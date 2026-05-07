Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
wie? Sie lesen noch und informieren sich aus den traditionellen Medien. Immerhin haben Sie damit einen Vorteil: Informationen sind systematisiert nach Relevanz, Betroffenheit und Interessenlage und werden so zu einer verlässlichen und hilfreichen Entscheidungsgrundlage. Unsere Themen heute:
- Strategie – Wie Geschäftsführer KI systematisch nutzen: KI beherrscht die Schlagzeilen und (fast) alle Lebensbereiche. In den meisten Unternehmen wird KI mehr oder weniger systematisch genutzt. Fakt ist: Auch bei diesem Thema kommt der Geschäftsführung Vorbild- und Führungs-Aufgabe zu.
- Praktisch – Checklisten Betriebsprüfung: In der Regel kommt die Anordnung für die Betriebsprüfung ohne Vorwarnung. Gut, wenn Sie auf den Ernstfall gut vorbereitet sind und schnell reagieren können.
- Digitales/KI – Energie sparende Investitionen: Die Aktualität bestätigt, wie wichtig das Thema Energie gerade auch für kleinere Unternehmen ist und bleibt. Fakt ist, dass hierzu zahlreiche Förderprogramme für Energiesparmaßnahmen aufgelegt sind.
- GmbH/Steuer: Geschäftsführer darf Steuererklärungen nicht ungeprüft unterschreiben: Als Geschäftsführer der GmbH/UG sind Sie verantwortlich dafür, dass der abgegebene Inhalt der Steuererklärungen korrekt ist – genau genommen dürfen Sie sich also nicht „blind“ auf Ihren Berater verlassen.
- GmbH/Recht: Verschwiegene Risiken gefährden den D&O‑Versicherungsschutz: Wer als Geschäftsführer beim Vertragsabschluss einer D&O Risiken – z. B. behördliche Hinweise – weglässt, gefährdet seinen Versicherungsschutz.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen