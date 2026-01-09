Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
immerhin: Zum Jahresanfang gibt es erste Lichtblicke, die ein Ende der Wachstumsschwäche signalisieren. Allerdings: Nicht alle Branchen können aufatmen und die Herausforderung der digitalen Transformation sind enorm. Unsere Themen heute:
- Trends 2026 – Logistik – Lieferketten, KI und Robotik: Zum Beispiel die „Logistik-Branche”. Hier setzt man gezielt und investiv auf KI und Robotik. Und: Die Studie des Branchenverbandes Logistik zur Transformation gibt hilfreiche Hinweise und Erkenntnisse auch für andere Branchen.
- Praktisch – Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: 2026 wird den Rationalisierungs-Druck in allen Branchen erhöhen. Die Geschäftsführungen sind gefordert, die Organisation darauf einzustellen und die Grundlagen für neue Strukturen zu schaffen.
- Digitales/KI – Der Einkaufs-Agent: Das 2025 gegründete Heilbronner StartUp Zalion hat sich darauf spezialisiert, den Einkauf von Unternehmen mit einem sog. KI-Agenten zu optimieren. Hilfreich und Kosten senkend.
- Neue Rechtslage – Ausschluss eines GmbH/UG-Gesellschafters: Kaum zur Kenntnis genommen wurde bisher ein Grundsatz-Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zum Ausschluss einer Gesellschafters aus der GmbH/UG. Konsequenz: Der Ausschluss wird einfacher.
LeseTIPP
