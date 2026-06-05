Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
ob Fasching, Geburtstagsfeiern oder andere außergewöhnliche Anlässe, die den betrieblichen Alltag unterbrechen – oder stören: Wichtig sind klare Vorgaben, ein wenig Fingerspitzengefühl in der Umsetzung und konsequentes Handeln bei Missbrauch. Unsere Themen heute:
- Fußball WM 2026 – Klare Regeln für alle Fälle: Damit die Mitarbeiter wissen, wann und wie es aus dem Ruder läuft. Sichern Sie sich trotzdem richtig ab, damit Sie bestimmt und mit Recht und Gesetz argumentieren können.
- Praktisch – Checkliste Due Dilligence: Stichwort: Unternehmensbewertung – Wer Zukaufen will, ist gut beraten, sich ein vollständiges Bild des Ziel-Unternehmens zu verschaffen. Mit der richtigen und umfassenden Bewertungsmethode.
- Digitales/KI – Immobilien schnell und sicher bewerten: Wenn die GmbH/UG mit den Rücklagen eine eigene Immobilie erwerben will oder das Kapital in eine Immobilie investieren will, ist Know How gefragt. Objektive Bewertung ist ein Muss.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten Juni 2026: Zuletzt musste die Konjunkturprognose für 2026 nochmals deutlich herabgesetzt werden. Auch die jüngste Entwicklung der Preise für Energie, Vorprodukte und Lieferprobleme in der Industrie belasten.
- Mitarbeiter – Kein Anspruch auf Home-Office: Wenn es Kommunikations- und Organisationsprobleme in den Abläufen gibt, können Sie selbst nach jahrelanger Übung auf Präsenz verpflichten. Aber Sie müssen das plausibel begründen.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen