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Volkelt-Briefe

Konflikte in der GmbH: Der Minderheits-Gesellschafter „stört”

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

knap­pe Kas­sen erhö­hen den Druck. Auch auf die Geschäfts­füh­rung einer GmbH/UG und alle dar­an betei­lig­ten Gesell­schaf­ter und Mit­ar­bei­ter. Umso wich­ti­ger ist es, die recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen zu „beherr­schen”. Unse­re The­men heute:

  • Prak­tisch – Arbeits­hil­fen Beschluss­fas­sung in der GmbH/UG: Rech­te und Pflich­ten, Ein­la­dung, Tages­ord­nung, Sit­zungs­lei­tung, Pro­to­koll, Mus­ter-Beschlüs­se: Alle Arbeits­hil­fen rund um die GmbH/UG-Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung.
  • Digitales/KI – Ein Betriebs­sys­tem für Bau und Hand­werk: Aut­ark und auto­nom: Immer mehr Unter­neh­men pla­nen eine IT-Zukunft ohne Abhän­gig­kei­ten und Inter­de­pen­den­zen. das Bor­ke­ner Start­Up Con­meet hat man eine KI-gestütz­te Kom­plett-Lösung spe­zi­ell für Bau und Hand­werk entwickelt.
  • Ach­tung – Gesell­schaf­ter dür­fen die Abfin­dung kür­zen: Selbst wenn eine Abfin­dungs­re­ge­lung im Gesell­schafts­ver­trag fest­ge­schrie­ben ist, ist das kei­ne Garan­tie dafür, dass die auch umge­setzt wird. Der BGH lässt den Gesell­schaf­tern wei­te Gestaltungsmöglichkeiten.
  • Ein­zie­hung des GmbH-Anteils bei Ver­lust der Geschäfts­füh­rer-Posi­ti­on: Sog. Hin­aus­kün­di­gungs-Klau­seln sind zuläs­sig. Z. B., wenn der Geschäfts­füh­rer abbe­ru­fen wird. Der muss dann auch auf sei­ne GmbH-Betei­li­gung verzichten.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len