Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
ob aktiv genutzt oder nur geduldet: Als Geschäftsführer sind Sie dafür verantwortlich, dass KI-Systeme im Unternehmen nur so eingesetzt werden, wie es der Gesetzgeber erlaubt – Compliance-Pflichten eben. Ein Summary für die Geschäftsführung. Unsere Themen heute:
- KI in der GmbH/UG – Vorgaben und Pflichten der Geschäftsführung: Die KI-Verordnung (VO) hat 113 Artikel und 13 Anhänge. Wir verschaffen Klarheit – aus pragmatischer Geschäftsführer-Perspektive.
- Praktisch: Der GF als Coach im digitalen Unternehmen: Im Fußball gilt schon lange: Gut ist, wenn der Trainer jeden einzelnen Spieler besser macht. Das gilt auch für Unternehmen. So gesehen ist der Geschäftsführer auch nur Trainer.
- Digitales/KI – Online-Weiterbildung nur mit amtlicher Zulassung: .Online-Seminare sind praktisch und sparen Spesen. Aber: .Nach einem aktuellen BGH-Urteil erfüllen viele nicht mehr die behördlichen Anforderungen. Worauf Sie jetzt achten müssen.
- Terminsache – Feststellung des JA 2024 für mittelgroße und große GmbH: Für die Erstellung und Feststellung des Jahresabschlusses gibt es laut HGB und GmbH-Gesetz klare Vorgaben. Für mittelgroße und große GmbH läuft die Frist zum 31.8. aus.
- OLG Köln aktuell – Adresse des Geschäftsführers ist Privatangelegenheit: In hate-speech-Zeiten macht es Sinn, Privatsphären zu schützen. Auch die von Geschäftsführern. Die private Wohnanschrift gehört jedenfalls nicht mehr zu den veröffentlichungspflichtigen Angaben der GmbH/UG.
