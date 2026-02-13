GmbH/Recht: „Schwierige” Weisungen der GmbH/UG-Gesellschafter

Kategorien
Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten gehö­ren zum Geschäft. Manch­mal gibt es auch wirk­lich kei­nen Kom­pro­miss. Dann müs­sen Sie Kan­te zei­gen und auch mal eine Wei­sung der Gesell­schaf­ter „aus­sit­zen”. Oder sogar Ihr Amt nie­der­le­gen. Unse­re The­men heute:

  • GmbH/Recht – „Schwie­ri­ge” Wei­sun­gen der GmbH/UG-Gesell­schaf­ter: Wenn Auf­trä­ge weg­blei­ben oder Neu­aus­rich­tung ange­sagt ist, müs­sen Gesell­schaf­ter und Geschäfts­füh­rer an einem Strang zie­hen. Was tun, wenn das nicht gelingt?
  • Prak­tisch – Kon­flik­te in der Zwei­per­so­nen-GmbH/UG: Patt-Situa­tio­nen läh­men. Beson­ders die Fir­ma, wenn sich die Ver­ant­wort­li­chen nicht mehr mit­ein­an­der ver­stän­di­gen. Aber es gibt bewähr­te Aus­we­ge. Z. B. mit einem pro­fes­sio­nel­len Krisen-Management.
  • Digitales/KI – För­der­mit­tel für die digi­ta­le Sicher­heit: Bares gibt es nur, wenn alle Antrags­vor­aus­set­zun­gen erfüllt sind. Das ist aller­dings kein Selbst­läu­fer. Sie müs­sen genau vor­ge­ben, was Sie für die IT-Sicher­heit brau­chen und was das vor­aus­sicht­lich kostet.
  • Geschäfts­füh­rer im Kon­zern – Wer muss den Jah­res­ab­schluss ver­öf­fent­li­chen? Anfra­ge eines Kol­le­gen, der die Geschäf­te einer Toch­ter­ge­sell­schaft im Unter­neh­mens­ver­bund führt: „Muss ich den Jah­res­ab­schluss selbst ver­öf­fent­li­chen oder ist das Sache der Zen­tra­le?“.  Die Rechtslage.
  • CSRD-Sta­tus – Pflicht zur Nach­hal­tig­keits­be­richt­erstat­tung: Von wegen Büro­kra­tie-Abbau: Die Pflicht zur Nach­hal­tig­keits­be­richt­erstat­tung kommt. Zwar mit Ver­spä­tung, aber mit vie­len Detail­re­ge­lun­gen und weni­gen Ausnahmen.

