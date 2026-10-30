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Volkelt-Briefe

Arbeitszeit: Flexibilisierung lässt auf sich warten

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

die Poli­tik ist gefor­dert, die Wachs­tums­brem­se Büro­kra­ti­sie­rung ernst­haft anzu­pa­cken. Ers­te Ergeb­nis­se – zuletzt bei den Bau­vor­schrif­ten – soll­ten Auf­trieb geben. Die Reform der Arbeits­zeit­vor­schrif­ten kommt aller­dings nicht wirk­lich vor­an. Unse­re The­men heute:

  • Arbeits­zeit – Fle­xi­bi­li­sie­rung lässt auf sich war­ten: Fle­xi­ble Arbeits­zei­ten nach den Wün­schen der Arbeit­neh­mer sind bereits Rea­li­tät in vie­len Unter­neh­men. Aller­dings nur mit Ober­gren­ze. Die Kol­le­gen blei­ben gefor­dert, auch alle ande­ren Vor­ga­ben aus den Arbeits­zeit-Vor­schrif­ten in der Pra­xis umzusetzen.
  • Prak­tisch – Geschäfts­füh­rung im Case-Manage­ment: Neben dem Tages­ge­schäft kommt es regel­mä­ßig zu Situa­tio­nen, in denen Sie als Geschäfts­füh­rer als Zuhö­rer, Ver­mitt­ler, Mode­ra­tor oder Ent­schei­der ein­grei­fen müssen …
  • Digitales/KI – 5 hilf­rei­che Beglei­ter: Sich bei der Ein­füh­rung der KI ledig­lich auf Bera­ter zu ver­las­sen, ist nicht ohne Risi­ko. Gut bera­ten sind Sie, wenn Sie sich Grund­wis­sen aneig­nen und sich über prak­ti­sche Bei­spie­le selbst informieren.
  • Neu im Amt – Jetzt die Pen­si­ons­zu­sa­ge für 2027 sichern: Geschäfts­füh­rer, die erst seit kur­zem im Amt sind, sind gut bera­ten noch vor dem Jah­res­en­de zu prü­fen, ob Sie bereits die Vor­aus­set­zun­gen für die Ertei­lung einer Pen­si­ons­zu­sa­ge erfüllen.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len