Planung 2026: Änderungen des GmbH-Vertrages vorbereiten

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

und schon wie­der rasen die Wochen. Für die vor­aus­schau­en­de Geschäfts­füh­rung höchs­te Zeit, die Wei­chen der GmbH/UG für 2026 zu stel­len. Z. B. den „Gegen­stand der GmbH/UG” für neue Geschäfts­mo­del­le erwei­tern oder die UG in eine Voll-GmbH umwan­deln, und und und. Unse­re The­men heute:

  • Pla­nung 2026 – Ände­run­gen des GmbH-Ver­tra­ges vor­be­rei­ten: Gesell­schaf­ter-Beschlüs­se müs­sen Sie recht­zei­tig mit der Tages­ord­nung der Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung ankün­di­gen. Wei­te­re Form­vor­schrif­ten sind einzuhalten.
  • Prak­tisch – Beschlüs­se kor­rekt for­mu­lie­ren und beschlie­ßen: Selbst klei­ne for­ma­le Feh­ler kön­nen dazu füh­ren, dass Beschlüs­se der Gesell­schaf­ter ver­wor­fen wer­den. Sie sind also gut bera­ten, sich vor­ab pro­fes­sio­nell zu beraten.
  • Digitales/KI – Sicher durch die neu­en NIS-2-Vor­schrif­ten: 2026 müs­sen in aus­ge­wähl­ten Bran­chen zusätz­li­che IT-Sicher­heits-Kon­zep­te umge­setzt wer­den. Das Münch­ner Start­Up Pro­li­ance bie­tet klei­ne­ren Unter­neh­men prak­ti­sche Digital-Lösungen.
  • Kom­pakt – Kon­junk­tur und Finanz-Plan­da­ten Dezem­ber 2025: Immer­hin: Die Digi­tal-Bran­che läuft. Mit einem Plus von 4,6 % gegen­über dem Vor­jahr. Schlech­ter steht es um das Weih­nachts­ge­schäft. Der Ein­zel­han­del ist mit dem ers­ten Ver­kaufs­wo­chen­en­de unzufrieden.
  • Vor­sicht – Klein­ge­druck­tes in der D&O des GmbH-Geschäfts­füh­rers: Die meis­ten Ver­si­che­rungs-Poli­cen ent­hal­ten Aus­schluss­klau­seln. Gegen Klau­seln, die den Geschäfts­füh­rer ein­sei­tig benach­tei­li­gen, kön­nen Sie sich weh­ren. Mit guten Erfolgsaussichten.

