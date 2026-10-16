Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herz und Taktgeber der GmbH/UG. Transparenz und authentische Kommunikation erhöhen die Identifikation mit der Firma und damit auch die Leistungsbereitschaft. Aber: Einige Informationen müssen aus guten Gründen unter Verschluss bleiben. Unsere Themen heute:
- Transparenz in der GmbH/UG – Verträge sind tabu: Verträge sind vertrauliche Vereinbarungen zwischen den Parteien. Werden Verträge mit Verschwiegenheitsvereinbarung abgeschlossen, ist besondere Zurückhaltung geboten.
- Praktisch – Checkliste Gehaltserhöhung: Das Geschäftsjahr 2026 geht dem Ende entgegen – für Geschäftsführer Anlass, über Erreichtes, Erfolg und die Folgen Fazit zu ziehen …
- Digitales/KI – ChatGPT personalisieren: Viele Menschen arbeiten bereits mit ChatGPT, wissen aber nicht, dass sich die ChatGPT-Analysen durch Einstellen des persönlichen Profils verfeinern bzw. den individuellen Bedürfnissen anpassen lassen.
- Geschäftsführer-Vergütung – Festgehalt, Tantieme und Bonuszahlung? Wann darf dem (Gesellschafter-) Geschäftsführer für eine außergewöhnliche Leistung neben dem Fixgehalt und der Tantieme zusätzlich und freiwillig eine Anerkennungszahlung (Bonus) gezahlt werden?
- Anmeldung der Abberufung des Geschäftsführers zum Handelsregister: Die Abberufung des Geschäftsführers aus wichtigem Grund ist rechtlich schwer durchzusetzen. Aber: Das Registergericht kann den zu Unrecht abberufenen Geschäftsführer „schützen”.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen