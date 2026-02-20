Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
unterdessen sind die Versicherungsbescheide für das aktuelle Geschäftsjahr draußen. Meist mit einem gewissen „Anpassungseffekt”. Für die Geschäftsführung Grund, die Policen zu prüfen, ggf. anzupassen oder sogar zu kündigen. Unsere Themen heute:
- GmbH/Versicherungen: Kleingedrucktes mit vGA-Wirkung: Fehler beim Abschluss der Betriebsunterbrechungsversicherung können teuer werden. Besonders dann, wenn das Finanzamt auch noch Probleme macht.
- Praktisch – Die GmbH/UG richtig versichern: Als Geschäftsführer sind Sie für die Risikovorsorge verantwortlich. Dazu gehört der optimale Versicherungsschutz für Ihre und für alle Risiken, die der alltägliche Geschäftsbetrieb mit sich bringt.
- Digitales/KI – Plato für den Großhandel: Die richtige Mischung aus Portfolio und intelligenter Suchmaschine machen den Erfolg. Gerade im Vertrieb lassen sich damit enorme Ressourcen einsparen, so dass für den klassischen Vertriebs-Mitarbeiter mehr Zeit für die Kundenbetreuung.
- GmbH/Steuer – Vorauszahlungen prüfen und ggf. korrigieren: Steuer- und Vorauszahlungs-Bescheide liegen vor oder kommen in den nächsten Wochen. In vielen Fällen ist eine Anpassung der Beträge nach unten möglich.
- OLG Frankfurt – Altersgrenze im GF-Anstellungsvertrag: „Der GF scheidet mit Erreichen der Regel-Altersgrenze aus” – so eine oft vereinbarte Regelung. Dazu das OLG Frankfurt: Das gilt und ist keine Altersdiskriminierung.
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell" einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells" technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis.