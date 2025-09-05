Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
der Herbst soll es richten. Aber: Die Aufgabenstellung für die Bundesregierung ist groß. Um nicht zu sagen: zu groß. Zumal die Kräfteverhältnisse im Bundestag eher darauf angelegt sind, niemanden zu verärgern. Unsere Themen heute:
- Pflichtprogramm – Was die Regierung Merz schaffen muss: Man muss sich Sorgen machen um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit und damit auch um Wohlstand und Sozialverpflichtungen. Das sind die roten Linien.
- Praktisch – StartUps suchen und finden: KI ist eine wertvolle Hilfe beim Rennen um Innovationen und Zukunftsfähigkeit. Auch, wenn es darum geht, die richtigen Partner für das jeweilige Geschäftsmodell zu finden.
- Digitales/KI – Vertrauliche Video-Clips statt anonymer eMails: E‑Mail- und Social-Media-Marketing stoßen bisweilen an Grenzen. Die Ergebnisse mit KI-gestütztem Videoselling können sich dagegen sehen lassen.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten September 2025: Warten auf bessere Zahlen als Dauerzustand. Die deutsche Wirtschaft schrumpft seit mehr als zwei Jahren. Jetzt kommen die Verschiebungen der internationalen Märkte an den deutschen Produktionsstandorten an.
- GmbH/Recht: Bestellung eines Not-Geschäftsführers für die GmbH/UG: Ohne Geschäftsführung ist die GmbH/UG handlungsunfähig. Auch, wenn es um die Verteilung des Restvermögens geht. Laut OLG Braunschweig ist das aber kein „dringender Fall”.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen