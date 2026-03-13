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Volkelt-Briefe

Strategie: Geschäftsführung in schwierigen Zeiten

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Opti­mis­mus macht kei­nen Umsatz. „Ban­ge machen gilt nicht” auch nicht. Fakt ist, dass die wirt­schaft­li­che Lage Deutsch­lands scho­nungs­los offen liegt und nicht viel Per­spek­ti­ve und Phan­ta­sie zu bie­ten hat. Wie kön­nen Sie sich als Geschäfts­füh­rer in die­ser Lage posi­tio­nie­ren? Unse­re The­men heute:

  • Prak­tisch – Check­lis­te Nach­fol­ge-Pla­nung: Rund 200.000 mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men suchen der­zeit in Deutsch­land einen Nach­fol­ger. Und es wer­den mehr. Früh­zei­ti­ge Pla­nung ist ange­sagt: Schritt für Schritt > Sei­te 3
  • Digitales/KI – Gezielt expan­die­ren: Wie fin­det man pas­sen­de Unter­neh­men? Eine inter­es­san­te Lösung bie­tet das Münch­ner Start­UP pro­x­de­al. Die KI stellt für Sie eine Lis­te der Unter­neh­men zusam­men, bei denen in nächs­ter Zeit eine Nach­fol­ge­re­ge­lung ansteht > Sei­te 3
  • Ter­min­sa­che 31.3.2026 – Erstel­lung des Jah­res­ab­schlus­ses 2025: Mit­tel­gro­ße und gro­ße GmbHs müs­sen den Jah­res­ab­schluss 2025 bis zum 31.3.2026 erstel­len. Anschlie­ßend muss der Jah­res­ab­schluss fest­ge­stellt und per Gesell­schaf­ter-Beschluss abge­seg­net wer­den. Ihr Fahr­plan > Sei­te 3
  • Geschäftsführer-Haft(ung) – Ver­stoß gegen die Unter­las­sungs­ver­pflich­tung: Weil die Wemo­lo GmbH für miss­bräuch­li­che Park­platz­be­nut­zung 40 EUR Stra­fe androht, droht das OLG Bam­berg dem Geschäfts­füh­rer mit einer Haft­stra­fe. Rea­li­tät … (Sei­te 4).

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len