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Volkelt-Briefe

Fußball WM 2026: Klare Regeln für alle Fälle

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

ob Fasching, Geburts­tags­fei­ern oder ande­re außer­ge­wöhn­li­che Anläs­se, die den betrieb­li­chen All­tag unter­bre­chen – oder stö­ren: Wich­tig sind kla­re Vor­ga­ben, ein wenig Fin­ger­spit­zen­ge­fühl in der Umset­zung und kon­se­quen­tes Han­deln bei Miss­brauch. Unse­re The­men heute:

  • Fuß­ball WM 2026 – Kla­re Regeln für alle Fäl­le: Damit die Mit­ar­bei­ter wis­sen, wann und wie es aus dem Ruder läuft. Sichern Sie sich trotz­dem rich­tig ab, damit Sie bestimmt und mit Recht und Gesetz argu­men­tie­ren können.
  • Prak­tisch – Check­lis­te Due Dil­li­gence: Stich­wort: Unter­neh­mens­be­wer­tung – Wer Zukau­fen will, ist gut bera­ten, sich ein voll­stän­di­ges Bild des Ziel-Unter­neh­mens zu ver­schaf­fen. Mit der rich­ti­gen und umfas­sen­den Bewertungsmethode.
  • Digitales/KI – Immo­bi­li­en schnell und sicher bewer­ten: Wenn die GmbH/UG mit den Rück­la­gen eine eige­ne Immo­bi­lie erwer­ben will oder das Kapi­tal in eine Immo­bi­lie inves­tie­ren will, ist Know How gefragt. Objek­ti­ve Bewer­tung ist ein Muss.
  • Kom­pakt – Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten Juni 2026: Zuletzt muss­te die Kon­junk­tur­pro­gno­se für 2026 noch­mals deut­lich her­ab­ge­setzt wer­den. Auch die jüngs­te Ent­wick­lung der Prei­se für Ener­gie, Vor­pro­duk­te und Lie­fer­pro­ble­me in der Indus­trie belasten.
  • Mit­ar­bei­ter – Kein Anspruch auf Home-Office: Wenn es Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Orga­ni­sa­ti­ons­pro­ble­me in den Abläu­fen gibt, kön­nen Sie selbst nach jah­re­lan­ger Übung auf Prä­senz ver­pflich­ten. Aber Sie müs­sen das plau­si­bel begründen.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len