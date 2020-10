Volkelt-Brief 42/2020

Die Themen heute … Einsame Geschäftsführungs-Entscheidungen: Vabanque mit Unbekannten + Unsichere Rechtslage: Rechtsprechung zur „Zahlungsunfähigkeit“ + Geschäftsführer-Perspektive: Eigentum und Verantwortung + Digitales: Die Zukunft gehört den Influencern + GmbH/Finanzamt: „Ihre GmbH hat einen Geschäftsführer zu viel“ … + GmbH/Finanzen: Arbeitgeberzuschuss zum Kurzarbeitergeld + GmbH/Recht: Zugangsvoraussetzungen zur betrieblichen Altersversorgung + D & O: Haftet nicht für Zahlungen des Geschäftsführers nach Insolvenzreife + Pflichtoffenlegung: Keine Sonderbehandlung für kleine GmbH/UG

Freiburg, 16. Oktober 2020

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Altschulden abbauen? Das Geschäftsmodell neu aufstellen? Oder doch das Image der GmbH/UG retten und alle Mitarbeiter an Bord halten? Darauf vertrauen, dass die Umsätze wieder steigen und die drohende Zahlungsunfähigkeit abgewendet werden kann? Geschäftsführer*innen sind jetzt in dieser Situation wohl kaum zu beneiden. Aber Sie sind es, der die Weichen für die Zukunft stellen (muss).

Dabei sind Sie auf viele Unbekannte angewiesen. Wie steht es um den Aufschwung? Wie schnell wird sich die Strukturkrise in den deutschen Industrieunternehmen auswirken? Wie entwickelt sich die Binnennachfrage, wenn der unterdessen flächendeckend angekündigte Personalabbau umgesetzt wird? Fakt ist, dass Sie diese Unsicherheiten nicht mit unternehmerischem Fingerspitzengefühl lösen können. Ältere Kollegen*innen haben die Alternative eines vorgezogenen „Ruhestands“. Jüngere, Nachfolger, Gründer oder Start-Up-Unternehmer haben da weniger Wahlmöglichkeiten. Sie müssen entscheiden. Mit dem Wissen, dass Fehlentscheidungen für alle Beteiligten u. U. weitreichende Folgen haben. Ihnen und den Kollegen*innen bleibt das qualifizierte (Beratungs-)Gespräch mit Menschen mit Expertise – mit fachlichen, sozialen und menschlichen Qualitäten. Mit Beratern, die Sie kennen und die Sie bisher schon vertraulich begleitet haben, und mit Freuden, die Sie und Ihre Situation beurteilen können.

Für die Praxis: Es ist die Einsamkeit des Entscheiders, die Ihnen niemand abnehmen kann. Erfahrene Kollegen*innen haben gelernt, mit dieser Situation umzugehen. Die Jüngeren werden jetzt ein Mehr an Verantwortung spüren und erfahren, und im besten Fall damit wachsen.

Unsichere Rechtslage: Rechtsprechung zur „Zahlungsunfähigkeit“

Auf den gestiegenen Handlungsdruck für GmbH-Geschäftsführer*innen in Sachen Zahlungsunfähigkeit haben wir an dieser Stelle hingewiesen (vgl. zuletzt Nr. 41/2020). Zuletzt erreichten uns zum Thema zahlreiche Anfrage, die sich auf die Feststellung der Zahlungsunfähigkeit bezogen haben. Hier einige Hinweise zur Orientierung in der Praxis:

Beträgt die Liquiditätslücke der GmbH 10 % und mehr, liegt „Zahlungsunfähigkeit“ vor, „soweit nicht ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass diese Lücke innerhalb von 3 Wochen (fast) vollständig beseitigt werden wird und den Gläubigern ein solches Zuwarten zuzumuten ist“ (BGH, Urteil v. 8.12.2005, IX ZR 182/01). Beträgt eine innerhalb von 3 Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke der GmbH weniger als 10 % der fälligen Gesamtverbindlichkeiten, ist dann von Zahlungsfähigkeit auszugehen, wenn bereits abzusehen, dass die Lücke demnächst mehr als 10 % erreichen wird. Allerdings sollten Sie diesen Minimal-Spielraum nicht zu weit ausreizen. In der Praxis können Sie sich auf diese Rechtslage allerdings nur dann berufen, wenn die Kreditverhandlungen unmittelbar vor dem Abschluss stehen bzw. wenn die Mittel bereits angewiesen sind und lediglich der Zahlungseingang noch nicht vermeldet werden kann (OLG Brandenburg, Urteil v. 14.1.2014, 6 U 155/12 und OLG München, Urteil v. 18.1.2018, 23 U 2702/17).

Erklärt ein Kunde, dass er seine anwachsenden Schulden nur mit Hilfe neuer (Bar-) Mittel und dann gegen eine Einmalzahlung und (hier: zwanzig) folgenden Monatsraten begleichen kann, dann kommt das einer Zahlungsunfähigkeitserklärung gleich. Wichtig ist diese Einschätzung im Hinblick auf die Insolvenzantragspflicht. Wenn Ihre GmbH eine solche Formulierung verwendet, weil Sie einen Zahlungsaufschub erreichen wollen, dann entspricht das einer Insolvenzerklärung. Spätestens dann beginnt die 3-Wochen-Frist zur Stellung des Insolvenzantrags. Der Insolvenzverwalter kann sich – wenn er ein solches Schreiben an einen Gläubiger vorfindet – am Datum orientieren und Ihnen das Insolvenzvergehen nachweisen (BGH, Urteil v. 16.6.2016, IX R 23/15).

Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München hat eine dauerhaft schleppende Zahlungsweise Indizwirkung für die Zahlungseinstellung der GmbH und lässt auf eine (bevorstehende) Zahlungsunfähigkeit schließen. Folge für den Geschäftsführer: Operiert die Firma so am Rande des finanziellen Abgrunds und schiebt sie auf diese Weise Forderungsrückstände vor sich her, wird das als Verschulden des Geschäftsführers gewertet. Für den Geschäftsführer steigt damit der Druck, bereits bei kleineren Zahlungsproblemen ins Insolvenzverfahren gehen zu müssen. Das gilt insbesondere für Fremd-Geschäftsführer, die auf Anweisung der Gesellschafter mittels Zahlungsverzögerungen versuchen sollen, einen ansehbaren Liquiditätsengpass zu überbrücken. Mit Zahlungsrückständen zu manipulieren, birgt große Risiken und kann also nur als letztes Mittel in Frage kommen – z. B. dann, wenn die Gesellschafter neues Kapital aufbringen (Darlehen, Einlagen) und die Mittel noch angewiesen bzw. freigegeben werden müssen (OLG München, Urteil v. 6.11.2013, 7 U 571/13).

Für die Praxis: Die genannten Beispiele zeigen, wie schwierig und brisant das Thema Insolvenzantragspflicht ist. Entscheidend ist und bleibt die Stichhaltigkeit der Fortsetzungsprognose – unter den gegebenen Umständen ein Vabanque mit vielen Unbekannten. Fakt ist auch, dass die im Verfahren eingesetzten Insolvenzverwalter von Amts wegen verpflichtet sind, allen Fehlern nachzugehen, Pflichtverletzungen zu monieren und Schadensersatzansprüche durchzusetzen.

Geschäftsführer-Perspektive: Eigentum und Verantwortung

Der verantwortliche Umgang mit Eigentum ist „Verantwortungseigentum“ (vgl. Nr. 1/2020). Und schon geistern ein neuer Begriff, vermeintlich neue Erkenntnisse und politische Statements durch die Medien. Vergesellschaftung von Unternehmereigentum durch die Hintertür? NEIN: Es geht darum, großen Familiengesellschaften (Bosch) eine Alternative zu einer aufwändigen Stiftungs-Konstruktion zu geben. Z. B., wenn es keine geeigneten Nachfolger aus der Familie gibt und/oder, wenn der erfolgreiche Gründer der Meinung ist, den zukünftigen Weg des Unternehmens mit seinen Mitarbeitern teilen zu wollen. Eine durchaus gute Idee, aber u. E. kein Grund, das bewährte GmbH-Recht umzuschreiben. Eigentum und Verantwortung bedingen auch so einander. Mit freundlichen Grüßen.

Digitales: Die Zukunft gehört den Influencern

Nebeneffekt der Corona-Krise: Gerade die von den Marketing-Abteilungen präferierten jungen und jüngeren Menschen verbringen viel Zeit in den Sozialen Medien. Man twittert und teilt, man kommuniziert und shoped, was das Zeug hält. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht, aber die Agenturen, die auf Influencer setzen, verzeichnen zweistellige Wachstumsraten – in den Einschaltquoten der Kampagnen, aber auch in den nachvollziehbaren Umsatzzahlen. Auch immer mehr etablierte Unternehmen und Marken – etwa IKEA, Aldi Süd oder Ferrero – setzen auf prominente Gesichter aus der Influencer-Branche oder bauen selbst Gesichter auf. Sie genießen bei ihren Followern Glaubwürdigkeit und „wirken“. Selbst die permanente Rechtsprechung um die Werbe-Hinweispflicht kann den Erfolg von Influencer-Werbung nicht bremsen. Und die Agenturen rüsten auf. Die Berliner Agentur Equolot hat jetzt eine Software entwickelt, die zuverlässige Prognosen zum zukünftigen Kampagnenerfolg ermöglicht und damit passgenaue Influencer-Aktionen für jeden Zweck planbar macht.

Für die Praxis: Wer Influencer einsetzt (Haul) oder beauftragt (Lookbook) sollte darauf achten, dass die Posts korrekt gekennzeichnet werden, z. B. mit „Anzeige“, „Werbung“ oder „unterstützt durch Produktplatzierungen“. Unterlassen wird immer öfter moniert und kann teuer werden

GmbH/Finanzamt: „Ihre GmbH hat einen Geschäftsführer zu viel“ …

Die meisten GmbH-Geschäftsführer*innen haben derzeit andere Sorgen als Probleme mit dem Finanzamt über zu hohe Geschäftsführer-Bezüge- Dennoch: Das Thema ist nach wie vor Gegenstand jeder GmbH-Betriebsprüfung und damit aktuell. Dazu der Hinweis eines Kollegen: „Wie viele Geschäftsführer darf meine GmbH/UG eigentlich haben? Gibt es dazu Anhaltspunkte?“. JA – gibt es:

Kleinere GmbH/UG können nach einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Saarland Probleme bekommen, wenn sie zu viele Geschäftsführer haben. Beispiel: Zwei Geschäftspartner gründen gemeinsam eine GmbH. Beide sind Geschäftsführer. Das Finanzamt fordert: Normalerweise hat eine Firma in der Größe nur ein Geschäftsführer zu einem Gehalt in Höhe von soundsoviel Euro. Gibt es zwei oder mehr Geschäftsführer, dürfen die zusammen nicht und oder nur unwesentlich mehr verdienen. So geschehen zuletzt bei einer Kfz-Handel und -Reparatur-GmbH mit drei Geschäftsführern (FG Saarland, Urteil v. 26.1.2011, 1 K 1509/07). Im Urteilsfall hatte die GmbH drei statt – wie vom Finanzamt als üblich unterstellt – einen Geschäftsführer. Laut Finanzgericht „muss der verdreifachte Vergleichswert um 30 % reduziert werden“.

Im Vergleichsfall rechnen Sie so: Eine Bau-GmbH mit einem Geschäftsführer, 50 Mitarbeitern und 10 – 20 Mio. Umsatz zahlt ihrem (Gesellschafter-)Geschäftsführer laut BBE-Branchenvergleich rund 250.000 €. Hat die gleiche GmbH drei Geschäftsführer darf jeder Geschäftsführer maximal (250.000 x 3) x 0,7 x 0,33 = 173.250 € erhalten. Wird mehr als Gesamtvergütung an den Einzelnen gezahlt, müssen Sie aufpassen. Auf den darüber hinausgehenden Betrag wird zusätzlich Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer berechnet (sog. verdeckte Gewinnausschüttung).

Für die Praxis: Ist Ihre GmbH davon betroffen? Machen Sie einen groben Vergleichstest. Vergleichen Sie dabei zunächst anhand der offiziellen Finanzamts-Vergleichszahlen, den sog. Karlsruher Tabellen (vgl. Nr. 2/2020) Gibt es hier größere Abweichungen (+/- 20%) sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater zur Frage des Geschäftsführer-Gehalts nehmen. Im Zweifel sollten genauere Vergleichswerte – etwa aus der aktuellen BBE-Gehalts-Studie 2020 – einholen.

GmbH/Finanzen: Arbeitgeberzuschuss zum Kurzarbeitergeld

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wird auch die derzeitige Regelung zur Besteuerung der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld verlängert – und zwar bis zum 31.12.2021. Danach können Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld bzw. die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf oder mehr 80 % oder sogar auf den vollen Lohn steuerfrei ausgezahlt werden (Quelle: Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020).

Für die Praxis: Damit bleibt den Arbeitgebern ein gutes Instrument, auch während der Kurzarbeit qualifizierte Mitarbeiter zu halten. zum 31.12.2021 läuft dann auch der Anspruch auf Kurzarbeitergeld aus – so dass weitere Zuzahlungen des Arbeitgebers nicht mehr notwendig sind.

GmbH/Recht: Zugangsvoraussetzungen zur betrieblichen Altersversorgung

Es verstößt nicht gegen den Allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz bzw. den Ansprüchen aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), wenn der Zugang zu Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung nach bestimmten Kriterien geregelt wird. Im entschiedenen Fall ging es um die Altershöchstgrenze von 50 Jahren und eine Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren, die Voraussetzung für einen Leistungsbezug waren. Das Bundesverfassungsgericht hält das für zulässig, lehnte ein offizielles Verfahren dazu unter Hinweis auf die entsprechende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) mit Nichtannahmebeschluss ab. Der EuGH hält Zulassungsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Betriebstreue grundsätzlich für zulässig (BVerfG, Beschluss v. 23.7.2020, 1 BvR 684/14).

D & O: Haftet nicht für Zahlungen des Geschäftsführers nach Insolvenzreife

Der Insolvenzverwalter kann Forderungen gegen den ehemaligen Geschäftsführer gegen die für ihn abgeschlossene D & O – Police nicht durchsetzen. Die D & O haftet grundsätzlich nicht für den Schaden, den der ehemalige Geschäftsführer im Zusammenhang mit unzulässigen Auszahlungen nach Insolvenzreife verursacht hat. Eine entsprechende Klausel in der D & O – Versicherungspolice ist zulässig und wirksam. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf beruft sich dabei auch auf die entsprechende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (OLG Düsseldorf, Urteil v. 26.6.2020, 4 U 134/18).

Für die Praxis: Der Haftungsanspruch gemäß § 64 GmbH-Gesetz ist mit dem versicherten Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Vermögensschadens nicht vergleichbar. Es handele sich um einen Ersatzanspruch eigener Art, der allein dem Interesse der Gläubigergesamtheit eines insolventen Unternehmens dient (bereits OLG Düsseldorf, Urteil v. 20.7.2018, 1-4/93/16).

Pflichtoffenlegung: Keine Sonderbehandlung für kleine GmbH/UG

In einem Grundsatzverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Zulässigkeiten von Bußgeldverfahren gegen kleinste und kleine Kapitalgesellschaften wegen Verstoßes gegen die Pflichtveröffentlichung bzw. Hinterlegung des Jahresabschlusses hat das Gericht jetzt abschließend entschieden. Danach gilt: Es besteht kein Anspruch auf Erlass von Ordnungsgeldforderungen, die in einem solchen Verfahren wegen Verletzung der Offenlegungspflichten gemäß § 325 Handelsgesetzbuch (HGB) festgesetzt werden (BVerwG, Beschluss v. 24.6.2020, 8 B 71/19).

