Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
die Politik ist gefordert, die Wachstumsbremse Bürokratisierung ernsthaft anzupacken. Erste Ergebnisse – zuletzt bei den Bauvorschriften – sollten Auftrieb geben. Die Reform der Arbeitszeitvorschriften kommt allerdings nicht wirklich voran. Unsere Themen heute:
- Arbeitszeit – Flexibilisierung lässt auf sich warten: Flexible Arbeitszeiten nach den Wünschen der Arbeitnehmer sind bereits Realität in vielen Unternehmen. Allerdings nur mit Obergrenze. Die Kollegen bleiben gefordert, auch alle anderen Vorgaben aus den Arbeitszeit-Vorschriften in der Praxis umzusetzen.
- Praktisch – Geschäftsführung im Case-Management: Neben dem Tagesgeschäft kommt es regelmäßig zu Situationen, in denen Sie als Geschäftsführer als Zuhörer, Vermittler, Moderator oder Entscheider eingreifen müssen …
- Digitales/KI – 5 hilfreiche Begleiter: Sich bei der Einführung der KI lediglich auf Berater zu verlassen, ist nicht ohne Risiko. Gut beraten sind Sie, wenn Sie sich Grundwissen aneignen und sich über praktische Beispiele selbst informieren.
- Neu im Amt – Jetzt die Pensionszusage für 2027 sichern: Geschäftsführer, die erst seit kurzem im Amt sind, sind gut beraten noch vor dem Jahresende zu prüfen, ob Sie bereits die Voraussetzungen für die Erteilung einer Pensionszusage erfüllen.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen