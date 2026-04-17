Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
diese Woche hat es in sich: Zwei Ausfall-Tage wegen des Lufthansa-Streiks – in Oslo festgesetzt. Dennoch: Zum aktuellen GmbH-Brief hat es gerade noch gereicht. Schade allerdings, dass das Krisen-Management des Vorzeige-Konzerns wohl komplett überfordert war und wohl noch ist. Unsere Themen heute:
- Streiks & Co. – Neue Tools für die Arbeitsorganisation: Lufthansa Streik und Entlastungsprämie machen deutlich: Auch in der Arbeitswelt verhärten die Fronten. Anlass, die Arbeits-Organisation im eigenen Hause einmal zu überdenken.
- Praktisch – Arbeitsplatz Geschäftsführer: Apropos Fachkräfte. Auch und gerade für Geschäftsführer/innen ist eine klare Gliederung der Aufgaben und Kompetenzen zielführend. Wir haben Alles Wichtige für Sie zusammengefasst.
- Digitales/KI – Weltweit Fachkräfte suchen und finden: Die rechtlichen Voraussetzungen für ausländische Fachkräfte stehen. Jetztkommt es darauf an, die richtigen Partner zu finden und die richtigen Schritte bis zur Arbeitserlaubnis zu gehen.
- Energie sparen – Das E‑Bike auf Firmenkosten: Nicht nur aus Nachhaltigkeits-Gründen. Unterdessen machen auch die Spritpreise Druck. Wohl länger als gedacht. Höchste Zeit, nachhaltige Mobilität im Unternehmen zu implementieren.
- Bürokratie – Neue AGG-Vorgaben strapazieren Unternehmen: Mit dem neuen Entwurf zu den „punktuellen Änderungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes” nimmt die Behörde eine gewichtigere Rolle ein als bisher schon.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen