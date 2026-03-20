Konflikte in der GmbH: Der Minderheits-Gesellschafter „stört”

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
knappe Kassen erhöhen den Druck. Auch auf die Geschäftsführung einer GmbH/UG und alle daran beteiligten Gesellschafter und Mitarbeiter. Umso wichtiger ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu „beherrschen”. Unsere Themen heute:
- Praktisch – Arbeitshilfen Beschlussfassung in der GmbH/UG: Rechte und Pflichten, Einladung, Tagesordnung, Sitzungsleitung, Protokoll, Muster-Beschlüsse: Alle Arbeitshilfen rund um die GmbH/UG-Gesellschafterversammlung.
- Digitales/KI – Ein Betriebssystem für Bau und Handwerk: Autark und autonom: Immer mehr Unternehmen planen eine IT-Zukunft ohne Abhängigkeiten und Interdependenzen. das Borkener StartUp Conmeet hat man eine KI-gestützte Komplett-Lösung speziell für Bau und Handwerk entwickelt.
- Achtung – Gesellschafter dürfen die Abfindung kürzen: Selbst wenn eine Abfindungsregelung im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben ist, ist das keine Garantie dafür, dass die auch umgesetzt wird. Der BGH lässt den Gesellschaftern weite Gestaltungsmöglichkeiten.
- Einziehung des GmbH-Anteils bei Verlust der Geschäftsführer-Position: Sog. Hinauskündigungs-Klauseln sind zulässig. Z. B., wenn der Geschäftsführer abberufen wird. Der muss dann auch auf seine GmbH-Beteiligung verzichten.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen