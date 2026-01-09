Kategorien
Volkelt-Briefe

Trends 2026: Logistik – Lieferketten, KI und Robotik

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

immer­hin: Zum Jah­res­an­fang gibt es ers­te Licht­bli­cke, die ein Ende der Wachs­tums­schwä­che signa­li­sie­ren. Aller­dings: Nicht alle Bran­chen kön­nen auf­at­men und die Her­aus­for­de­rung der digi­ta­len Trans­for­ma­ti­on sind enorm. Unse­re The­men heute:

  • Trends 2026 – Logis­tik – Lie­fer­ket­ten, KI und Robo­tik: Zum Bei­spiel die „Logis­tik-Bran­che”. Hier setzt man gezielt und inves­tiv auf KI und Robo­tik. Und: Die Stu­die des Bran­chen­ver­ban­des Logis­tik zur Trans­for­ma­ti­on gibt hilf­rei­che Hin­wei­se und Erkennt­nis­se auch für ande­re Branchen.
  • Prak­tisch – Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: 2026 wird den Ratio­na­li­sie­rungs-Druck in allen Bran­chen erhö­hen. Die Geschäfts­füh­run­gen sind gefor­dert, die Orga­ni­sa­ti­on dar­auf ein­zu­stel­len und  die Grund­la­gen für neue Struk­tu­ren zu schaffen.
  • Digitales/KI – Der Ein­kaufs-Agent: Das 2025 gegrün­de­te Heil­bron­ner Start­Up Zali­on hat sich dar­auf spe­zia­li­siert, den Ein­kauf von Unter­neh­men mit einem sog. KI-Agen­ten zu opti­mie­ren. Hilf­reich und Kos­ten senkend.
  • Neue Rechts­la­ge – Aus­schluss eines GmbH/UG-Gesell­schaf­ters: Kaum zur Kennt­nis genom­men wur­de bis­her ein Grund­satz-Urteil des Bun­des­ge­richts­hofs (BGH) zum Aus­schluss einer Gesell­schaf­ters aus der GmbH/UG. Kon­se­quenz: Der Aus­schluss wird einfacher.

Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken

LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len