Pflichtprogramm: Was die Regierung Merz schaffen muss

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

der Herbst soll es rich­ten. Aber: Die Auf­ga­ben­stel­lung für die Bun­des­re­gie­rung ist groß. Um nicht zu sagen: zu groß. Zumal die  Kräf­te­ver­hält­nis­se im Bun­des­tag eher dar­auf ange­legt sind, nie­man­den zu ver­är­gern. Unse­re The­men heute:

  • Pflicht­pro­gramm – Was die Regie­rung Merz schaf­fen muss: Man muss sich Sor­gen machen um die deut­sche Wett­be­werbs­fä­hig­keit und damit auch um Wohl­stand und Sozi­al­ver­pflich­tun­gen. Das sind die roten Linien.
  • Prak­tisch – Start­Ups suchen und fin­den: KI ist eine wert­vol­le Hil­fe beim Ren­nen um Inno­va­tio­nen und Zukunfts­fä­hig­keit. Auch, wenn es dar­um geht, die rich­ti­gen Part­ner für das jewei­li­ge Geschäfts­mo­dell zu finden.
  • Digitales/KI – Ver­trau­li­che Video-Clips statt anony­mer eMails: E‑Mail- und Social-Media-Mar­ke­ting sto­ßen bis­wei­len an Gren­zen. Die Ergeb­nis­se mit KI-gestütz­tem Video­sel­ling kön­nen sich dage­gen sehen lassen.
  • Kom­pakt – Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten Sep­tem­ber 2025: War­ten auf bes­se­re Zah­len als Dau­er­zu­stand. Die deut­sche Wirt­schaft schrumpft seit mehr als zwei Jah­ren. Jetzt kom­men die Ver­schie­bun­gen der inter­na­tio­na­len Märk­te an den deut­schen Pro­duk­ti­ons­stand­or­ten an.
  • GmbH/Recht: Bestel­lung eines Not-Geschäfts­füh­rers für die GmbH/UG: Ohne Geschäfts­füh­rung ist die GmbH/UG hand­lungs­un­fä­hig. Auch, wenn es um die Ver­tei­lung des Rest­ver­mö­gens geht. Laut OLG Braun­schweig ist das aber kein „drin­gen­der Fall”.

