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Volkelt-Briefe

Strategie: Die GmbH/UG auf höhere Preise einstellen

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

mit jeder Woche Krieg in Nah­ost müs­sen die Pro­gno­sen für das Wachs­tum nach unten kor­ri­giert wer­den. Aber auch Unter­neh­men müs­sen neu rech­nen, u. U. bis an die Schmerz­gren­ze der Kun­den. Vor­sicht und Vor­beu­gen sind ange­bracht. Unse­re The­men heute:

  • Stra­te­gie – Die GmbH/UG auf höhe­re Prei­se ein­stel­len: 2026 wer­den die Prei­se für vie­le Produkte/Vorprodukte/Rohstoffe/Energie stei­gen. Wich­tig ist ein­heit­li­ches Vor­ge­hen in allen Berei­chen des Unter­neh­mens, aber auch ein maß­vol­ler Umgang mit Rück­sicht­nah­me auf die wirt­schaft­li­che Gesamtentwicklung.
  • Prak­tisch – Arbeits­hil­fe Kal­ku­la­ti­on: Für Start­Ups oder für eine Über­schlags­rech­nung: Mit unse­rer Excel-Tabel­le kön­nen Sie sich einen schnel­len Über­blick über die Lage der GmbH/UG ver­schaf­fen – und ggf. schnell nachbessern.
  • Digitales/KI – Vor­pro­duk­te opti­mie­ren: Bereits abzu­se­hen ist, dass sich Preis­stei­ge­run­gen für Vorprodukte/Rohstoffe in den nächs­ten Mona­ten fort­set­zen. Klei­ne­re Unter­neh­men kön­nen die Instru­men­te und das Know How der Gro­ßen nutzen.
  • Kom­pakt – Kon­junk­tur-und Finanz-Plan­da­ten April 2026: Die unsi­che­ren Rah­men­be­din­gun­gen sind unter­des­sen in den Sta­tis­ti­ken schwarz auf weiß nach­zu­le­sen. In den meis­ten Unter­neh­men stellt man sich auf ein noch schwie­ri­ge­res Geschäfts­jahr 2026 ein.
  • Aus­schluss aus der GmbH – Gesell­schaf­ter muss zeit­nah reagie­ren: Der Aus­schluss aus der GmbH ist erst dann wirk­sam, wenn der aus­ge­schlos­sen Gesell­schaf­ter die Mög­lich­keit hat­te, den Beschluss gericht­lich prü­fen zu las­sen. Aber: Laut KG Ber­lin muss der Gesell­schaf­ter zügig handeln.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len