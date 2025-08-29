Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
der Einblick in Behördenvorgänge ist möglich, aber nicht ganz einfach. Klar geregelt ist das Auskunfts- und Einsichtsrecht der Gesellschafter einer GmbH/UG. Als Geschäftsführer sind Sie dafür in der Pflicht. Unsere Themen heute:
- GmbH/Recht – Zum richtigen Umgang mit Anfragen der Gesellschafter: Bisweilen braucht es ein wenig Fingerspitzengefühl zum richtigen Umgang mit den Gesellschaftern. Hier einige typische Konfliktsituationen und Lösungen dafür.
- Praktisch – Auskunfts- und Einsichtsrechte der Gesellschafter: Volle Transparenz und Vertrauen in die Mit-Gesellschafter ist gut, sinnvoll und erstrebenswert. Manchmal sind Sie aber besser beraten, sich zurückzuhalten. Die Rechtslage … .
- Digitales/KI – Der Förder-Kompass: Das Stockacher KI-Portal „Förder-Kompass” begleitet Unternehmen von der förderfähigen Projekt-Idee, über die korrekte Beantragung der Zuschüsse bis zur Schlussabrechnung .
- Geschäftsführer im Beirat – Zusatzverdienst oder GmbH-Einnahme? Beirats-Tätigkeiten bereiten Einnahmen. Fraglich ist, wem das Taschengeld korrekt zugerechnet wird: Dem Geschäftsführer oder der GmbH/UG?
- GmbH/Recht: Auskunfts- und Einsichtsrecht des ausgeschiedenen Gesellschafters: Das OLG München stellt klar, dass der ausgeschiedene Gesellschafter Alles GmbH-Interna einsehen darf, die für die Ermittlung seiner Abfindung Bedeutung haben. Auch bei einer sog. Buchwertklausel.
