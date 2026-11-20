Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
zumindest im deutschen Fußball geht es voran. Der neue Trainer ist ein anschaulicher Beleg dafür, wie entscheidend die Persönlichkeit eines Menschen an der richtigen Stelle wirken kann. Ein Musterbeispiel dafür, wie gute und zielgerichtete Führung wirkt. Unsere Themen heute:
- Geschäftsführung – Den Klopp-Effekt für die GmbH/UG nutzen: Arbeiten im Team funktioniert nur dann effektiv, wenn die Rahmenbedingungen richtig gesetzt sind. Und dafür ist die Geschäftsführung zuständig.
- Praktisch – Geschäftsführung im Team: Auch Geschäftsführung mit mehreren Ressort-Verantwortlichen ist Team-Arbeit – die umso besser funktioniert, je klarer die Regeln für die Zusammenarbeit vereinbart sind.
- Digitales/KI – Der AInkaufs-Manager: In Einkauf/Beschaffung können Unternehmen besonders sparen, wenn sie die passende KI-Lösung nutzen. Mit den StartUps Zalion und Sourcevise gibt es zwei hilfreiche KI-Assistenten dafür.
- Kosten für Prüfung der Versicherungspflicht sind Werbungkosten: Noch immer zahlen viele GmbH/UG-Geschäftsführer die teuren Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, ohne das zu müssen. Die Kosten für eine „Statusfeststellung” sind Werbungskosten.
- Rolle des Gesellschafter-Geschäftsführers im Restrukturierungsverfahren: Das Restrukturierungsverfahren ermöglicht wirtschaftlich angeschlagenen Unternehmen eine Sanierung außerhalb des Insolvenzverfahrens. Voraussetzung: Bei den Beteiligten handelt es sich um „unternehmerisch Tätige”.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen