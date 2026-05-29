Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
in Krisenzeiten kommt es (fast) auf jeden Mitarbeiter an. Sie kennen ihre Stärken und Schwächen und wissen, wer wo am richtigen Platz ist. Richtige Vorgaben, Anleitung und Wertschätzung sind Ihre Tools. Soziale Kompetenz eben. Unsere Themen heute:
- Geschäftsführung – Soziale Kompetenz ist Übungssache: Im Tagesgeschäft entscheidet der richtige Umgang mit dem Mitarbeiter, wie effektiv und zielbezogen Vorgaben oder neue Arbeitsabläufe umgesetzt werden. Das Stichwort heißt soziale Kompetenz.
- Praktisch – Deutsches Ausschreibungsblatt: Das DAB ist eine Plattform für öffentliche Ausschreibungen in Deutschland. Es bündelt Aufträge der öffentlichen Hand sowie von gewerblichen und privaten Auftraggebern.
- Digitales/KI – Services des Bundesportals für Unternehmen: Mit dem Bundesportal gibt es ein Tool, das einen Überblick über viele digitale Angebote der Behörden gibt. Die Plattform dient als zentraler Zugang zu Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen.
- GmbH/UG-Verkauf – Geschäftsführer-Vergütung als Teil des Kaufpreises: Einen Teil des Kaufpreises für den GmbH-Anteil als zukünftige Vergütung für den Verbleib der bisherigen Geschäftsführung zahlen. Geht das? Eine endgültige Entscheidung dazu steht noch aus.
- BFH aktuell – Bilanzierungspflicht für Gewinnabführungsverträge: Gewinnabführungsverträge werden steuerlich nur anerkannt, wenn die Finanzen tatsächlich fließen und – so der BFH aktuell – wenn Alles ordentlich und zeitnah bilanziert wird.
- Geschäftsführung – Soziale Kompetenz ist Übungssache: Im Tagesgeschäft entscheidet der richtige Umgang mit dem Mitarbeiter, wie effektiv und zielbezogen Vorgaben oder neue Arbeitsabläufe umgesetzt werden. Das Stichwort heißt soziale Kompetenz.
- Praktisch – Deutsches Ausschreibungsblatt: Das DAB ist eine Plattform für öffentliche Ausschreibungen in Deutschland. Es bündelt Aufträge der öffentlichen Hand sowie von gewerblichen und privaten Auftraggebern.
- Digitales/KI – Services des Bundesportals für Unternehmen: Mit dem Bundesportal gibt es ein Tool, das einen Überblick über viele digitale Angebote der Behörden gibt. Die Plattform dient als zentraler Zugang zu Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen.
- GmbH/UG-Verkauf – Geschäftsführer-Vergütung als Teil des Kaufpreises: Einen Teil des Kaufpreises für den GmbH-Anteil als zukünftige Vergütung für den Verbleib der bisherigen Geschäftsführung zahlen. Geht das? Eine endgültige Entscheidung dazu steht noch aus.
- BFH aktuell – Bilanzierungspflicht für Gewinnabführungsverträge: Gewinnabführungsverträge werden steuerlich nur anerkannt, wenn die Finanzen tatsächlich fließen und – so der BFH aktuell – wenn Alles ordentlich und zeitnah bilanziert wird.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen