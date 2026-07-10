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Volkelt-Briefe

Reichensteuern: Gehen oder bleiben?

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

dass die hohen Arbeits- und Ener­gie­kos­ten und der damit ver­bun­de­ne büro­kra­ti­sche Auf­wand das struk­tu­rel­le Pro­blem der deut­schen Wirt­schaft sind, ist unter­des­sen Kon­sens. Die aktu­el­le Steu­er-Dis­kus­si­on ist aller­dings kaum geeig­net, hier gegen­zu­steu­ern. Unse­re The­men heute:

  • Rei­chen­steu­ern – Gehen oder blei­ben? Die Bun­des­re­gie­rung wird die Rei­chen­steu­er erhö­hen. Auch die Dis­kus­si­on um eine Wie­der­ein­füh­rung einer Ver­mö­gens­steu­er und eine Anhe­bung der Erb­schaft­steu­er sind für alle Unter­neh­men Anlass, die steu­er­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen für wirt­schaft­li­chen Akti­vi­tä­ten zu prüfen.
  • Prak­tisch – Pho­to­vol­ta­ik für Unter­neh­men: In der Kom­bi­na­ti­on ergän­zen sich dyna­mi­sche Strom­ta­ri­fe, Bat­te­rie­spei­cher und Pho­to­vol­ta­ik. Dazu gibt es intel­li­gen­te Lösun­gen und staat­li­che Fördermittel. 
  • Digitales/KI – Ener­gie­kos­ten opti­mie­ren: Das Münch­ner Start­Up enco­sa bie­tet eine Bat­te­rie-Lösung aus Pla­nung, Finan­zie­rung, Instal­la­ti­on und Betrieb und ermög­licht es damit ener­gie­in­ten­si­ven Unter­neh­men, ihre Ener­gie­kos­ten bis zu 80 % zu senken.
  • Dop­pel­rol­le –  Bei Vet­tern­wirt­schaft haf­tet der Geschäfts­füh­rer: Lässt der Geschäfts­füh­rer die GmbH von der dane­ben bestehen­den eige­nen Bera­tungs­fir­ma bera­ten, geht das nur mit aus­drück­li­cher Zustim­mung aller Gesell­schaf­ter. Sonst droht Ärger mit recht­li­chen Folgeschäden. 
  • GmbH/Recht –  Beschluss­fas­sung außer­halb der Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung: Ist laut Gesell­schafts­ver­trag eine Beschluss­fas­sung auch mit schrift­li­cher oder münd­li­cher Zustim­mung mög­lich, ist eine Anfech­tung zwar wei­ter­hin mög­lich. Der BGH legt die Mess­lat­te dafür aber ab sofort höher.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len