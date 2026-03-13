Strategie: Geschäftsführung in schwierigen Zeiten

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
Optimismus macht keinen Umsatz. „Bange machen gilt nicht” auch nicht. Fakt ist, dass die wirtschaftliche Lage Deutschlands schonungslos offen liegt und nicht viel Perspektive und Phantasie zu bieten hat. Wie können Sie sich als Geschäftsführer in dieser Lage positionieren? Unsere Themen heute:
- Praktisch – Checkliste Nachfolge-Planung: Rund 200.000 mittelständische Unternehmen suchen derzeit in Deutschland einen Nachfolger. Und es werden mehr. Frühzeitige Planung ist angesagt: Schritt für Schritt > Seite 3
- Digitales/KI – Gezielt expandieren: Wie findet man passende Unternehmen? Eine interessante Lösung bietet das Münchner StartUP proxdeal. Die KI stellt für Sie eine Liste der Unternehmen zusammen, bei denen in nächster Zeit eine Nachfolgeregelung ansteht > Seite 3
- Terminsache 31.3.2026 – Erstellung des Jahresabschlusses 2025: Mittelgroße und große GmbHs müssen den Jahresabschluss 2025 bis zum 31.3.2026 erstellen. Anschließend muss der Jahresabschluss festgestellt und per Gesellschafter-Beschluss abgesegnet werden. Ihr Fahrplan > Seite 3
- Geschäftsführer-Haft(ung) – Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung: Weil die Wemolo GmbH für missbräuchliche Parkplatzbenutzung 40 EUR Strafe androht, droht das OLG Bamberg dem Geschäftsführer mit einer Haftstrafe. Realität … (Seite 4).
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen