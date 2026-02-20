Kategorien
Volkelt-Briefe

GmbH/Versicherungen: Kleingedrucktes mit vGA-Wirkung

unter­des­sen sind die Ver­si­che­rungs­be­schei­de für das aktu­el­le Geschäfts­jahr drau­ßen. Meist mit einem gewis­sen „Anpas­sungs­ef­fekt”. Für die Geschäfts­füh­rung Grund, die Poli­cen zu prü­fen, ggf. anzu­pas­sen oder sogar zu kün­di­gen. Unse­re The­men heute:

  • GmbH/Versicherungen: Klein­ge­druck­tes mit vGA-Wir­kung: Feh­ler beim Abschluss der Betriebs­un­ter­bre­chungs­ver­si­che­rung kön­nen teu­er wer­den. Beson­ders dann, wenn das Finanz­amt auch noch Pro­ble­me macht.
  • Prak­tisch – Die GmbH/UG rich­tig ver­si­chern: Als Geschäfts­füh­rer sind Sie für die Risi­ko­vor­sor­ge ver­ant­wort­lich. Dazu gehört der opti­ma­le Ver­si­che­rungs­schutz für Ihre und für alle Risi­ken, die der all­täg­li­che Geschäfts­be­trieb mit sich bringt.
  • Digitales/KI – Pla­to für den Groß­han­del: Die rich­ti­ge Mischung aus Port­fo­lio und intel­li­gen­ter Such­ma­schi­ne machen den Erfolg. Gera­de im Ver­trieb las­sen sich damit enor­me Res­sour­cen ein­spa­ren, so dass für den klas­si­schen Ver­triebs-Mit­ar­bei­ter mehr Zeit für die Kundenbetreuung.
  • GmbH/Steuer – Vor­aus­zah­lun­gen prü­fen und ggf. kor­ri­gie­ren: Steu­er- und Vor­aus­zah­lungs-Beschei­de lie­gen vor oder kom­men in den nächs­ten Wochen. In vie­len Fäl­len ist eine Anpas­sung der Beträ­ge nach unten möglich.
  • OLG Frank­furt – Alters­gren­ze im GF-Anstel­lungs­ver­trag: „Der GF schei­det mit Errei­chen der Regel-Alters­gren­ze aus” – so eine oft ver­ein­bar­te Rege­lung. Dazu das OLG Frank­furt: Das gilt und ist kei­ne Altersdiskriminierung.

