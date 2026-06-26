Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
auch vermeintliche Kleinigkeiten können die Unternehmenskultur positiv beeinflussen. Etwa der vorbildliche Umgang mit sensiblen Themen. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein feines Gespür dafür, was geht und was nicht geht. Unsere Themen heute:
- Streitthema „Gendern” – Alles richtig machen in der GmbH/UG: Beim „Gendern” kann man Vieles falsch machen. Schlechtestenfalls gibt es negative Presse oder einen Social-Media-Shitstorm. Mit etwas Fingerspitzengefühl für das Thema ist schon Einiges gewonnen.
- Praktisch – Richtig gestalten mit dem Firmenwagen: 1%-Methode, Nachweis der Fahrten mit dem Fahrtenbuch: Fakt ist, dass die Steuerprüfung beim Firmenwagen sehr genau hinschaut. Und kleinste Fehler nicht ungestraft lässt.
- Digitales/KI – Vorstellen statt bewerben: Das Münchner StartUp Clera vermittelt Arbeitssuchende so, wie man das von einer modernen Arbeitsagentur erwarten würde. Und hat guten Erfolg damit > Seite 3
- Nebentätigkeiten – Pflichtverletzungen gefährden das Geschäftsführer-Amt: Wenn Sie als Vorstand im Sportverein „schludern”, hat das Auswirkungen auch auf Ihr Amt als Geschäftsführer. Z. B. dann, wenn ein Gericht Ihnen „Vorsatz” unterstellt.
- Geschäftsführer-Firmenwagen – Die Kilometer-Angaben müssen stimmen: Kritisch wird es, wenn die Steuerprüfung feststellt, dass die Berechnung des geltwerten Vorteils und die Angaben zu den Entfernungskilometern beim Werbungskostenabzug nicht zusammenpassen.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen