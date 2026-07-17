Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
wer nicht mitmacht, bleibt stehen: Selten war der Innovationsdruck auf die Unternehmen so groß wie in KI-Zeiten. Geschäftsführungen sind gut beraten, das Thema zu Chefsache zu machen und KI-Kompetenz u. U. sogar in der GF zu implementieren. Unsere Themen heute:
- Strategie – Führen in KI-Zeiten: Für welche Aufgaben soll KI eingesetzt werden? In welcher Reihenfolge? Zu welchen Kosten und mit welchen Teams? Die Fragen zur KI stehen. Hier einige Hinweise für die Geschäftsführung, wie Sie Ihre strategischen Vorgaben optimieren.
- Praktisch – Geschäftsführer „Onboarding”: In KI-Zeiten gehört Fachkompetenz u. U. in die Unternehmensführung: Wie Sie Ihren IT-Chef aufwerten und auf die neuen Führungsaufgaben vorbereiten.
- Digitales/KI – Plattform zur Überwachung der KI-Kosten: Je nach Anbieter für KI-Lösungen gibt es unterschiedliche Leistungs-Profile und unterschiedliche Preis-Modelle. Zwei StartUps helfen bei der Kostenkontrolle.
- GmbH/Recht – Geschäftsführer muss Entmachtung nicht einfach hinnehmen: Umstrukturierungen sind Veränderung. Auch auf der Geschäftsführungs-Ebene. Aber: Zu viel Amtsverlust müssen Sie nicht hinnehmen.
- SPD-Pläne zur Erbschaftsteuer für Unternehmen: Berechenbar ist die Steuerpolitik der Koalition für die Unternehmen nicht wirklich. Schlecht, wenn der zu erwartende Kompromiss zwischen Schwarz/Rot auf Kosten der Erbschaftsteuer für Unternehmen geht.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen