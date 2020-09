Volkelt-Brief 38/2020

Die Themen … Unmöglich: Das neue Unternehmensstrafrecht + Geschäftsführung mit geteilten Kompetenzen: Risiken in der Matrix-Organisation + Geschäftsführer-Perspektive: … noch V oder schon U? + Praktisch: Wie geht es eigentlich der Konkurrenz? + Digitales: Einfacher mit freien Mitarbeitern + Terminsache Steuererklärungen 2019: Das müssen Sie schon selbst prüfen + Neues Bundesarbeitsgerichts-Urteil: Kündigungsfrist für den GmbH-Geschäftsführer + Heimarbeiter: Sozialbeiträge sind zu zahlen + Geschäftsführer-privat: Gericht stärkt Verbraucherrechte in Sachen Vorfälligkeitsentschädigungen

Freiburg, 18. September 2020

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

noch im Herbst will das SPD-geführte Bundesjustizministerium ein neues Unternehmensstrafrecht beschließen – so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde (Offiziell: Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft). Hauptkritikpunkte daran sind: Verstöße von Mitarbeitern werden zusätzlich als Vergehen des Unternehmens strafrechtlich geprüft und geahndet. Die Umkehr der Beweislast für Unternehmen, die dann belegen müssen, dass sie nichts falsch gemacht haben. Die vom Unternehmen im Verfahren beauftragten Anwälte werden „auskunftsverpflichtet“. Damit wird das anwaltliche Berufsgeheimnis faktisch aufgehoben. Und: Die (Geld-) Strafen – bisher können Unternehmen bei Verstößen mit einer Verbandsgeldbuße belegt werden – sollen drastisch erhöht werden.

Dazu Edith Kindermann, Präsidentin des – ansonsten politisch eher zurückhaltenden – Deutschen Anwaltsvereins: „Der Regierungsentwurf löst einen Paradigmenwechsel aus, der rechtsstaatlich inakzeptabel und so für uns nicht hinnehmbar ist“. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass in Zukunft selbst kleinere Verstöße automatisch ein zusätzliches strafrechtliches Ermittlungsverfahren und eine gerichtliche Prüfung auslösen werden. Zusatzkosten ohne Ende, aber auch absehbar ohne wirklichen Erkenntniswert für alle Beteiligten.

Für die Praxis: Die Kritik von Experten und Verbänden ist unterdessen unisono. Eine Länderinitiative hat jetzt im Wirtschaftsausschuss einen Antrag auf Aussetzung des Gesetzesvorhabens eingereicht. Im Gesetzentwurf heißt es dazu lapidar unter: Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft: „keiner“.

Geschäftsführung mit geteilten Kompetenzen: Risiken in der Matrix-Organisation

Wird ein Konzern, ein Unternehmensverbund oder ein komplexes Unternehmen nicht in Abteilungen/Projekten, sondern als Matrix-Organisation geführt, ist es verbreitet und durchaus üblich, die einzelnen verantwortlichen Produkt-/Abteilungs-Manager als Geschäftsführer zu bestimmen und als solche ins Handelsregister einzutragen. Das ist zum einen eine Anerkennung für den dafür ausgewählten Personenkreis, erhöht zum anderen die Akzeptanz ihrer Entscheidungen innerhalb der Organisation bzw. bei den Mitarbeitern. Im Außenverhältnis beschränkt sich ihre Rolle jedoch meist auf eine Prokura bzw. Handlungsvollmacht, die nur punktuell Geschäftsführungs-Aufgaben erledigt. Das Controlling des Gesamtunternehmens wird in der Regel zentral verwaltet. Der Matrix-Geschäftsführer muss sich dann darauf verlassen, dass seine Geschäftsführer-Pflichten z. B. in Sachen Rechnungswesen, Steuern und Sozialabgaben von der Zentrale zuverlässig erledigt werden. Seine Haftung für die ordnungsgemäße Erledigung dieser Pflichten bleibt aber bestehen.

Als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft im Konzern bzw. im Unternehmensverbund fahren Sie aber auch immer dann ein unkalkulierbares Haftungsrisiko, wenn die einzelnen Tochtergesellschaften über ein Matrix-Management in das Gesamtunternehmen eingebunden sind. Der Matrix-Manager ist dann befugt, unmittelbar in den Geschäftsbereich des einzelnen Geschäftsführers einzugreifen. Z. B. kann er den Mitarbeitern Weisungen geben, den Produktionsablauf ändern oder sogar das Sortiment bestimmen.

Achtung: Ganz unabhängig von der Verantwortlichkeit im Unternehmensverbund bleibt der Geschäftsführer verantwortlich für die Zahlen und damit für den wirtschaftlichen Erfolg der GmbH. Rechtlich unproblematisch ist die Übertragung von Geschäftsführungs-Verantwortungen auf den Matrix-Manager, wenn es

um Personalangelegenheiten geht (zentrales Personal-Management),

um Marketing- und Vertriebsaktivitäten geht (zentrales Marketing) oder

um die Erledigung von Rechtsangelegenheiten (Unternehmens-Justitiar) geht.

Problematisch wird es für den Geschäftsführer der Tochtergesellschaft immer dann, wenn er keine vollständigen Informationen über die Finanzlage der Gesellschaft hat. Also wenn – wie oben beschrieben – das Rechnungswesen zentral verwaltet wird oder extern erledigt wird und der Geschäftsführer lediglich ausgewählte Kennzahlen und betriebswirtschaftliche Auswertungen erhält. Nicht aber einen Gesamtüberblick, aus dem sich die exakte Finanz- und Liquiditäts-Situation der Gesellschaft ergibt und er sich kein realistisches Bild darüber machen kann, ob Überschuldung droht oder sogar vorliegt bzw. inwieweit Zahlungs(un)fähigkeit der Gesellschaft gegeben ist.

ACHTUNG: Das gilt auch und insbesondere in der jetzigen Übergangslage zum Insolvenzrecht. Die Insolvenzantragspflicht des Geschäftsführers besteht auf jeden Fall weiter. Verstöße dagegen führen (persönlichen) Haftung des Geschäftsführers bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit (vgl. zuletzt ausführlich Nr. 37/2020).

Für die Praxis: Ist der/die Geschäftsführer*in der Tochtergesellschaft ausschließlich für die Leitung und Abwicklung des operativen Geschäftes zuständig, ist Vorsicht angebracht. Wichtig ist, dass der Geschäftsführer die ihm nach dem GmbH-Gesetz und der Abgabenordnung zwingend übertragenen Aufgaben nachkommen kann. Das sind die Erfüllung der Steuerpflichten der GmbH, die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Buchführung und Bilanzierung, die Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses. Dazu muss sich der Geschäftsführer vollständig informieren lassen und die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen kontrollieren. Gibt es Anzeichen für eine wirtschaftliche Krise der GmbH, sollte er sich absichern und ggf. eine Zwischenbilanz aufstellen lassen.

Geschäftsführer-Perspektive: … noch V oder schon U?

„Die Exporte kriechen nur mühsam aus dem Pandemie-Tal“ – so die Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK zur Lage der Exportwirtschaft. Das klingt nach „U“. Allen Unkenrufen zum Trotz bleibt Wirtschaftsminister Peter Altmaier Optimist und sieht bereits ein „V“. Wobei das natürlich relativ, vielleicht subjektiv und wohl auch interessengeleitet ist. Gehört ein Aufschwung Anfang 2021 noch zum „V“ oder schon zum „U“? Mit einer gewissen strategischen Großzügigkeit könnte sogar ein Aufschwung Mitte/Herbst 2021 noch als „V“-impliziert gewertet werden – etwa dann, wenn man vergleichsweise einen üblichen Konjunkturzyklus über 3 bis 5 Jahre anlegen würde. Das wäre jedenfalls gerade noch rechtzeitig zur Bundestagswahl. Schau ma mal. Mit freundlichen Grüßen.

Praktisch: Wie geht es eigentlich der Konkurrenz?

Betrifft … Darum geht es … to do … Konkurrenzbeobachtung Benchmarking Seit 2006 müssen Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH/UG ihren Jahresabschluss veröffentlichen. Aber immer noch nutzen nur sehr wenige Kollegen*innen dieses sehr informative Angebot. Registrieren und recherchieren > www.Unternehmensregister.de

Digitales: Einfacher mit freien Mitarbeitern

Freie Mitarbeiter sind eine elegante Lösung. Zumindest dann, wenn der/die Freie in Deutschland tätig ist und nach deutschem Arbeits- bzw. Vertragsrecht behandelt wird. Viele vor allem hochqualifizierte Fachkräfte leben aber im Ausland oder wollen ihre Tätigkeit ins Ausland verlagern. Dann wird es kompliziert. Auf solche Fälle hat sich das Silicon-Valley-StartUp Deel spezialisiert. Für eine Monatsgebühr von 35 Dollar erledigt Deel sämtliche bürokratischen Abläufe für freie Mitarbeiter, die aus dem Ausland tätig werden. Da geht es um Verträge, Abrechnungen, Gehaltszahlungen und Steuerliches. Auch Krankenversicherungs-Abrechnungen werden ab Herbst möglich sein. Seit diesem Sommer bietet das StartUp auch Lösungen für deutsche Unternehmen an, die freie Mitarbeiter aus dem Ausland einsetzen. Das ist besonders interessant für kleinere und mittelgroße Unternehmen, die ansonsten für die Abwicklungen im Lohnbüro keine eigene Fachkraft beschäftigen und kein Know-how dafür haben und deswegen aus Angst vor Fehlern in der Abwicklung die Finger davon lassen.

Für die Praxis: In Deutschland werden die Deel-Lösungen zunächst noch über den Personaldienstleister Capital GES angeboten. Geplant ist auf mittlere Sicht ein eigenständiges Angebot auch für den deutschen Freie-Mitarbeiter-Einsatz.

Terminsache Steuererklärungen 2019: Das müssen Sie schon selbst prüfen

In den nächsten Wochen ist für viele GmbH-Geschäftsführer wieder „trockene“ Schreibtischarbeit angesagt. In den meisten GmbH/UG liegt jetzt der Jahresabschluss 2019 vor, so dass der Steuerberater die Steuerklärungen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 anfertigen und Ihnen zur Unterschrift vorlegen kann. Für die meisten Kollegen ist das eine reine Routineangelegenheit. Sie vertrauen seit Jahren ihrem Steuerberater und verlassen sich „blind“ auf die Richtigkeit der vorgelegten Steuererklärungen. Das ist zwar verständlich, kann aber in der Praxis unangenehme Folgen haben. Als Geschäftsführer der GmbH/UG sind Sie schlussendlich verantwortlich dafür, dass der abgegebene Inhalt der Steuererklärungen korrekt ist – genau genommen dürfen Sie sich also nicht „blind“ auf Ihren Berater verlassen.

Das sehen auch die Gerichte so, die zu entsprechenden Haftungsfragen entscheiden mussten. Laut Bundesfinanzhof (BFH) muss der Geschäftsführer „die vom Steuerberater erstellten Steuererklärungen auf Richtigkeit prüfen. … dabei kommt es nicht darauf an, ob eine fehlerhafte Verbuchung auf einem Fehlverhalten des steuerlichen Beraters beruht“. Unterlässt er das, muss er Steuerrückstände einer zwischenzeitlich liquidierten GmbH aus der eigenen Tasche zahlen (so z. B. BFH-Urteil v. 28.8.2008, VII B 240/07). Im entschiedenen Fall hatte der Geschäftsführer übersehen, dass ein größerer Betrag (250.000 EUR) als umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferungen aufgeführt war. Dem Geschäftsführer – so das oberste deutsche Steuergericht – hätte das auffallen müssen.

Für die Praxis: Der oben beschriebene Fall ist sicherlich eine Ausnahme. Für die Praxis empfiehlt es sich dennoch, die Steuererklärungen nicht „blind“ zu unterschreiben, sondern zumindest immer eine Vollständigkeitsprüfung (KSt-Erklärung, Ergänzungsliste Anteilseigner, Anlage GK, Anlage KSt 1 F, Anlage Verluste, Anlage WA – weitere Angaben, Erklärung zur gesonderten Feststellung, Anlage Z, Anlage ZVE, Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung) und eine Plausibilitätsprüfung der ausgewiesenen Beträge vorzunehmen. Im Zweifel besprechen Sie die einzureichenden Unterlagen mit Ihrem Steuerberater oder lassen die Erklärungen durch einen versierten Dritten überprüfen.

Neues Bundesarbeitsgerichts-Urteil: Kündigungsfrist für den GmbH-Geschäftsführer

Eine Geschäftsführer-Kollegin ohne eigene Beteiligung an der GmbH klagte gegen ihre Kündigung und wollte die Frist (hier: 6 Wochen zum Quartalsende gemäß § 621 Nr. 4 BGB) überprüfen lassen. Dabei berief sie sich darauf, dass für sie als Fremd-Geschäftsführerin die Kündigungsfrist aus § 622 BGB (Kündigungsfrist für Arbeitsverhältnisse) gelte und entsprechend anzuwenden ist. Dazu heißt es wörtlich im Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in letzter Instanz: „Mit der ab Oktober 1993 geltenden Neufassung des § 622 BGB hat der Gesetzgeber die Anbindung der Kündigungsfristenregelung an Arbeitsverhältnisse betont. Es ist jedenfalls nichts dafür ersichtlich, dass er die Kündigungsfristenregelung für (Fremd-) Geschäftsführer dort verortet sehen wollte“. Das Gericht hält die Kündigungsfrist nach § 621 BGB auch für den Fremd-Geschäftsführer für allgemeinverbindlich, zulässig und damit wirksam (BAG, Urteil v. 11.6.2020, 2 AZR 374/19).

Für die Praxis: Das Urteil bzw. die hier vertretene Rechtsauffassung bedeuten eine klare Kehrtwende in der Beurteilung der rechtlichen Stellung des Fremd-Geschäftsführers. Bisher war die Rechtsprechung – BAG und Bundesgerichtshof (BGH) – davon ausgegangen, dass der GmbH-Geschäftsführer ohne eigene Beteiligung an der GmbH – je nach Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse – Arbeitnehmerrechte in Anspruch nehmen kann. Das betrifft die Kündigungsfrist, aber auch andere Arbeitnehmerrechte wie Kündigungsschutz im allgemeinen, Abfindungsanspruch, Urlaubsanspruch usw. In der Praxis müssen Fremd-Geschäftsführer in Zukunft davon ausgehen, dass diese neue Rechtslage konsequent von den Arbeitsgerichten angewandt wird. Ausweg: Sie vereinbaren eine verbindliche Kündigungsfrist im Anstellungsvertrag (z. B. 6 Monate zum Jahresende)

Heimarbeiter: Sozialbeiträge sind fällig

Heimarbeiter sind Personen, die in eigener Arbeitsstätte im Auftrag und für Rechnung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften erwerbsmäßig arbeiteten – so das Landessozialgericht (LSG) Hessen mit aktuellem Urteil eines Bauingenieurs und Programmierers. Nach den sozialgesetzlichen Regelungen sind sie Beschäftigte und als solche auch sozialversicherungspflichtig (vgl. dazu § 2 Abs. 1 Satz 1 Heimarbeitsgesetz). Dies gilt auch für Tätigkeiten, die eine höherwertige Qualifikation erfordern. Es kommt nicht darauf an, ob der Heimarbeiter seinen eigenen PC genutzt hat. Aber: Der Arbeitgeber hatte Fortbildungskosten übernommen (LSG Hessen, Urteil v. 18.6.2020, L 8 BA 36/19).

Geschäftsführer-privat: Gericht stärkt Verbraucherrechte in Sachen Vorfälligkeitsentschädigungen

Wer ein privates Darlehen (Baufinanzierung) vorzeitig beenden will, muss in der Regel eine sog. Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. In der Praxis werden dafür bisweilen unverhältnismäßig hohe Gebühren verlangt. Jetzt hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt klargestellt, dass im Darlehensvertrag klar, prägnant, verständlich und genau geregelt sein muss, wie sich die Vorfälligkeitsgebühren berechnen. Diese Berechnung muss für den Verbraucher leicht nachvollziehbar sein. Die Berliner Kanzlei Gansel geht davon aus, dass von dieser Entscheidung bis zu 100.000 Kreditverträge betroffen sind, deren Vorfälligkeitsklausel gesetzeswidrig und damit unwirksam vereinbart sind. Folge: Eine Vorfälligkeitsentschädigung muss nicht gezahlt werden (OLG Frankfurt, Urteil v. 1.7.2020, 17 U 810/19).

Eine informative Lektüre wünscht

Lothar Volkelt

Dipl. Vw. Herausgeber + Chefredakteur