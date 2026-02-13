Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
Meinungsverschiedenheiten gehören zum Geschäft. Manchmal gibt es auch wirklich keinen Kompromiss. Dann müssen Sie Kante zeigen und auch mal eine Weisung der Gesellschafter „aussitzen”. Oder sogar Ihr Amt niederlegen. Unsere Themen heute:
- GmbH/Recht – „Schwierige” Weisungen der GmbH/UG-Gesellschafter: Wenn Aufträge wegbleiben oder Neuausrichtung angesagt ist, müssen Gesellschafter und Geschäftsführer an einem Strang ziehen. Was tun, wenn das nicht gelingt?
- Praktisch – Konflikte in der Zweipersonen-GmbH/UG: Patt-Situationen lähmen. Besonders die Firma, wenn sich die Verantwortlichen nicht mehr miteinander verständigen. Aber es gibt bewährte Auswege. Z. B. mit einem professionellen Krisen-Management.
- Digitales/KI – Fördermittel für die digitale Sicherheit: Bares gibt es nur, wenn alle Antragsvoraussetzungen erfüllt sind. Das ist allerdings kein Selbstläufer. Sie müssen genau vorgeben, was Sie für die IT-Sicherheit brauchen und was das voraussichtlich kostet.
- Geschäftsführer im Konzern – Wer muss den Jahresabschluss veröffentlichen? Anfrage eines Kollegen, der die Geschäfte einer Tochtergesellschaft im Unternehmensverbund führt: „Muss ich den Jahresabschluss selbst veröffentlichen oder ist das Sache der Zentrale?“. Die Rechtslage.
- CSRD-Status – Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung: Von wegen Bürokratie-Abbau: Die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung kommt. Zwar mit Verspätung, aber mit vielen Detailregelungen und wenigen Ausnahmen.
