Volkelt-Brief 39/2020

Die Themen … Der Fall Wirecard: Was Geschäftsführer davon lernen können + GmbH/Beschlussfassung: Wann Ihre Stimme nicht zählt + Geschäftsführer-Perspektive: Wann kommt die Insolvenzwelle? + Praktisch: Energetisch bauen und renovieren + Digitales: Vermieter dank Home-Office + Ihr Recht: So machen Sie dem Gericht Beine + Recht/Marketing: Bundesgerichtshof stoppt Abmahn-Geschäftsmodell + Mitarbeiter: Verstoß gegen die Maskenpflicht als Kündigungsgrund + ACHTUNG: Besteuerung der Geschäftsführer-Tantieme bei verspäteter Feststellung des GmbH-Jahresabschlusses

Freiburg, den 25. September 2020

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

hat sich der Insolvenzverwalter erst einmal in Ihrer GmbH/UG eingerichtet, hat das nicht unbedingt zur Folge, dass Sie als amtierende(r) Geschäftsführer*in weniger zu tun hätten. Im Gegenteil: Jetzt müssen Sie zusätzliche Unterlagen vorbereiten, mit den Zulieferern und Kunden Gespräche führen, neue Ziele ausloten und die Eckdaten der Sanierung ausarbeiten. Das klingt nach „vorne“. Aber Sie müssen auch nach hinten arbeiten. Wie derzeit die übriggebliebenen Vorstandsmitglieder der Wirecard AG Alexander von Knoop (Finanzen) und Stefanie Steidl (Produktvorstand). Man hätte die beiden auch vorzeitig entlassen können. Aber man hat sie von ihren Aufgaben entbunden und im Amt belassen, damit Insolvenzverwalter Michael Jaffé direkt auf die Verantwortlichen zugreifen kann, wenn er zusätzliche Informationen benötigt.

Und damit wird es juristisch und auch für GmbH-Geschäftsführer interessant. Der Insolvenzverwalter wird – siehe oben – in der Regel wenig Interesse daran haben, Ihre Abberufung zu veranlassen. Die Abberufung ist ohnehin Sache der Gesellschafter und kann nur von ihnen so beschlossen werden. Gibt es keinen wichtigen Grund zur Abberufung, können Sie sich auf die Fristen aus dem Anstellungsvertrag berufen und eventuell eine Abfindung beanspruchen. Eine Amtsniederlegung Ihrerseits in der Insolvenz – zur sog. „Unzeit“ – ist in der Regel auch nicht oder nur gegen Ersatzansprüche möglich. Sie werden gebraucht – so oder so.

Für die Praxis: Zugegeben – das ist keine schöne Rolle, die der Geschäftsführer in dieser Situation einnimmt. Besser ist es, wenn die Geschäftsführung weiterhin einbezogen wird und sein Know-how für den Neustart einbringen kann.

GmbH/Beschlussfassung: Wann Ihre Stimme nicht zählt

Grundsätzlich gilt für jeden GmbH-Gesellschafter ein Wettbewerbsverbot – er darf also nicht im „Gegenstand der GmbH“ Geschäfte auf eigene Rechnung machen. Ausnahme: Die Gesellschafter erlauben ihm das. Juristisch wird dazu eine „Befreiung vom Wettbewerbsverbot“ ausgesprochen. Dazu ist ein Beschluss der Gesellschafter notwendig. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Bamberg hat der Gesellschafter grundsätzlich kein Stimmrecht, wenn über seine Befreiung vom Wettbewerbsverbot abgestimmt wird (so zuletzt OLG Bamberg, Urteil v. 11.12.2009, 6 U 12/09).

Die Rechtslage: Um Interessenüberschneidungen zwischen Gesellschafter-Interesse und den Interessen der GmbH auszuschließen, darf in bestimmten Fällen das Stimmrecht auf der Gesellschafterversammlung nicht ausgeübt werden. Dabei ist der Grundsatz zu berücksichtigen: Niemand darf Richter in eigener Sache sein (§ 47 Abs. 4 GmbH-Gesetz). Auch bisher schon hat die Rechtsprechung festgelegt, wann Sie als Gesellschafter (-Geschäftsführer) bei einer Beschlussfassung nicht mit abstimmen dürfen. Das sind:

Ihre eigene Entlastung. Wird Gesamtentlastung erteilt, sind alle geschäftsführenden Gesellschafter von der Beschlussfassung ausgeschlossen. Bei Einzel-Entlastung kann bei mehreren Geschäftsführern der andere Geschäftsführer nur abstimmen, sofern keine gemeinschaftliche Verantwortung vorliegt,

die Abberufung des Gesellschafter-Geschäftsführers aus wichtigem Grund (BGH, Urteil vom 20.12.1982, II ZR 110/82),

die außerordentliche Kündigung des Anstellungsvertrages des Gesellschafter-Geschäftsführers (BGH, Urteil v. 27.10.1986, II ZR 240/85),

die Einziehung Ihres Geschäftsanteils (§ 34 GmbH-Gesetz),

Ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit, auch für Schadensersatzansprüche, Verzicht auf eine Verbindlichkeit, Aufrechnung, Stundung oder Inanspruchnahme als Bürge,

die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit dem Gesellschafter (Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, Darlehen, schuldrechtliche Verträge),

die Einleitung oder Erledigung von Rechtsstreitigkeiten gegen einen Gesellschafter (auch: die Geltendmachung von Forderungen, Mahnbescheid, Klage, Zwangsvollstreckung, Schiedsverfahren).

Dagegen können Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer bei Ihrer Bestellung und Abberufung zum Geschäftsführer, bei dem Beschluss zum Abschluss, zur Änderung und zur Kündigung Ihres Anstellungsvertrages mit abstimmen.

Für die Praxis: Darf ein Gesellschafter Geschäfte auf eigene Rechnung machen, ist es auch aus steuerlichen Gründen wichtig, dass ein entsprechender Gesellschafterbeschluss vorliegt. Sonst rechnet das Finanzamt die Geschäfte der GmbH zu – was zusätzliche Steuern bedeutet. Dazu sollte genau festgelegt werden, welche Geschäfte der Gesellschafter ausüben darf – dazu muss es objektive Abgrenzungskriterien (Kunden, Regionen, Auftragsarten usw.) geben. Auf keinen Fall darf „von Fall zu Fall“ entschieden werden, ob der Gesellschafter oder die GmbH das Geschäft macht. Das machen die Finanzbehörden nicht mit und sie riskieren, dass Sie im Einzelfall ihre rechtliche Situation vor dem Finanzgericht klären lassen müssen – mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit.

Geschäftsführer-Perspektive: Wann kommt die Insolvenzwelle?

Noch 8 Tage – dann endet für GmbH/UG-Geschäftsführer*innen die Aussetzungsfrist, der zahlungsunfähige Unternehmen bis dato vor der offiziellen Anmeldung der Insolvenz schützt. Im Klartext: Die Schonzeit für angeschlagene Unternehmen ist dann vorbei. Insolvenzrechtler und insbesondere die Berufsverbände der direkt betroffenen Branchen rechnen mit drastischen Zahlen. Es gibt aber auch andere Stimmen. Im Herbst werden dann lediglich die Insolvenzen nachgeholt, die im Frühjahr ohnehin schon Pleite waren und die Insolvenz auf den Herbst verschoben haben. Fakt ist, dass die Zahl der Insolvenzen im 1. Halbjahr auf „Tiefststand“ gefallen war – trotz Wirtschaftskrise und Kaufflaute. Genau Bescheid wissen wir erst im Frühjahr 2021, wenn STATISTA die offizielle Zahl der angemeldeten Insolvenzverfahren veröffentlicht. Bis dahin darf spekuliert werden. Wir gehen davon aus, dass vorgezogene Nachfolgeregelungen, Unternehmensverkäufe und Betriebsaufgaben die Zahlen nivellieren werden. Mit freundlichen Grüßen.

Praktisch: Energetisch bauen und renovieren

Betrifft … Darum geht es … to do … Energie und Umwelt Sie wollen ein Energie-effizientes Gewerbe-Gebäude bauen oder ein bestehendes Gewerbe-Gebäude Energie-effizient sanieren? Die KfW bietet dazu spezielle Förderprogramm – Zuschüsse und/oder Darlehen. Weiterführende Informationen + Datenbank-Recherche > Energie-Einspar-Förderprogramme

Digitales: Vermieter dank Home-Office

Die Home-Office-Erfahrungen der letzten Monate haben den Büroflächen-intensiven Branchen neue Erkenntnisse auch für´s Controlling gebracht. Wieviel Fläche brauchen wir tatsächlich und wie können wir verkleinern? Bei der Allianz rechnet man so: Gehen 40 % der Belegschaft ins Home-Office, können 30 % an Bürofläche eingespart werden. Am Anfang steht die Kapazitätsplanung. Für welche Arbeitsplätze besteht Anwesenheitspflicht. Wie organisiere ich einen Schichtbetrieb und wie installiere ich die Meeting-Kultur? Hinderlich: Die meisten Unternehmen haben langfristige Mietverträge abgeschlossen – mit Laufzeiten über 10 Jahre und mehr. Dass die Vermieter entgegenkommen, ist kaum zu planen, aber nicht ausgeschlossen. In der Insolvenz erhält der schließlich auch nur die Quote. Viele Kollegen haben bereits die Situation genutzt und den Mietvertrag angepasst – das betrifft die Laufzeit, die Möglichkeit einer Änderungskündigung und eine Klausel zur Untervermietung. Arbeitsverträge und Betriebsvereinbarungen zu Heim- und Telearbeitsplätzen müssen entsprechend angepasst werden. Der Büroplaner Sven Wingerter hat noch weiter reichende Visionen: „Die Arbeit muss zum Menschen kommen“. Er plädiert für stundenweise angemietete Satelliten-Büros für Co-Working-Arbeitsplätze und Meetings. Insbesondere für Unternehmen im ländlichen Raum eröffnen sich damit völlig neue Chancen bei der Rekrutierung von Fachkräften und qualifizierten Mitarbeitern. Raumplanung ist Chefsache für den Geschäftsführer „Organisation“.

Für die Praxis: Professionelle Arbeitsplatz- und Raumplaner bieten für die Planung und Umsetzung hilfreiche Tools und Lösungen, so z. B. der deutsche Marktführer Eurocres aus Berlin, der zahlreiche Dax-Unternehmen in Sachen Arbeitsplätze der Zukunft berät.

Ihr Recht: So machen Sie dem Gericht Beine

Ob im Steuerstreit mit den Finanzbehörden oder im Konfliktfall mit einem Mit-Gesellschafter: Größtes Hindernis bei Einschaltung der Justiz ist die Dauer des Verfahrens. Werden alle Instanzen ausgereizt, dauert ein Verfahren in der Regel Jahre. Beispiel: Das erstinstanzliche Verfahren vor einem Finanzgericht sollte nach BFH-rechtsprechung nicht länger als 2 Jahre dauern. Das kostet nicht nur Anwalts- und Gerichtskosten. Damit verbunden sind immer auch sonstige finanzielle Unsicherheiten, die mit entsprechenden Rückstellungen abgesichert werden müssen und dann u. U. nach einem erfolgreichen Abschluss des Verfahrens – meist zur Unzeit – Gewinn erhöhend aufgelöst werden müssen.

Hier gibt es jetzt eine neue Regelung, die es betroffenen Unternehmen und Unternehmensleitungen ermöglicht, besseren Einfluss auf ein laufendes Verfahren zu nehmen (Quelle: Gesetz zum Schutz vor überlangen Gerichtsverfahren). Für Unternehmen ist es damit möglich, wirtschaftliche Einbußen, die ihnen aufgrund einer zu langen Verfahrensdauer entstehen, geltend zu machen. Beispiel: strittige Steuerforderungen, die das Finanzamt durchsetzen will, Geldbußen in ungerechtfertigten Kartellverfahren, für die Sicherheiten hinterlegt werden müssen.

Für die Praxis: Muss Ihre GmbH/UG wegen eines zu langen gerichtlichen Verfahrens wirtschaftliche Nachteile wegstecken, müssen Sie zweistufig vorgehen. Zunächst müssen Sie bzw. Ihr Anwalt das zuständige Gericht auf die Ihres Erachtens zulange Dauer des Verfahrens hinweisen. Sollte das nicht fruchten und das Gericht weiterhin untätig bleiben, haben Sie die Möglichkeit mit einem weiteren unabhängigen Verfahren einen Anspruch auf Entschädigung einzuklagen. Darauf werden es die Gerichte aber nur ungern kommen lassen. Dennoch ist davon auszugehen, dass Sie mit diesem Instrument in Zukunft gezielt Einfluss auf die Dauer des Verfahrens nehmen können und auf diese Weise ausstehende Ansprüche oder liquiditätsmäßige Belastungen besser steuern können.

Recht/Marketing: Bundesgerichtshof stoppt Abmahn-Geschäftsmodell

Unternehmen können sich in Zukunft besser gegen systematische Abmahnungen und überhöhte Gebühren von sog. Abmahnvereinen und spezialisierten Anwälten wehren. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dem Geschäftsmodell „Abmahnung“ einen Riegel vorgeschoben. Danach gilt: „Von einem Missbrauch des Abmahners ist auszugehen, wenn das beherrschende Motiv des Gläubigers bei der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs sachfremde, für sich genommen nicht schutzwürdige Interessen und Ziele sind. Diese müssen allerdings nicht das alleinige Motiv des Gläubigers sein. Vielmehr reicht es aus, dass die sachfremden Ziele überwiegen“ (BGH, Urteil v. 28.5.2020, I ZR 129/19).

Für die Praxis: Besteht das Geschäftsmodell darin, Gebühreneinkünfte zu erzielen, dann ist die Abmahnung in Zukunft unzulässig. Indiz dafür ist bereits, wenn auffällig hohe Gebühren angesetzt sind oder wenn systematisch abgemahnt wird – ohne tatsächliche Betroffenheit.

Mitarbeiter: Verstoß gegen die Maskenpflicht als Kündigungsgrund

Ist im Betrieb das Tragen eines Mund- und Nasenschatzes aus Gesundheitsschutz notwendig – z. B., weil die Mindestabstandsregelung nicht oder nur erschwert eingehalten werden kann – berechtigt das mehrmalige Nichttragen der Maske nach erfolgter Abmahnung zu einer Kündigung. Für Totalverweigerer kann sogar eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund ausgesprochen werden – so schätzen renommierte Arbeitsrechtler derzeit die Rechtslage ein. Noch liegen keine Urteile in der Sache vor. Als Arbeitgeber ist der Arbeitssicherheits-Standard das Entscheidungskriterium. U. U. sind Sie zur Kündigung verpflichtet, z. B. dann, wenn die Gesundheit der Kollegen gefährdet ist.

Achtung: Besteuerung der Geschäftsführer-Tantieme bei verspäteter Feststellung des GmbH-Jahresabschlusses

Für die Feststellung des Jahresabschlusses von GmbH/UG sind gesetzliche Fristen zu beachten. Wir berichten an dieser Stelle regelmäßig dazu und weisen frühzeitig auf diese geltenden Fristen hin (vgl. zuletzt Nr. 26/2020 für kleinste und kleine GmbH). Der festgestellte Bilanzgewinn ist dann zugleich auch Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Tantieme des (Gesellschafter-) Geschäftsführers. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt dazu entschieden, wie die Finanzbehörden bei verspäteter Feststellung des Jahresabschlusses die Geschäftsführer-Tantieme zu versteuern haben. Im entschiedenen Fall ging es um die Besteuerung der Gewinn-Tantieme eines beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers. Danach gilt: „Eine verspätete Feststellung des Jahresabschlusses nach § 42a Abs. 2 GmbHG führt auch im Falle eines beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers nicht per se zu einer Vorverlegung des Zuflusses einer Tantieme auf den Zeitpunkt, zu dem die Fälligkeit bei fristgerechter Aufstellung des Jahresabschlusses eingetreten wäre“ (BFH, Urteil v. 28.4.2020, VI R 44/17).

Für die Praxis: Im Anstellungsvertrag des Gesellschafter-Geschäftsführers (hier: Beteiligung: 51 %) war eine Fälligkeit der Tantieme jeweils einen Monat nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung vereinbart. Diese vom Grundfall abweichende Fälligkeitsvereinbarung ist zivilrechtlich wirksam und damit auch für die steuerliche Behandlung bindend. Zudem – so der BFH – waren die Vereinbarungen bezüglich der Fälligkeit der Tantiemen nach den Grundsätzen über die verdeckte Gewinnausschüttung durchaus wie üblich unter Dritten vereinbart.

Ein paar Erkenntnisse wünscht

Lothar Volkelt

Herausgeber + Chefredakteur