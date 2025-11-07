Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
Meinungsverschiedenheiten beleben und gehören zur Entscheidungsfindung. Schwieriger wird es, wenn sie zum Stillstand führen. Spätestens dann, müssen Sie sich etwas einfallen lassen. Oder professionelle Unterstützung einholen. Unsere Themen heute:
- Konflikte in der GmbH/UG – Wann hilft das Mediationsverfahren? Der Gang vor´s Gericht ist langwierig und teuer. Wenn es um Wirtschaftsangelegenheiten und um´s Geschäft geht, bringt das Mediationsverfahren in der Regel die besseren Lösungen.
- Praktisch – 12 typische Konflikte in der GmbH/UG: Meinungsverschiedenheiten bis zu Konflikten gehören zum Geschäft: Wir haben 12 typische Konflikt-Situationen herausgearbeitet und zeigen machbare Wege zur Lösung.
- Digitales/KI – Zuschüsse konsequent nutzen: Gute digitale Projekte, die auf den ersten Blick nicht zur Strategie passen? Kein Problem: Auch dafür gibt es Fördermittel, die Sie nutzen können und die Mitarbeiter bei der Stange halten.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten November 2025: Wirtschaftlich ist das Jahr gelaufen. Deutschland lebt aus der Substanz und hat wenig Energie, um die Talfahrt zu beenden. Für die Kollegen/innen heißt das: Den Betrieb schlanker und digitaler machen. Und die Zahlen genau zu lesen.
- GmbH/Recht – Änderung der Vertretungsregelung der GmbH/UG: Ein Kollege wollte die Vertretungsregelung ändern – mit einer provokanten Formulierung. Das OLG Düsseldorf stellt dazu klar „Der vom Gesetzgeber verwendete Begriff „Geschäftsführer” ist geschlechtsneutral zu verstehen”.
