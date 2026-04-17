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Volkelt-Briefe

Streiks & Co.: Neue Tools für die Arbeitsorganisation

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

die­se Woche hat es in sich: Zwei Aus­fall-Tage wegen des Luft­han­sa-Streiks – in Oslo fest­ge­setzt. Den­noch: Zum aktu­el­len GmbH-Brief hat es gera­de noch gereicht. Scha­de aller­dings, dass das Kri­sen-Manage­ment des Vor­zei­ge-Kon­zerns wohl kom­plett über­for­dert war und wohl noch ist. Unse­re The­men heute:

  • Streiks & Co. – Neue Tools für die Arbeits­or­ga­ni­sa­ti­on: Luft­han­sa Streik und Ent­las­tungs­prä­mie machen deut­lich: Auch in der Arbeits­welt ver­här­ten die Fron­ten. Anlass, die Arbeits-Orga­ni­sa­ti­on im eige­nen Hau­se ein­mal zu überdenken.
  • Prak­tisch – Arbeits­platz Geschäfts­füh­rer: Apro­pos Fach­kräf­te. Auch und gera­de für Geschäftsführer/innen ist eine kla­re Glie­de­rung der Auf­ga­ben und Kom­pe­ten­zen ziel­füh­rend. Wir haben Alles Wich­ti­ge für Sie zusammengefasst.
  • Digitales/KI – Welt­weit Fach­kräf­te suchen und fin­den: Die recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen für aus­län­di­sche Fach­kräf­te ste­hen. Jetzt­kommt es dar­auf an, die rich­ti­gen Part­ner zu fin­den und die rich­ti­gen Schrit­te bis zur Arbeits­er­laub­nis zu gehen.
  • Ener­gie spa­ren – Das E‑Bike auf Fir­men­kos­ten: Nicht nur aus Nach­hal­tig­keits-Grün­den. Unter­des­sen machen auch die Sprit­prei­se Druck. Wohl län­ger als gedacht. Höchs­te Zeit, nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät im Unter­neh­men zu implementieren. 
  • Büro­kra­tie – Neue AGG-Vor­ga­ben stra­pa­zie­ren Unter­neh­men: Mit dem neu­en Ent­wurf zu den „punk­tu­el­len Ände­run­gen des All­ge­mei­nen Gleich­be­hand­lungs­ge­set­zes” nimmt die Behör­de eine gewich­ti­ge­re Rol­le ein als bis­her schon.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len