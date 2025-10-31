Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
in KI-Zeiten darf man auch in den Führungsetagen schon einmal über Work-Life-Balance, Resilienz und Co. nachdenken. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind allerdings schon zufrieden, wenn Sie von der 60 Stunden-Woche herunterkommen. Unsere Themen heute:
- Work-Life-Balance – Geschäftsführung in Teilzeit: In der ein oder anderen GmbH sollte mit konsequenter Delegation, gezieltem Einsatz von KI und guter Erreichbarkeit die Geschäftsführung in Teilzeit möglich sein. Lesen Sie, was geht.
- Praktisch – Geschäftsführung im Team: Ressortaufteilung ist so eine Möglichkeit für konsequente Delegation der Führungsaufgaben. In diesem Beitrag erfahren Sie Alles, wie Teamarbeit erfolgreich wird.
- Digitales/KI – Das Portal für Blue-Collar-Fachkräfte: Das Kölner StartUp simplejobs hat sich auf die Vermittlung von gewerblich-technischen Fachkräften spezialisiert. Das Angebot ist für einige Branchen ganz besonders geeignet.
- Ressort-Geschäftsführer – Ein Kollege informiert nicht korrekt: Als Ressort-Verantwortlicher müssen Sie sich auf die Kollegen verlassen können. Wenn nicht: Laut BFH sind Sie zumindest bei der Steuer-Haftung aus dem Schneider.
- Klärungsbedarf – Aktivrente für freiwillig versicherte Geschäftsführer: Geschäftsführer, die als Pflichtmitglied in der Rentenversicherung Beiträge zahlen, sollten Anspruch auf die geplante Aktivrente haben. Der Status für freiwillige Zahler bleibt erst einmal ungeklärt.
LeseTIPP
