Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
dass die hohen Arbeits- und Energiekosten und der damit verbundene bürokratische Aufwand das strukturelle Problem der deutschen Wirtschaft sind, ist unterdessen Konsens. Die aktuelle Steuer-Diskussion ist allerdings kaum geeignet, hier gegenzusteuern. Unsere Themen heute:
- Reichensteuern – Gehen oder bleiben? Die Bundesregierung wird die Reichensteuer erhöhen. Auch die Diskussion um eine Wiedereinführung einer Vermögenssteuer und eine Anhebung der Erbschaftsteuer sind für alle Unternehmen Anlass, die steuerlichen Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Aktivitäten zu prüfen.
- Praktisch – Photovoltaik für Unternehmen: In der Kombination ergänzen sich dynamische Stromtarife, Batteriespeicher und Photovoltaik. Dazu gibt es intelligente Lösungen und staatliche Fördermittel.
- Digitales/KI – Energiekosten optimieren: Das Münchner StartUp encosa bietet eine Batterie-Lösung aus Planung, Finanzierung, Installation und Betrieb und ermöglicht es damit energieintensiven Unternehmen, ihre Energiekosten bis zu 80 % zu senken.
- Doppelrolle – Bei Vetternwirtschaft haftet der Geschäftsführer: Lässt der Geschäftsführer die GmbH von der daneben bestehenden eigenen Beratungsfirma beraten, geht das nur mit ausdrücklicher Zustimmung aller Gesellschafter. Sonst droht Ärger mit rechtlichen Folgeschäden.
- GmbH/Recht – Beschlussfassung außerhalb der Gesellschafterversammlung: Ist laut Gesellschaftsvertrag eine Beschlussfassung auch mit schriftlicher oder mündlicher Zustimmung möglich, ist eine Anfechtung zwar weiterhin möglich. Der BGH legt die Messlatte dafür aber ab sofort höher.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen