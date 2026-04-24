Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
seit Wochen in den Schlagzeilen der Wirtschafts-Presse: Wie lässt sich die Resilienz von Führungskräften stärken? Mindestens ebenso wichtig: Die Resilienz des Unternehmens zu stärken. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Unsere Themen heute:
- Netzwerken – Resilienz für die GmbH/UG: In Krisenzeiten zählen funktionierende Netzwerke. Ob als Beirat in einem Unternehmen oder als Ansprechpartner im Wirtschafts- oder Branchenverband. Als Geschäftsführer können Sie Einiges dafür tun.
- Praktisch – Ein Beirat für die GmbH/UG: Interessante Geschäftspartner als Beiräte in der eigenen GmbH/UG können Türen öffnen. Wie Sie einen Beirat einrichten und was Sie bei der Besetzung beachten müssen, erfahren Sie hier.
- Digitales/KI – Neue Kunden für´s B2B-Geschäft: Kleinere Unternehmen sind im Wettlauf um KI-Lösungen im Nachteil: Es fehlen die personellen Kapazitäten. KI-Spezialisten sind teuer und derzeit Mangelware. Das Berliner StartUp wholix bietet eine praktische KI-Lösung für B2B-Geschäfte.
- Jahresabschluss 2025 – Risiken für prüfungspflichtige GmbH: Laut BaFin ist jeder dritte geprüfte Jahresabschluss immer noch fehlerhaft. Mit Risiken für die Geschäftsführung. Der kritische Blick ist Geschäftsführer-Pflicht.
- BGH-aktuell – Änderung der Rechtsprechung für Fremd-Geschäftsführer: Laut EuGH ist der (Fremd-) Geschäftsführer seit 2010 auch als Arbeitnehmer einzustufen. Jetzt hat der BGH nachgezogen und eine Grundsatz-Urteil dazu gesprochen. Mit Folgen für die Praxis.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen