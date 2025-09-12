Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
aus heiterem Himmel: Für viele Unternehmer sind Auseinandersetzungen – um nicht zu sagen: Ärger – mit den Finanzbehörden nichts Unbekanntes. Dabei gilt: Gute Vorbereitung verhindert böse Überraschungen. Unsere Themen heute:
- Notfall – Was tun, wenn das Finanzamt die Konten sperrt? In der Praxis passiert eine Kontensperrung schnell. Besonders ärgerlich ist das, wenn Sie im Urlaub sind oder von einem Lieferanten erfahren, dass seine Rechnungen nicht mehr abgebucht wurden.
- Praktisch – Nachhaltigkeit in kleinen Unternehmen: Auch kleinere Unternehmen sind gut beraten, das Thema Nachhaltigkeit für einen – kleinen – Image- und Wettbewerbsvorteil zu nutzen.
- Digitales/KI – Nachhaltigkeit wirtschaftlich gedacht: Das Saarbrücker StartUp Tec4U hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen zu den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Themas Nachhaltigkeit zu informieren und entsprechende Tools zu entwickeln.
- vGA – Finanzamt darf Geschäftsführer-Gehälter aufsummieren: Wenn die Geschäftsführung „aufgebläht” wird, dürfen die Finanzbehörden die Geschäftsführer-Gehälter zusammenrechnen, um die Angemessenheit zu prüfen.
- BGH aktuell – Neues Urteil zur „Zahlungsunfähigkeit” der GmbH/UG: Erneut hat der Bundesgerichtshof präzisiert, was unter „Zahlungsunfähigkeit” zu verstehen ist. Ein Muss für den GmbH/UG-Geschäftsführer.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen