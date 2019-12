Volkelt-Brief 50/2019

Wartezeit: Mehr tun für die Altersvorsorge + Neuer Geschäftsführer-Job: Sichern Sie Ihre Rechte (hier: Zeugnisanspruch) + Geschäftsführer-Perspektive: Warten auf Godot + Geschäftsführer/Compliance: Was Sie jetzt veranlassen müssen + Digitales: Wer profitiert von KI am meisten? + Planung 2020: Diese Vertragsanpassungen müssen Sie vorbereiten + Steuergestaltung: Beteiligungen von Mitarbeitern am Verkaufserlös der GmbH + Bürokratie: Finanzbehörden müssen Gründe für eine Steuerschätzung nennen + Geschäftsführer-privat: Zulässigkeit der Doppelbesteuerung von Renten + Gewusst wie: Alles wissen über die eigene GmbH

Freiburg, 13. Dezember 2019

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Kollegen/Innen, die erst seit kurzem im Amt sind, sollten vor dem Jahresende noch prüfen – vom Steuerberater prüfen lassen – , ob Sie bereits die Voraussetzungen für die Erteilung einer Pensionszusage erfüllen. Die Pensionszusage der GmbH an ihren Geschäftsführer ist für kleinere und mittelgroße GmbH immer noch eine der besten Möglichkeiten, sich für´s Alter abzusichern und zugleich die Steuerbemessungsgrundlage der GmbH dauerhaft zu mindern. Der Vorteil: Die Pensionsrückstellung wirkt sich schon in der nächsten Bilanz der GmbH Gewinn mindernd aus.

Voraussetzung: Sie sind bereits seit 2 Jahren im Amt und die GmbH schreibt schwarze Zahlen. Dazu sollten die Gesellschafter der GmbH möglichst noch in 2019 per Gesellschafter-Beschluss eine Pensionszusage ab 01.01.2020 für den Gesellschafter-Geschäftsführer beschließen (Änderung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages, vgl. dazu unsere Arbeitshilfen unten). Nur dann ist sichergestellt, dass Sie diese Form der steuergünstigen Altersversorgung bereits für das gesamte Jahr 2020 nutzen können.

Für GmbH-Neugründungen verlangt das Finanzamt für die steuerliche Anerkennung eine Wartezeit von 5 Jahren. Ausnahme: Es handelt sich um eine Umgründung z. B. aus einer bereits seit längerem agierenden (Ein-) Personen-Gesellschaft. Empfehlung: Neben der Wartezeit müssen zur steuerlichen Anerkennung der Pensionszusage noch zahlreiche andere Bedingungen eingehalten werden (z. B. Gleichbehandlungsgrundsatz, Insolvenzsicherung, Erdienenszeitraum, Bezugsrechte usw.).

Neuer Geschäftsführer-Job: Sichern Sie Ihre Rechte (hier: Zeugnisanspruch)

Geschäftsführer, deren Anstellungsverhältnis zum 31.12.2019 endet, müssen den weiteren beruflichen Werdegang richtig vorbereiten. Dazu gehört, dass Sie – wie andere Arbeitnehmer auch – sich Ihre Leistungen bescheinigen lassen und Sie damit Referenzen für zukünftige Aufgaben vorlegen können. Für Ihren Dienstvertrag als GmbH-Geschäftsführer gilt: „Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete von dem anderen Teile ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die Leistungen und die Führung im Dienste zu erstrecken“ (§ 630 BGB). Je nach Stellung des Geschäftsführers im Unternehmen müssen Sie beachten:

Der Fremd-Geschäftsführer ohne eigene Beteiligung an der GmbH wird auf der Grundlage eines Dienstvertrages für die GmbH tätig. Er hat einen zweifelsfreien rechtlichen Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses gemäß § 630 BGB.

an der GmbH wird auf der Grundlage eines Dienstvertrages für die GmbH tätig. Er hat einen zweifelsfreien rechtlichen Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses gemäß § 630 BGB. Als Minderheits-Gesellschafter (bis 50 %-Beteiligung) besteht zwischen dem Geschäftsführer und der GmbH eine dienstvertragliche Beziehung mit Weisungsabhängigkeit. Auch in diesem Fall hat er Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses.

(bis 50 %-Beteiligung) besteht zwischen dem Geschäftsführer und der GmbH eine dienstvertragliche Beziehung mit Weisungsabhängigkeit. Auch in diesem Fall hat er Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses. Als beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer kann er sich nicht ohne weiteres auf § 630 BGB beziehen. Allerdings: In der Praxis spielt der Anspruch auf ein Zeugnis bei der Abberufung bzw. beim Ausscheiden des Gesellschafter-Geschäftsführers nur selten eine Rolle. Da er Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfunktion innehat, müsste er das Zeugnis selbst formulieren und unterzeichnen.

Sind Sie als Geschäftsführer nicht gleichzeitig beherrschender Gesellschafter haben Sie also einen Zeugnisanspruch. Zuständig für die Ausstellung des Zeugnisses sind die Gesellschafter. Diese können die Aufgabe zur Erstellung auf ein anderes Organ (Beirat), auf einen Gesellschafter oder auch auf einen anderen Geschäftsführer übertragen. Sie können zwischen der Ausstellung eines einfachen Zeugnisses und einem qualifizierten Zeugnis mit einer Leistungs- und Verhaltensbeurteilung wählen. Für Leitungs- und Führungskräfte üblich – und das sind Sie als Geschäftsführer grundsätzlich – ist das qualifizierte Zeugnis. Besonderheit: Das qualifizierte Zeugnis wird nur auf Ihr ausdrückliches Verlangen hin ausgestellt.

Weigert sich Ihr Arbeitgeber, den Zeugnisanspruch zu erfüllen, dann können Sie diesen mit Erfüllungsklage vor dem Amts- bzw. Landgericht durchsetzen. Sofern das Arbeitsgericht im Anstellungsvertrag als zuständiges Gericht bestimmt wurde, kann der abhängig beschäftigte Fremd-Geschäftsführer den Zeugnisanspruch vor dem Arbeitsgericht einklagen.

Richten Sie ein Schreiben an die Gesellschafter der GmbH, in dem Sie den Beendigungszeitpunkt und Ihr Ausscheiden aus der GmbH bestätigen. Danken Sie den Gesellschaftern und Mitarbeitern Ihrer Ex-GmbH für die Zusammenarbeit, wünschen eine erfolgreiche Zukunft und verlangen/erbitten in diesem Zusammenhang die Ausstellung eines qualifizierten Zeugnisses nach § 630 Satz 2 BGB. Sind Sie beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer und wollen Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit für eine zukünftige, neue Tätigkeit als Geschäftsführer in einem anderen Unternehmen nachweisen und dokumentieren, genügt es, wenn Sie Ihre Tätigkeit als Unternehmer im Lebenslauf darstellen und gegebenenfalls eine Kopie der Eintragung bzw. des letzten aussagekräftigen Jahresabschlusses (gemäß Registerpublizität) vorlegen. Im Übrigen sollten Sie Ihren Werdegang, Kompetenz und Erfahrung im persönlichen Bewerbungsgespräch vortragen.

Geschäftsführer-Perspektive: Warten auf Godot

Zwischen Einhörnern – den milliardenschweren, neuen Digitalunternehmen – und pfiffigen StartUp-Gründern ist viel Platz. Irgendwo dazwischen ist der deutsche Mittelstand. Industriebetriebe, die seit Jahrzehnten Innovation praktizieren. Dienstleister, die Ideen-Wettbewerb können. Handelsunternehmen, die Übung im nie endenden Preiswettbewerb haben. Selbstständige, die sich nur halten, wenn sie Qualität liefern können. Auch ein paar Verkrustete, die sich unter dem Schutz gesetzlicher Vorgaben wegducken und ordentliche Gewinnmargen mitnehmen. Der Mittelstand eben. Von der Politik ständig neu entdeckt und genau so schnell wieder vergessen. Es gibt Industriepolitik, Energiepolitik, Politik für die digitale Wirtschaft. Finanzierungsrunden für StartUps. Für den Mittelstand gibt es – mit Verlaub gesagt – die Bürokratie. Irgendjemand muss die Arbeit ja machen. Mit freundlichen Grüßen.

Geschäftsführer/neue Gesetze: Was Sie jetzt veranlassen müssen

Betrifft … Darum geht es … to do … Forschungszulagen-gesetz Lohnzuschuss Danach gibt es ab 1.1.2020 direkte Lohnzuschüsse für Arbeitnehmer, die forschungsrelevante Tätigkeiten ausüben. Auch der Arbeitslohn des Gesellschafters gehört zu den förderfähigen Aufwendungen, wenn dieser mit „seiner“ GmbH einen Arbeitsvertrag im Sinne des Lohnsteuerrechts abgeschlossen hat. Prüfen Sie anhand der Anspruchs-Kriterien, für welche Tätigkeiten/Abteilungen/Projekte Lohnzuschüsse beantragt werden können …

Digitales: Wer profitiert von KI am meisten?

Künstliche Intelligenz (KI) – was genau das auch sein und zu leisten vermag – heißt das Zauberwort 2019 der Digitalisierung. Eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Arthur D. Little identifiziert den Handel als einen der großen Gewinner dieses KI-Hypes. Prognose: Bis 2025 beziffert die Studie den KI-Effekt mit einem Kosteneinsparpotenzial für Handelsunternehmen in Deutschland mit 60 Mrd. EUR und einem Umsatzsteigerungspotenzial von 36 Mrd. EUR. KI hilft so z. B. dabei, die Preise zu optimieren – durch bessere Anpassung des Angebots an die Nachfrage. Vorreiter bei der dynamischen Preisoptimierung ist das StartUp-Unternehmen Revionics – Musterlösungen für Obi, Douglas und andere vor allem größere Handelsunternehmen sind bereits im Einsatz. Zalando bietet dank KI individuelle Bekleidungskonzepte für ihre Kunden an. Und das ist erst der Anfang.

Insgesamt liegt das KI-Kosten- und Umsatzpotenzial für den Handel in Deutschland bei ca. 97 Mrd. EUR. Auch in den Bereichen Energie, Umwelt, Chemie steckt viel Potenzial (96 Mrd. EUR), gefolgt von Telekommunikation/IT/Medien (70 Mrd. EUR), dem Gesundheitswesen (57 Mrd. EUR), Industrie und Gewerbe (55 Mrd. EUR), Transport/Verkehr/Tourismus (50 Mrd. EUR), alle noch vor der Automobilindustrie (40 Mrd. EUR).

Planung 2020: Diese Vertragsanpassungen müssen Sie vorbereiten

In vielen GmbHs nutzen die Gesellschafter die jährlichen Beschlussfassungen zum Jahresende (Feststellung des Jahresabschlusses, Änderung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages) auch dazu, um überfällige Anpassungen und Änderungen des GmbH-Vertrages zu beschließen. Zum Beispiel

die Umwandlung von Gewinnrücklagen in Stammkapital (UG > GmbH, Kapitalerhöhung),

eine Erweiterung des Gegenstandes der GmbH, z. B. um neue Geschäftsfelder zu erschließen oder

die Teilung von Geschäftsanteilen nach einem Erbfall (z. B. damit das Gewinnbezugsrecht periodisch genau abgegrenzt werden kann).

Diese Beschlüsse müssen notariell beurkundet werden und zum Handelregister gemeldet und dort eingetragen werden. Vor Eintrag prüft das Registergericht, ob es Anzeichen für eine fehlerhafte Beschlussfassung oder für andere Gründe für eine eventuelle Anfechtbarkeit oder Nichtigkeit gibt (Verstoß gegen Formvorschriften, Verletzung von Minderheitenrechten usw.). Im Außenverhältnis wird die Änderung des GmbH-Vertrages erst nach Beurkundung und mit der Eintragung ins Handelsregister wirksam. Im Innenverhältnis sind die Gesellschafter und die Organe (also der Geschäftsführer) an den Änderungsbeschluss auch schon vor Eintragung gebunden. Die Gesellschafter können in der Zeit bis zur Eintragung aber darüber mit einfacher Mehrheit entscheiden, wie das gehandhabt werden soll.

Als Geschäftsführer sind Sie gut beraten, wenn Sie bei einer Änderung des GmbH-Vertrages nichts dem Zufall überlassen. Die Gesellschafter sind zuständig für die Beschlussfassung und diese müssen die notarielle Beurkundung veranlassen. Der Notar wird den Beschluss dem Registergericht zur Eintragung vorlegen. Ihre Aufgabe ist es zu kontrollieren, ob der beurkundende Notar den Beschluss umgehend zur Eintragung an das Registergericht weitergeleitet hat. Prüfen Sie den Eintragungstext auch nochmals auf Richtigkeit. Fehleinträge oder ungewollte Fehler fallen in der Regel meist erst Jahre später auf – und zwar meistens dann, wenn es überhaupt nicht passt (z. B. Fehler bei der Erbteilung).

Steuergestaltung: Beteiligungen von Mitarbeitern am Verkaufserlös der GmbH



Eine zulässige Form der Mitarbeiterbeteiligung besteht darin, die (leitenden) Mitarbeiter an einem zukünftigen Verkaufserlös zu beteiligen. Dazu der Bundesfinanzhof (BFH): Einkünfte des Arbeitnehmers aus einem Verkauf der GmbH gehören im Zeitpunkt des Zuflusses zu den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit und unterliegen der Lohnsteuer. Interessant: Der BFH stellt in seiner Urteilsbegründung ausdrücklich auf den „Zeitpunkt des Zuflusses“ ab (BFH, Urteil v. 3.7.2019, VI R 12/16).

Daraus ergeben sich konkrete Gestaltungshinweise. So können Sie etwa in einem „Vertrag über die Beteiligung am Veräußerungserlös“ vereinbaren, dass dieser zunächst auf ein Treuhandkonto eingezahlt wird. Anschließend wird ein anteiliger Erlös den Mitarbeitern in jährlichen Raten ausgezahlt und mit Lohnsteuer belastet. Wichtig ist, dass die vertraglichen Vereinbarungen klar definiert sind und diese Vereinbarungen auch tatsächlich so umgesetzt werden. Ältere Arbeitnehmer können so ihre Arbeitseinkünfte stückeln und damit eine anteilige Lohnsteuer auf mehrere Jahre verteilen.

Bürokratie: Finanzbehörden müssen Gründe für eine Steuerschätzung nennen



Das Ergebnis einer ordnungsgemäßen Buchführung kann nur dann nicht Grundlage der Besteuerung sein, wenn die Vermutung der sachlichen Richtigkeit vom der Finanzbehörde widerlegt wird. Fehlt z. B. lediglich der Statistikteil im Auslegestreifen eines Glücksspielgerätes, muss die Behörde die steuerliche Auswirkung detailliert darlegen (FG Niedersachsen, Urteil v. 11.10.2019, I V 91/19).

Geschäftsführer-privat: Zulässigkeit der Doppelbesteuerung von Renten



Das Finanzgericht Baden-Württemberg hält die sog. Doppelbesteuerung der Renten (Beitragszahlung zur Rentenversicherung aus versteuertem Einkommen und Besteuerung der ausgezahlten Rente gemäß steuerpflichtigem Besteuerungsanteil von 54 %) weiterhin für verfassungsrechtlich unbedenklich (Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil v. 1.10.2019, 8 K 3195/16).

Interessant: Das Finanzgericht hat ausdrücklich Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen. Der BFH wird dazu also noch einmal abschließend urteilen. Bereits im Vorverfahren hatte der BFH das ergebnisgleiche Urteil zur Nachverhandlung zurückgewiesen. Unterdessen hat sich ein namhafter BFH-Richter des für die Rentenbesteuerung zuständigen Senates des BFH zur Sache geäußert. Er teilt durchaus verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Doppelbesteuerung. Eventuell muss der Gesetzgeber nachbessern – bzw. die Doppelbesteuerung rückabwickeln.

Gewusst wie: Alles wissen über die eigene GmbH

Ob Branchenwissen, Preisvergleiche oder die private Urlaubsplanung: Die Internet-Recherche mit Google gehört für die meisten Kollegen/Innen zum Alltag. Nur wenige nutzen aber die Google-Alerts („Alarm“)-Funktion. Vorteil: Wird Ihre Firma z. B. in einem Presseartikel genannt, werden Sie automatisch per E-Mail darüber informiert. Das gilt für alle Suchbegriffe, die Sie interessieren (Konkurrenten, Personen usw.). Anmeldung unter: http://www.google.com/alerts. Am besten verwenden Sie nicht Ihre persönliche E-Mail sondern richten sich eine zusätzliche E-Mail bei einem der bekannten E-Mail-Anbieter ein (web.de, google-Mail, gmx).

