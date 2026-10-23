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Volkelt-Briefe

Politik in der GmbH/UG: Die Geschäftsführung ist gefordert

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

die Wah­len in den USA pola­ri­sie­ren und poli­ti­sie­ren. Auch hier­zu­lan­de wer­den die Dis­kus­sio­nen schär­fer und auch in den Unter­neh­men wird dis­ku­tiert. Damit es nicht zu laut wird und die Arbeit nicht dar­un­ter lei­det, soll­ten Sie vor­sor­gen. Unse­re The­men heute:

  • Poli­tik in der GmbH/UG – Die Geschäfts­füh­rung ist gefor­dert: Damit Poli­tik im Unter­neh­men nicht aus       dem Ruder läuft, braucht es kla­re Spiel­re­geln. Sie müs­sen dafür sor­gen, dass die auch ein­ge­hal­ten werden.
  • Prak­tisch – Check­lis­te Abberufung/Kündigung: Wenn sich die Wege zwi­schen dem Arbeit­ge­ber GmbH/UG und ihrem Geschäfts­füh­rer tren­nen, gibt es auch vie­le Stol­per­stei­ne. So sichern Sie Ihre Rechte … 
  • Digitales/KI – Das Hand­wer­ker-Büro: Das Münch­ner Start­Up KALKULAI ist eine neue Platt­form für sämt­li­che Büro­ar­bei­ten in einem typi­schen Hand­werks­be­trieb. Das Ange­bot ist über­sicht­lich prä­sen­tiert und macht „Lust auf Ausprobieren”.
  • BAG aktu­ell – Bes­se­rer Kün­di­gungs­schutz für Geschäfts­füh­rer: Wird der Geschäfts­füh­rer erst nach der Abbe­ru­fung gekün­digt, greift in Zukunft Kün­di­gungs­schutz. Für Geschäfts­füh­rer ein Vor­teil – die Gesell­schaf­ter müs­sen aufpassen.
  • Feh­ler­haf­te Kün­di­gung des Geschäfts­füh­rers durch den Auf­sichts­rat: Ist der Auf­sichts­rat der GmbH für die Beru­fung und den Anstel­lungs­ver­trag des Geschäfts­füh­rers zustän­dig, müs­sen alle Mit­glie­der die Kün­di­gung „zeich­nen”.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len