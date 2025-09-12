Kategorien
Notfall: Was tun, wenn das Finanzamt die Konten sperrt?

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

aus hei­te­rem Him­mel: Für vie­le Unter­neh­mer sind Aus­ein­an­der­set­zun­gen  – um nicht zu sagen: Ärger – mit den Finanz­be­hör­den nichts Unbe­kann­tes. Dabei gilt: Gute Vor­be­rei­tung ver­hin­dert böse Über­ra­schun­gen. Unse­re The­men heute:

  • Not­fall – Was tun, wenn das Finanz­amt die Kon­ten sperrt? In der Pra­xis pas­siert eine Kon­ten­sper­rung schnell. Beson­ders ärger­lich ist das, wenn Sie im Urlaub sind oder von einem Lie­fe­ran­ten erfah­ren, dass sei­ne Rech­nun­gen nicht mehr abge­bucht wurden.
  • Prak­tisch – Nach­hal­tig­keit in klei­nen Unter­neh­men: Auch klei­ne­re Unter­neh­men sind gut bera­ten, das The­ma Nach­hal­tig­keit für einen – klei­nen – Image- und Wett­be­werbs­vor­teil zu nutzen.
  • Digitales/KI – Nach­hal­tig­keit wirt­schaft­lich gedacht: Das Saar­brü­cker Start­Up Tec4U  hat es sich zum Ziel gesetzt, Unter­neh­men zu den wirt­schaft­li­chen Mög­lich­kei­ten des The­mas Nach­hal­tig­keit zu infor­mie­ren und ent­spre­chen­de Tools zu entwickeln.
  • vGA – Finanz­amt darf Geschäfts­füh­rer-Gehäl­ter auf­sum­mie­ren: Wenn die Geschäfts­füh­rung „auf­ge­bläht” wird, dür­fen die Finanz­be­hör­den die Geschäfts­füh­rer-Gehäl­ter zusam­men­rech­nen, um die Ange­mes­sen­heit zu prüfen.
  • BGH aktu­ell – Neu­es Urteil zur „Zah­lungs­un­fä­hig­keit” der GmbH/UG: Erneut hat der Bun­des­ge­richts­hof prä­zi­siert, was unter „Zah­lungs­un­fä­hig­keit” zu ver­ste­hen ist. Ein Muss für den GmbH/UG-Geschäfts­füh­rer.

