GmbH/Recht: Zum richtigen Umgang mit Anfragen der Gesellschafter

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

der Ein­blick in Behör­den­vor­gän­ge ist mög­lich, aber nicht ganz ein­fach. Klar gere­gelt ist das Aus­kunfts- und Ein­sichts­recht der Gesell­schaf­ter einer GmbH/UG. Als Geschäfts­füh­rer sind Sie dafür in der Pflicht. Unse­re The­men heute:

  • GmbH/Recht – Zum rich­ti­gen Umgang mit Anfra­gen der Gesell­schaf­ter: Bis­wei­len braucht es ein wenig Fin­ger­spit­zen­ge­fühl zum rich­ti­gen Umgang mit den Gesell­schaf­tern. Hier eini­ge typi­sche Kon­flikt­si­tua­tio­nen und Lösun­gen dafür.
  • Prak­tisch – Aus­kunfts- und Ein­sichts­rech­te der Gesell­schaf­ter: Vol­le Trans­pa­renz und Ver­trau­en in die Mit-Gesell­schaf­ter ist gut, sinn­voll und erstre­bens­wert. Manch­mal sind Sie aber bes­ser bera­ten, sich zurück­zu­hal­ten. Die Rechtslage … .
  • Digitales/KI – Der För­der-Kom­pass: Das Stock­a­cher KI-Por­tal „För­der-Kom­pass” beglei­tet Unter­neh­men von der för­der­fä­hi­gen Pro­jekt-Idee, über die kor­rek­te Bean­tra­gung der Zuschüs­se bis zur Schlussabrechnung .
  • Geschäfts­füh­rer im Bei­rat – Zusatz­ver­dienst oder GmbH-Ein­nah­me? Bei­rats-Tätig­kei­ten berei­ten Ein­nah­men. Frag­lich ist, wem das Taschen­geld kor­rekt zuge­rech­net wird: Dem Geschäfts­füh­rer oder der GmbH/UG?
  • GmbH/Recht: Aus­kunfts- und Ein­sichts­recht des aus­ge­schie­de­nen Gesell­schaf­ters: Das OLG Mün­chen stellt klar, dass der aus­ge­schie­de­ne Gesell­schaf­ter Alles GmbH-Inter­na ein­se­hen darf, die für die Ermitt­lung sei­ner Abfin­dung Bedeu­tung haben. Auch bei einer sog. Buchwertklausel.

