Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
der Sachverständigenrat der Deutschen Wirtschaft macht „Mut”. Ob Mut ausreicht, um strukturelle Veränderungen und Defizite auszugleichen, muss sich beweisen. Fakt ist, dass Prognosen lediglich Prognosen sind und solche bleiben. Unternehmen erleben ihre eigenen Realitäten und müssen sich daran messen lassen. Unsere Themen heute:
- GmbH/UG-Finanzen – Überziehungskredite richtig managen: Spätestens zum Ende des Monats müssen Geschäftsführer einer kleineren GmbH/UG den Gesellschaftern den Jahresabschluss 2025 vorlegen und beschließen lassen. Die häufigsten Fragen und Antworten dazu.
- Praktisch – Die Finanzen der GmbH/UG: Ob Ersatzbeschaffung, Neuausrichtung des Geschäftsmodells oder KI-Invest: Wenn investiert wird, müssen entsprechende Finanzierungsmodelle her.
- Digitales/KI – „Deine neue KI-Mitarbeiterin”: Das Schweizer StartUp adlessly bewirbt seine KI-Assistenten mit „Deine neue KI-Mitarbeiterin”. Das Versprechen: Eine KI-Plattform, mit der kleine und mittlere Unternehmen (KMU) digitale Werbung ohne Agentur und Vorkenntnisse erstellen und schalten können.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten November 2026: Zuletzt prognostizierte der Sachverständigenrat leicht verbesserte Wirtschaftszahlen. Das gibt Zuversicht. Dennoch überwiegt der Eindruck, dass die Stimmung besser als die Lage ist und für viele Unternehmen unverändert kritisch bleibt.
- Neues Urteil – Pflichtverletzungen des GmbH/UG-Geschäftsführers: Wissen die Gesellschafter von einer Pflichtverletzung des Geschäftsführers, hat das rechtliche Folgen. Eine fristlose Kündigung ist dann nicht mehr ganz so einfach.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen