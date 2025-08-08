Kategorien
Volkelt-Briefe

KI in der GmbH/UG: Vorgaben und Pflichten der Geschäftsführung

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

ob aktiv genutzt oder nur gedul­det: Als Geschäfts­füh­rer sind Sie dafür ver­ant­wort­lich, dass KI-Sys­te­me im Unter­neh­men nur so ein­ge­setzt wer­den, wie es der Gesetz­ge­ber erlaubt – Com­pli­ance-Pflich­ten eben. Ein Sum­ma­ry für die Geschäfts­füh­rung. Unse­re The­men heute:

  • KI in der GmbH/UG – Vor­ga­ben und Pflich­ten der Geschäfts­füh­rung: Die KI-Ver­ord­nung (VO) hat 113 Arti­kel und 13 Anhän­ge. Wir ver­schaf­fen Klar­heit – aus prag­ma­ti­scher Geschäftsführer-Perspektive.
  • Prak­tisch: Der GF als Coach im digi­ta­len Unter­neh­men: Im Fuß­ball gilt schon lan­ge: Gut ist, wenn der Trai­ner jeden ein­zel­nen Spie­ler bes­ser macht. Das gilt auch für Unter­neh­men. So gese­hen ist der Geschäfts­füh­rer auch nur Trainer.
  • Digitales/KI – Online-Wei­ter­bil­dung nur mit amt­li­cher Zulas­sung: .Online-Semi­na­re sind prak­tisch und spa­ren Spe­sen. Aber: .Nach einem aktu­el­len BGH-Urteil erfül­len vie­le nicht mehr die behörd­li­chen Anfor­de­run­gen. Wor­auf Sie jetzt ach­ten müssen.
  • Ter­min­sa­che – Fest­stel­lung des JA 2024 für mit­tel­gro­ße und gro­ße GmbH: Für die Erstel­lung und Fest­stel­lung des Jah­res­ab­schlus­ses gibt es laut HGB und GmbH-Gesetz kla­re Vor­ga­ben. Für mit­tel­gro­ße und gro­ße GmbH läuft die Frist zum 31.8. aus.
  • OLG Köln aktu­ell – Adres­se des Geschäfts­füh­rers ist Pri­vat­an­ge­le­gen­heit: In hate-speech-Zei­ten macht es Sinn, Pri­vat­sphä­ren zu schüt­zen. Auch die von Geschäfts­füh­rern. Die pri­va­te Wohn­an­schrift gehört jeden­falls nicht mehr zu den ver­öf­fent­li­chungs­pflich­ti­gen Anga­ben der GmbH/UG.

LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len