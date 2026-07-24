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Volkelt-Briefe

Neue Steuerpläne: Mehr Behörden-Befugnisse und höhere Geldbußen

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

offi­zi­ell geht es im Finanz­mi­nis­te­ri­um um den „Kampf gegen Finanz­kri­mi­na­li­tät”. Aber viel Klein­ge­druck­tes deu­tet bereits dar­auf hin, dass die Finanz­be­hör­den mehr Befug­nis­se bekom­men und die Unter­neh­men sich auf eini­ge zusätz­li­che Büro­kra­tie-Effek­te ein­stel­len müs­sen. Unse­re The­men heute:

  • Neue Steu­er­plä­ne – Mehr Behör­den-Befug­nis­se und höhe­re Geld­bu­ßen: Län­ge­re Auf­be­wah­rungs­fris­ten für die Steu­er­un­ter­la­gen, bes­se­re Ver­net­zung der Finanz­be­hör­den und höhe­re Geld­bu­ßen allei­ne schon für Ver­säum­nis­se. Wor­auf Sie und Ihre GmbH/UG vor­be­rei­tet sein sollten.
  • Prak­tisch – Aus­kunfts- und Ein­sichts­rech­te des GmbH/UG-Gesell­schaf­ters: Die Gesell­schaf­ter der GmbH/UG sind „Eigen­tü­mer” und haben weit rei­chen­de Rech­te. Aber es gibt Aus­nah­me­si­tua­tio­nen. Dann kommt es drauf an.
  • Digitales/KI – Den Ver­trieb bes­ser machen: Je nach Anbie­ter für KI-Lösun­gen gibt es unter­schied­li­che Leis­tungs-Pro­fi­le und unter­schied­li­che Preis-Model­le. Zwei Start­Ups hel­fen bei der Kostenkontrolle.
  • Kri­sen-Manage­ment –  Gehalts­ver­zicht kann eine Opti­on sein: In eini­gen der Kri­sen-geschüt­tel­ten Kon­zer­ne wird der Ruf nach Kür­zung der Gehäl­ter der Vor­stän­de immer lau­ter. Aber auch in der GmbH/UG kann der Gehalts­ver­zicht eine Opti­on sein.
  • Recht aktu­ell – Ver­wei­ge­rung des Ein­sichts­rechts in die Unter­la­gen der GmbH/UG: Selbst wenn der Gesell­schaf­ter für die Kon­kur­renz arbei­tet: Sein Recht auf Ein­sicht in die Bücher der GmbH steht. So jeden­falls ein (ge-)wichtiges Urteil des Land­ge­richts Stralsund.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len