Volkelt-Brief 40/2020

Die Themen heute: Ernstfall: Angeschlagene GmbH/UG unter Zugzwang + Clever: Gute Karten bei Abberufung und Kündigung + Geschäftsführer-Perspektive: Von der GmbH zur Immobilien-GmbH + Praktisch: Neue Märkte und neue Kunden + Digitales: KI und Sprach-Assistenten + GmbH-Krise: Wann Sie Ihr Gehalt kürzen müssen + Gesellschafterversammlung: Einberufung durch den Geschäftsführer + Haftung: Falsche Angaben sind Subventionsbetrug + Keine Sonntagsöffnungen: Umsatzausfälle im Einzelhandel + GmbH/Steuer: Vorabgewinn in der GmbH & Co. KG + Wirtschaftsrecht: Deutsches Produkt nur bei Fertigung in Deutschland

Freiburg, 2. Oktober 2020

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

wer als Geschäftsführer*in einer maroden GmbH/UG jetzt noch Überweisungen veranlasst, kann sich ab sofort nicht mehr auf die beschränkte Haftung seiner GmbH/UG berufen. Wird Insolvenz eröffnet, hält sich der vom Insolvenzgericht eingesetzte Insolvenzverwalter an Sie persönlich. Im Juristendeutsch: Zahlungen, die Sie für die an sich zahlungsunfähige GmbH/UG veranlassen bevor das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, gehen auf Ihre private Rechnung. Die Haftungsbeschränkung der GmbH/UG schützt Sie und Ihr privates Vermögen nicht mehr. Auch die Chance für ein Schutzschirmverfahren ist für angeschlagene Unternehmen mit dem heutigen Tag vertan. Denn Voraussetzung dafür war, dass weder Zahlungsunfähigkeit noch Überschuldung eingetreten sind. Ist das der Fall, mussten Sie als Geschäftsführer*in unverzüglich Insolvenz beantragen. Die Chance für eine Sanierung in Eigenregie – zusammen mit den Gläubigern – besteht nicht mehr.

Ich sage das nicht, um Sie zu desillusionieren. Ab sofort geht es ans Eingemachte. Und Sie müssen davon ausgehen, dass es zu den Pflichten des eingesetzten Insolvenzverwalters gehört, Pflichtverletzungen der Geschäftsführer*innen konsequent nachzugehen und die Rechtsfolgen durchzusetzen – gerichtlich und bis zur Vollstreckung.

Für die Praxis: Eine Verlängerung gibt es aber für die GmbH/UG, die nur „überschuldet“ sind – wir haben dazu berichtet (vgl. Nr. 37/2020). Hier tickt die Uhr für eine Sanierung noch bis zum 31.12.2020. Nicht abzusehen ist, ob es danach noch eine weitere Verlängerung gibt. Erste Experten plädieren unterdessen für eine völlige Abschaffung des Insolvenzgrundes „Überschuldung“.

Clever: Gute Karten bei Abberufung und Kündigung

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zur Gerichtszuständigkeit bei Auseinandersetzungen zwischen dem Arbeitgeber „GmbH“ und seinem Geschäftsführer ergeben sich für Geschäftsführer im Auseinandersetzungsfall gute Möglichkeiten, das Ausscheidensszenario zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Hintergrund: Deutsche Arbeitsgerichte schützen tendenziell Arbeitnehmer und entscheiden oft zu deren Gunsten. „Im Zweifel für den Arbeitnehmer“ heißt hier in vielen Fällen die Devise deutscher Gerichte in Sachen Arbeitsrecht – meist auf Kosten der Arbeitgeber. Was für den Arbeitnehmer recht ist, kann für den „Arbeitnehmer“ Geschäftsführer durchaus billig sein.

Die Rechtslage: Als GmbH-Geschäftsführer hatten Sie bisher nur ausnahmsweise die Möglichkeit, Ihre vertraglichen Differenzen vor einem Arbeitsgericht klären zu lassen und zwar dann,

wenn Sie als Fremd-Geschäftsführer bzw. als sozialversicherungspflichtiger Geschäftsführer von der Justiz ausnahmsweise in eine arbeitnehmerähnliche Position eingestuft wurden, oder

wenn Sie das Arbeitsgericht im Anstellungsvertrag ausdrücklich als zuständige Rechtsinstanz vereinbart hatten (was aber im Regelfall gegen den Arbeitgeber „GmbH“ nicht durchzusetzen ist).

In allen anderen Fällen erklärten sich die Arbeitsgerichte für nicht zuständig. Ein Prozess musste dann vor dem zuständigen Landgericht vor der Kammer für Wirtschaftssachen geführt werden. Tendenz: Hier werden in der Regel auch sämtliche gesellschafts- und handelsrechtlichen Grundsätze der Streitigkeit inkl. der wirtschaftlichen Auswirkungen für die beteiligten Parteien gewürdigt. Oft mit dem Ergebnis, dass die Interessen des Arbeitgebers „GmbH“ hinlänglich oder sogar bevorzugt gewürdigt werden.

Die neue Möglichkeit: Das BAG macht bei der Gerichtszuständigkeit einen Unterschied je nach Organstellung des Geschäftsführers. Ist der bereits offiziell vom Amt abberufen und der Anstellungsvertrag nicht gekündigt, kann der Geschäftsführer Unstimmigkeiten/Meinungsverschiedenheiten bzw. Rechte und Pflichten aus seinem Dienst-/Anstellungsvertrag vor dem Arbeitsgericht klären lassen – mit den oben genannten Vorteilen (vgl. dazu BAG, Urteil v. 21.9.2017, 2 AZR 865/16, zur Geltung des Kündigungsschutzgesetzes für Geschäftsführer und Leitende Angestellte).

Das gilt auch dann, wenn die Abberufung des Geschäftsführers beschlossen und dem Geschäftsführer mitgeteilt, aber noch nicht dem Handelsregister zur Eintragung gemeldet wurde. Nach einer Abberufung gilt es also, schnell zu handeln und zu entscheiden, welchen Rechtsweg Sie in einer solchen Situation gehen wollen.

Für die Praxis: Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen den GmbH-Gesellschaftern und dem Geschäftsführer der GmbH werden in den meisten Fällen mit harten Bandagen ausgetragen – es geht um (viel) Geld, eventuell um Existenzielles und um menschliche Enttäuschungen – alles Umstände, die eine rationale und gütliche Einigung erschweren bzw. oft unmöglich machen – Kompromisse sind kaum möglich. Berücksichtigt werden muss auch, dass der eingeschaltete – in der Sache eventuell unerfahrene – Rechtsanwalt in der Regel immer auch ein gewisses Eigeninteresse in den Verfahrensverlauf einbringt. Dennoch sind Sie gut beraten, wenn Sie unmittelbar nach einer Abberufung einen spezialisierten Anwalt (Fachanwalt für Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht) einschalten. Ausgangspunkt der Strategie für das weitere Vorgehen ist dann die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, die Auseinandersetzung vor das Arbeitsgericht zu bringen.

Geschäftsführer-Perspektive: Von der GmbH zur Immobilien-GmbH

„Letztes Jahr haben wir die neuen Büroräume bezogen. Jetzt stehen sie schon seit Monaten so gut wie leer“. So die schonungslose Bestandsaufnahme eines Kollegen, dessen GmbH die eigene Immobilie sogar zu einem guten Teil aus den Gewinnrücklagen finanzieren konnte. Fakt ist: Vor Corona war ein Arbeitsplatz von einer Voll-Arbeitskraft auch nur zu 65 % ausgelastet. Bei einem Home-Office-Tag des Arbeitnehmers nur noch zu 50 %. Im Klartext: Schon mit einem Home-Office-Tag für die gesamte Belegschaft können Sie die Hälfte der Mietfläche einsparen – mithin fast 50 % der Kosten. Im Durchschnitt zahlen Unternehmen ca. 15 % der Gesamtkosten für Raummiete. Macht: 7,5 % Ersparnis bei den Kosten. Der neue Geschäftszweig heißt: Vermietung + Verpachtung. Mit freundlichen Grüßen.

Praktisch: Neue Märkte und neue Kunden

Betrifft … Darum geht es … to do … Strategie/Wachstum Mit digitalen Produkten haben auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gute Möglichkeiten, neue Märkte im Ausland zu erschießen. IXPOS fördert gezielt KMU mit Zuschüssen und Beratungsleistungen. Weiterführende Informationen > IXPOS-Programm-Auslandsmärkte-Erschließen

Digitales: KI und Sprach-Assistenten

Manchmal hilft es, manchmal sorgt es für große Verwirrung: Das Autovervollständigungsprogramm des Smartphones. Fast jeder hat sich schon einmal darüber geärgert, wenn aus Namen merkwürdige Substantive werden oder wenn nett Gemeintes verunstaltet wird und man umgehend eine Korrektur-Nachricht hinterherschicken muss. Aber: Die Technik ist der Schlüssel zum Verständnis zukünftiger KI-Sprachanwendungen. Das Silikon-Valley-Unternehmen OPEN AI entwickelt mit GPT-3 eine Software, die Millionen von Texten, Datenbank- und Tabellen-Informationen und Sprachnachrichten auswertet und daraus ganze neue Sätze und Absätze macht. Hans Uszkoreit vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) resümiert: „Das ist Nachplappern auf allerhöchstem Niveau“. Microsoft investiert hier über eine Milliarde Dollar und man ist sicher, dass man mit daraus entwickelten intelligenten Anwendungen Geld verdienen kann, z. B. bei der Analyse von Patenten, Verträgen und Rechnungen.

Für die Praxis: Schon jetzt kann man nicht sicher sein, ob man mit einer/m Mitarbeiter*in im Kundenservice telefoniert oder bereits mit einem Sprachcomputer zu tun hat. Fakt ist, dass diese Entwicklung weitergeht und immer mehr Bereiche mit sprachlicher Digitalisierung abgedeckt werden. Derzeit ist nur eine Grenze in Sicht: Denken kann auch die beste KI-Software nicht.

GmbH-Krise: Wann Sie Ihr Gehalt kürzen müssen

In vielen Rechtsfragen richtet sich die Beurteilung von Rechtsfragen zur Kapitalgesellschaft „GmbH“ nach den Vorgaben des Aktienrechts, so z. B. bei Haftungsfragen der Organe (Vorstand, Geschäftsführung). Aber auch in Sachen Weisungsbefugnis der Aktionäre bzw. der Gesellschafterversammlung gegenüber den handelnden Organen – also Vorstand bzw. Geschäftsführer – ist das Aktienrecht exemplarisch. Zur Frage der Gehaltskürzung von Vorstands-Gehältern in der wirtschaftlichen Krise des Unternehmens gibt es ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil v. 27.10.2015, II ZR 296/14).

Danach gilt: „Das Recht zur Herabsetzung der Bezüge ist ein einseitiges Gestaltungsrecht der AG, das durch eine Gestaltungserklärung ausgeübt wird, die der Aufsichtsrat in Vertretung der Gesellschaft gegenüber dem Vorstandsmitglied abgibt. Eine Verschlechterung der Lage der Gesellschaft tritt jedenfalls dann ein, wenn die Gesellschaft insolvenzreif wird“.

Das ergibt sich aus den Vorschriften des Aktiengesetzes (hier: § 87 AktG). Danach hat der Aufsichtsrat das Recht bzw. sogar die Verpflichtung, das Gehalt des Vorstands zu kürzen, wenn das aus dem Interesse des Unternehmens notwendig ist – z. B. im Falle einer Insolvenz oder sogar bereits bei einer drohenden Insolvenz. Nach diesem BGH-Entscheid müssen Sie davon ausgehen, dass auch die Gehaltsansprüche des (Fremd- oder Minderheits-Gesellschafter) Geschäftsführers einer GmbH in der Insolvenz nicht unantastbar sind und damit auch nicht wie bisher automatisch in die Quote eingehen werden (so zuletzt BGH, Urteil v. 23.1.2003, IX ZR 39/02).

Für die Praxis: Damit ist klar: Auch die Reduzierung der Geschäftsführer-Bezüge kann ein wichtiger und hilfreicher Beitrag zur Sanierung der GmbH/UG sein. Dann sollten/müssen Sie dieser Maßnahme zustimmen – alleine schon, um den Bestand zu sichern. Trost für den Geschäftsführer: Bei einer Gehaltsreduzierung unter Hinweis auf § 87 AktG bleiben die übrigen Vereinbarungen des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages – z. B. die Alters- oder Abfindungsansprüche – unverändert gültig. Der Anstellungsvertrag kann nur im Wege einer Änderungskündigung und/oder entsprechend den geltenden Kündigungsbedingungen abgeändert werden.

Gesellschafterversammlung: Einberufung durch den Geschäftsführer

Die Gesellschafterversammlung der GmbH kann auch dann wirksam einberufen sein, wenn diese von einem Geschäftsführer einberufen wird, der nicht mehr im Handelsregister als solcher eingetragen ist. Rechtsfolge: Damit sind auch die auf dieser Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse korrekt und wirksam. Dieser Fall kann z. B. dann eintreten, wenn einer der Gesellschafter die Abberufung zum Handelsregister gemeldet hat, der Abberufungsbeschluss aber Mängel hatte, angefochten ist oder werden kann oder von vorneherein nichtig ist (Kammergericht Berlin, Beschluss vom 18.12.2019, 22 W 52/19, rechtskräftig).

Für die Praxis: Im entschiedenen Fall ging es um eine GmbH mit 17 Gesellschaftern. 13 Gesellschafter waren der Einladung des – nicht eingetragenen Geschäftsführers – zur Gesellschafterversammlung gefolgt. Für das Gericht war das Indiz dafür, dass „allen Gesellschafter bekannt sein musste“, dass eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung stattfinden wird.

Haftung: Falsche Angaben sind Subventionsbetrug

Machen Sie als Geschäftsführer einer GmbH/UG bei der Beantragung von Fördermitteln (auch: Kredite zur Überbrückungsfinanzierung) falsche Angaben, kann das strafrechtliche Folgen haben: Gemäß § 264 Strafgesetzbuch (StGB) können damit die Voraussetzungen für einen Subventionsbetrug vorliegen. Insbesondere dann, wenn Sie bewusst und nachweislich falsche Angaben machen – Sie also vorsätzlich Handeln. Es drohen Geldstrafen oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren.

Keine Sonntagsöffnungen: Umsatzausfälle im Einzelhandel

Der Einzelhandel darf in den Innenstädten von Lemgo und Bad Salzuflen nicht an vier Sonntagen im 2. Halbjahr 2020 öffnen, um den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die örtlichen Einzelhandelsstrukturen und zentralen Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Entsprechende Verordnungen vom 19. und 20. August 2020 hat der 4. Senat des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Nordrhein-Westfalen auf Anträge der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di außer Vollzug gesetzt. Gegen die Beschlüsse sind kein Rechtsmittel zugelassen (OVG Münster, Beschlüsse v. 28.8.2020, 4 B 1260/20.NE und 4 B 1261/20.NE).

GmbH/Steuer: Vorabgewinn in der GmbH & Co. KG

Ist im Gesellschaftsvertrag einer GmbH & Co. KG ein Vorabgewinn der Komplementär-GmbH für die Übernahme der Geschäftsführung der KG vereinbart, die von einem Kommanditisten der KG als Geschäftsführer der Komplementär-GmbH erbracht wird, so ist der betreffende Betrag nicht der Komplementär-GmbH, sondern dem die Geschäfte führenden Kommanditisten zuzurechnen. Das hat Folgen für die Besteuerung: Der Vorabgewinn ist als Einkünfte aus Gewerbebetrieb (gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) und nicht als lohnsteuerpflichtige Vergütung des Geschäftsführers bzw. als körperschaft- und gewerbesteuerpflichtiger Gewinn der Komplementär-GmbH zu versteuern (BFH, Urteil v. 28.5.2020, IV R 11/18).

Für die Praxis: Keine Rolle spielt dabei, ob dem geschäftsführenden Kommanditisten für seine Tätigkeit als Geschäftsführer eine gesonderte Vergütung gezahlt wird.

Wirtschaftsrecht: Deutsches Produkt nur bei Fertigung in Deutschland

Eine Angabe, mit der Deutschland als Herstellungsort bezeichnet wird, ist nur richtig, wenn diejenigen Leistungen in Deutschland erbracht worden sind, durch die das zu produzierende Industrieerzeugnis aus Sicht des Verkehrs im Vordergrund stehenden qualitätsrelevanten Bestandteile oder wesentlichen produktspezifischen Eigenschaften erhält. Bei einem Industrieprodukt kommt es dabei aus Sicht der Verbraucher auf die Verarbeitungsvorgänge an. Der Ort der planerischen und konzeptionellen Leistungen ist weniger prägend (OLG Frankfurt, Urteil v. 17.8.2020, 6 W 84/20).

