Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
die Wahlen in den USA polarisieren und politisieren. Auch hierzulande werden die Diskussionen schärfer und auch in den Unternehmen wird diskutiert. Damit es nicht zu laut wird und die Arbeit nicht darunter leidet, sollten Sie vorsorgen. Unsere Themen heute:
- Politik in der GmbH/UG – Die Geschäftsführung ist gefordert: Damit Politik im Unternehmen nicht aus dem Ruder läuft, braucht es klare Spielregeln. Sie müssen dafür sorgen, dass die auch eingehalten werden.
- Praktisch – Checkliste Abberufung/Kündigung: Wenn sich die Wege zwischen dem Arbeitgeber GmbH/UG und ihrem Geschäftsführer trennen, gibt es auch viele Stolpersteine. So sichern Sie Ihre Rechte …
- Digitales/KI – Das Handwerker-Büro: Das Münchner StartUp KALKULAI ist eine neue Plattform für sämtliche Büroarbeiten in einem typischen Handwerksbetrieb. Das Angebot ist übersichtlich präsentiert und macht „Lust auf Ausprobieren”.
- BAG aktuell – Besserer Kündigungsschutz für Geschäftsführer: Wird der Geschäftsführer erst nach der Abberufung gekündigt, greift in Zukunft Kündigungsschutz. Für Geschäftsführer ein Vorteil – die Gesellschafter müssen aufpassen.
- Fehlerhafte Kündigung des Geschäftsführers durch den Aufsichtsrat: Ist der Aufsichtsrat der GmbH für die Berufung und den Anstellungsvertrag des Geschäftsführers zuständig, müssen alle Mitglieder die Kündigung „zeichnen”.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen