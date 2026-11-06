Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
nach der Wahl ist vor der Wahl. Erste Zeichen aus den USA deuten zwar auf verbesserte Aussichten – auch und gerade für die Wirtschaft. Aber: Hierzulande sind nach wie vor einige Hausaufgaben zu erledigen. Unsere Themen heute:
- Jahresabschluss 2025 – Schlussrunde, offene Fragen: Spätestens zum Ende des Monats müssen Geschäftsführer einer kleineren GmbH/UG den Gesellschaftern den Jahresabschluss 2025 vorlegen und beschließen lassen. Die häufigsten Fragen und Antworten dazu > Seite 2
- Praktisch – Der Jahresabschluss 2025 der GmbH/UG: Geschäftsführer müssen keine Bilanz-Spezialisten sein. Aber: Sie müssen wissen, was die kritischen Punkte sind und wie Sie gestalten können > Seite 3
- Digitales/KI – Bewerber sichtbar machen: Neben LinkedIn, Xing, Jobbörse und den vielen anderen Personal-Portalen nutzen unterdessen auch einige StartUps die Möglichkeiten der KI, neue Ideen im Recruiting umzusetzen > Seite 3
- Terminsache – Kleine GmbH/UG müssen den Jahresabschluss 2025 beschließen: Als Geschäftsführer sollten Sie das Timing vorgeben: Termin und Tagesordnung der Gesellschafterversammlung, rechtzeitige Einladung und: Den Beschluss über Ihre Entlastung nicht vergessen > Seite 3
- OLG Düsseldorf – Haftung des Geschäftsführers im Konzern: Ein wichtiges Urteil für Geschäftsführer im GmbH-Konzern kommt vom OLG Düsseldorf: Die Muttergesellschaft verweigerte die Zahlung einer Verbindlichkeit der Tochtergesellschaft > Seite 4.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen