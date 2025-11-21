Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
die aktuellen Renten-Diskussionen sind auch ein guter Anlass, die eigene Alterssicherung zu überprüfen. Unbedingt dazu gehört eine umfassende und formal korrekt vereinbarte Pensionszusage. Noch besser aufgestellt sind Sie mit dem 3‑Säulen-Modell. Unsere Themen heute:
- Rente aktuell – Neue Erkenntnisse für die Geschäftsführer-Altersvorsorge: Die meisten Kolleginnen und Kollegen arbeiten ohnehin über die gesetzlich vorgegebene Altersgrenze (derzeit: 67) hinaus. Hier eine aktuelle Bestandsaufnahme des Vorsorge-Themas aus Geschäftsführer-Sicht.
- Praktisch – Beitrag, Muster Pensionszusage: Kolleginnen und Kollegen, die seit 5 Jahren im Amt sind, haben den sog. Erdienenszeitraum erreicht und können eine rechtswirksame und steuerlich anerkannte Pensionszusage anschließen.
- Digitales/KI – Das intelligente Schaufenster: Eine einfache App mit KI-Tool ist hilfreich bei Umstellung des stationären Handels auf ein Online-Geschäftsmodell.
- Renten-Diskussion – Neuer „Status” des Geschäftsführers: Wer als Geschäftsführer über das Pensionsalter hinaus arbeiten will, muss einige rechtliche und steuerliche Besonderheiten beachten. Ohne richtige Gestaltung entgehen Ihnen ansonsten einige Vorteile.
- Unübliche Pensionszusage – Rückversicherer (PSVaG) muss in der Insolvenz nicht zahlen: Als Gesellschafter-Geschäftsführer einer Familien-GmbH müssen Sie ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Köln beachten: Ist die Pensionszusage „unüblich großzügig”, wird die Rückversicherung im Insolvenzfall nicht einspringen.
