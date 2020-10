Volkelt-Brief 41/2020

Die Themen … Einsame Entscheidungen: Viele Optionen, wenig Sicherheit … + GmbH/Übernahme/Beteiligungen: Wie Alt-Gesellschafter herausgedrängt werden + Geschäftsführer-Perspektive: Noch mehr Haftungs-Risiken mit der Insolvenzrechts-Reform + Praktisch: hygienisch sichere Arbeitsplätze + Digitales: Gute Ideen für die Gesundheit + Kompakt: Konjunktur- und Finanz-Plandaten Oktober 2020 + GmbH/Recht: Virtuelle GmbH/UG-Gesellschafterversammlungen + GmbH/Bürokratie: Neue Meldepflichten zum Transparenzregister + GmbH/Steuern: Keine Schenkungssteuer für das sog. Manager-Modell + Hilfreich: Navigationshilfe für China-Geschäfte

Freiburg, 9. Oktober 2020

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

jeweils zum Monatsanfang geben wir Ihnen an dieser Stelle in der Rubrik Kompakt einen Kurzüberblick zur konjunkturellen Lage – als Standortbestimmung für Geplantes und Strategisches (vgl. hier Seite 3, Kompakt: Konjunktur- und Finanz-Plandaten Oktober 2020). Mit der Corona-Krise ist die Aussagekraft aller Zahlen allerdings deutlich relativiert. Die Prognosen der Wirtschaftsforscher, der Behörden und Institutionen und der Politik gehen zum Teil weit auseinander. Optimisten und Pessimisten bestimmen das Bild in den Medien. Fakt ist: Einige Branchen sind Profiteure der Krise (IT, Lebensmittel, Möbel), andere Branchen (Events, Bildung) finden in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch statt. Wie viele der Kollegen*innen nach wie vor um´s Überleben kämpfen, ist nicht bekannt. Aus den Gesprächen kann ich aber entnehmen, dass noch Einiges zu erwarten ist.

Zum Beispiel in Sachen Kosten. Offiziell werden die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) den Zusatzbeitrag um 0,2 auf 1,3 % der Lohn-Bemessungsgrundlage anheben. Damit – so die Bundesregierung – ist erreicht, dass die politisch gewollte 40 % – Quote bei den Abgaben nicht überschritten wird. Das geht aber nur, wenn die GKV Steuerzuschüsse und zusätzliche Mittel aus dem Gesundheitsfonds erhält. Fakt ist allerdings auch, dass die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung für Kurzarbeit und andere Verpflichtungen noch gar nicht gerechnet sind. (Qualifizierte) Arbeit wird teurer.

Für die Praxis: Inkl. Nebenkosten kostete die Arbeitsstunde in Deutschland in 2019 durchschnittlich ca. 36 EUR. Im Europa-Durchschnitt kostete eine Stunde Arbeit 27 EUR. In fast allen osteuropäischen EU-Ländern liegt die Arbeitsstunde unter 15 EUR. Für den Standort Deutschland sind das – leider – keine gute Aussichten.

GmbH/Übernahme/Beteiligungen: Wie Alt-Gesellschafter herausgedrängt werden

Strukturkrisen – und wie jetzt wirtschaftlich unsichere Zeiten – sind für Investoren in erster Linie Chancen. Sich in neue Branchen einzukaufen, Kapazitäten zu erhöhen, die Produktion zu vertiefen, Konkurrenten auszuschalten. Auf der Einkaufsliste stehen bevorzugt mittelständische Unternehmen mit bewährtem Portfolio. Investoren haben in der Regel eigene Interessen und vertreten diese konsequent. Nicht alle sind seriös. Wichtig ist, die Muster zu kennen, wie in der Mergers und Acquisitions-Branche (M&A) gelegentlich vorgegangen wird. Es zeigt, wie einfach es für Finanzinvestoren ist, ein Unternehmen komplett zu übernehmen und die Alt-Gesellschafter herauszudrängen. Nicht ganz unwichtig: Die Rolle der Berater. Vereinfacht dargestellt verläuft der Prozess in 5 Stufen:

Unterdessen hat die vom Investor neu eingesetzte Geschäftsleitung das Insolvenzverfahren eingeleitet. Gespräche mit weiteren Investoren werden geführt. Solang die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Insolvenzvergehen gegen den ehemaligen Eigentümer führt, hat der Ex-Gesellschafter-Geschäftsführer keine oder nur wenig Chancen, sich an der Sanierung zu beteiligen. Der Coup der Investoren muss damit als gelungen bezeichnet werden. Vorsicht ist geboten vor Finanzinvestoren, die den Unternehmer mit der Aussicht auf „das ganz große Rad“ in die falsche Richtung lotsen. Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach auf solche Fälle hingewiesen (Märklin, Trumpf, Hess). Selbst der erfahrene Mittelständler ist in der Regel dem Konsortium aus internationalem Consulting, Investoren, Wirtschaftsprüfern und anwaltlicher Fachberatung nicht gewachsen.

Für die Praxis: 1. Holen Sie Referenzen zum Investor und seinen Beraterteams ein, die Sie zusammen mit Ihren Beratern befragen, hören und bewerten. 2. Verlassen Sie sich auf keinen Fall ausschließlich auf die Berater, die der Investor mit ins Boot bringt. 3. Besorgen Sie sich eigene Berater, die Erfahrungen auf Augenhöhe haben und 4. Sammeln Sie zunächst mit dem Investor gemeinsame Erfahrungen im operativen Geschäft, bevor Sie einen Umbau des Unternehmens in Angriff nehmen.

Geschäftsführer-Perspektive: Noch mehr Haftungs-Risiken mit der Insolvenzrechts-Reform

Mit dem Überschuldungsaufschub (vgl. zuletzt Nr. 40/2020) gab es schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was auf alle Geschäftsführer-Kollegen*innen mit dem neuen Insolvenzrecht zukommen wird. Voraussichtlich schon zum Jahreswechsel. Sie sind also gut beraten, sich rechtzeitig darauf einzustellen. Erfreulich: Sie werden mehr Möglichkeiten haben, in der wirtschaftlichen Krise zu agieren – im Insolvenz- und im Schutzschirmverfahren. Die erleichterte Führung der Geschäfte in Eigenverwaltung hat allerdings eine Kehrseite. Sie bringt Ihnen noch mehr „Haftung“. Fehler, Verfahrensfehler, Fehleinschätzungen, ungeplante wirtschaftliche Entwicklungen gehen dann komplett zu Ihren Lasten. Sie haften für die GmbH. Im Amtsdeutsch: „Die schuldhafte Verletzung von Pflichten soll zur Haftung gegenüber dem Unternehmensträger (also der GmbH) führen“. Gut informiert zu sein, bleibt wichtig. Mit freundlichen Grüßen.

Praktisch: hygienisch sichere Arbeitsplätze

Betrifft … Darum geht es … to do … Mitarbeiter/ Arbeitsschutz Die Bundesregierung hat offizielle Empfehlungen zum Schutz der Mitarbeiter am Arbeitsplatz und zur Lüftung von Geschäftsräumen/betrieblichen Räumen erarbeitet. Weiterführende Informationen > „Infektionsschützendes Lüften“

Digitales: Gute Ideen für die Gesundheit

Der Gründerwettbewerb Weconomy – ein Gemeinschaftsevent der Wirtschaftsinitiative Wissensfabrik und des Gründerzentrums der Technischen Universität (TU) München – will „aus guten Ideen erfolgreiche Unternehmen machen“. Dazu werden StartUps prämiert, die im frühen Stadium mit guten und nützlichen Ideen überzeugen. Der Preisträger im diesjährigen Wettbewerb heißt PerAGraft und züchtet Blutgefäß-Implantate, die individualisiert hergestellt und bereits nach 5 Tagen eingesetzt werden können. Ein Prozedere, das bislang mehrere Wochen dauerte, bis dem Patienten eine organisches Implantat eingesetzt werden konnte. Auch auf den nächsten Plätzen konnten sich Health-Ideen etablieren: Das StartUp Dermanostic GmbH hat eine App entwickelt, mit der anhand eingeschickter (Smartphone-)Haut-Bilder Diagnose und Therapieempfehlung von Erkrankungen samt Rezeptausstellung in 24 Stunden gewährleistet wird. Die Fa. Hellstern Medical hat sich dagegen auf die Entwicklung ergonomischer medizinische Geräte zur Anwendung im OP-Saal spezialisiert. Auch ein Erfolgsmodell.

Für die Praxis: Dass Mitmachen bei (Gründer-) Wettbewerben lohnt, belegen hochkarätige Netzwerk-Partner: Bosch, BASF, Voith und andere große Konzerne strecken hier ihre Fühler nach zukunftsträchtigen Ideen aus. Wer zuerst kommt, macht die besten Kontakte.

Kompakt: Konjunktur- und Finanz-Plandaten Oktober 2020

Prognose Bruttoinlandsprodukt 2020: DIW: – 6 %. RWI: – 4,7 %. Prognose Bruttoinlandsprodukt 2021: IWH: + 3,2 %. Ifo: + 5,1 %. Dazwischen liegen Unschärfen und Milliardenbeträge. Die längere Durststrecke könnte das V doch noch zu einem U machen. Dennoch: Die Stimmung ist gut – besser als die Lage in vielen Unternehmen.

Betrifft … Trend Konjunktur Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich zwar erneut verbessert. Der ifo Geschäftsklima-Index ist im September auf 93,4 Punkte gestiegen, nach 92,5 Punkten im August. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Situation abermals positiver als im Vormonat. Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich trotz steigender Infektionszahlen. Arbeitsmarkt Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes stehen bis Juni 2020 zur Verfügung. So wurde nach vorläufigen Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Juni für 5,4 Mio. Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt, nach 5,8 Mio. im Mai und rund 6,0 Mio. im April. Energie Mit +/- 40 $ pro Barrel Brent bewegt der Ölpreis seit Juni in stabiler Seitwärtsbewegung. Damit liegt der Ölpreis um 20 % unter Vorjahresniveau. Die Strompreise steigen weiter. Dennoch: Betriebe ohne Befreiung von der EEG-Umlage zahlen in der Regel dennoch erheblich weniger als Privathaushalte – rund 14 Cent pro Kilowattstunde. Tendenz 2020/21: weiter steigend. Kurzarbeit bis 31.12.2021 Die Regelung zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes (auf 70/77 % ab dem 4. Monat und 80/87 % ab dem 7. Monat) wird bis zum 31.12.2021 verlängert. Und zwar für alle Beschäftigten, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 31.3.2021 entstanden ist. Die befristeten Hinzuverdienstregelungen werden ebenfalls bis zum 31.12.2021 verlängert. Arbeitgeber erhalten bis Mitte 2021 die bei Kurzarbeit fälligen Sozialbeiträge zu 100 % von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ersetzt (Gesetzentwurf des Bundeskabinetts vom 16.9.2020).

GmbH/Recht: Virtuelle GmbH/UG-Gesellschafterversammlungen

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) plant die gesellschaftsrechtlichen Regelungen für pandemie-bedingte Erleichterungen für Aktien- bzw. Kapitalgesellschaften und Vereine zu verlängern. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde jetzt den Ländern und Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt und muss noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. U. E. können Sie davon ausgehen, dass eine Verlängerung so beschlossen wird. Damit ist es auch bis zum 31.12.2021 möglich, rechtsverbindliche Beschlüsse ohne Abhaltung einer Präsenz-Gesellschafterversammlung zu fassen (Quelle: Referentenentwurf einer Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie).

Für die Praxis: Gerade für (große) Familien-GmbH/UG mit vielen Gesellschaftern aus den verschiedenen Generationen ist das eine praktische Lösung, die durchaus auch dauerhaft zugelassen werden sollte. Auch unter Reisekosten- und Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten ist der Gesetzgeber gut beraten, eine solche Lösung auf Dauer einzuführen.

GmbH/Bürokratie: Neue Meldepflichten zum Transparenzregister

Angaben zu den Gesellschaftern der GmbH müssen an das Transparenzregister gemeldet werden, sofern die Namen dieser Gesellschafter (natürliche Personen) nicht aus einem anderen gesetzlich vorgegebenen Register (Handelsregister, Unternehmensregister) öffentlich einsehbar sind bzw. wenn es sich um beherrschende Beteiligungen an verbundenen Unternehmen handelt (vgl. zuletzt zur Veröffentlichungspflicht ausführlich in Nr. 48/2017). ACHTUNG: Hier gibt es eine neue Rechtslage. Danach müssen Gesellschafter auch dann gemeldet werden, wenn diese eine Sperrminorität an einem verbundenen Unternehmen (Tochtergesellschaften) halten bzw. – bei einem Einstimmigkeits-Beschluss-Gebot – sogar dann, wenn eine Minderheitsbeteiligung besteht. Meldepflichtige Geschäftsführer sind gut beraten zu prüfen, ob zusätzliche Meldungen nachgereicht werden müssen. Ansonsten drohen (hohe) Bußgelder. Dazu: Seit 2017 wird die Eintragspflicht von der Financial Action Task Force (FATF) systematisch geprüft.

GmbH/Steuern: Keine Schenkungssteuer bei Anwendung des sog. Manager-Modells

Ist vereinbart, dass der Anteil eines ausscheidenden Gesellschafters auf einen neuen Geschäftsführer nach dem sog. Manager-Modell übertragen wird, liegt darin kein schenkungssteuerpflichtiger Vorgang. Dazu der Bundesfinanzhof (BFH): „Veräußert ein Gesellschafter einem vorformulierten Vertragswerk entsprechend seinen Geschäftsanteil an einen Pooltreuhänder, der diesen bis zur Aufnahme eines neuen Gesellschafters treuhänderisch für die verbleibenden Gesellschafter hält, unterliegt der Vorgang bei den verbleibenden Gesellschaftern nicht der Schenkungsteuer“. (BFH, Urteil v. 28.5.2020, IV R 11/18).

Für die Praxis: Man kann es ja versuchen – aber der BFH hat das Finanzamt u. E. zu Recht in die Schranken gewiesen. Damit ist sichergestellt, dass mit dem Manager-Modell auch in Zukunft eine Gestaltungsmöglichkeit besteht, die operative Geschäftsführung zu beteiligen – ohne steuerliche Benachteiligung.

Hilfreich: Navigationshilfe für China-Geschäfte

Geschäftsführer von Unternehmen, die von und nach China Geschäfte machen, müssen mit Risiken umgehen – etwa mit nachteiligen Folgen aus dem USA/China-Konflikt oder aus der zunehmenden chinesischen Staatspräsenz mit Handelsbeschränkungen oder unlauteren Produktstrategien. Hierzu hat die Bertelsmann-Stiftung eine hilfreiche Analyse vorgelegt, mit der Sie die bestehenden Risiken der einzelnen Märkte besser bewerten können. In einer sog. Green-List werden die risikofreien Geschäftsfelder analysiert und bewertet. Die vollständige Studie der China-Experten der Rhondum-Group gibt es unter „Exploring a Green List for EU-China“ Economic Relations“ (englisch).

