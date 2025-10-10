Kategorien
Volkelt-Briefe

GmbH-Krise: Fehler beim Strategie-Wechsel

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

für nicht weni­ge GmbH/UG bedeu­tet die Dau­er­kri­se: Das Geschäfts­mo­dell muss auf den Prüf­stand und ggf. kom­plett „neu auf­ge­stellt” wer­den. Dazu müs­sen Sie die/alle Gesell­schaf­ter mit ins Boot neh­men. Unse­re The­men heute:

  • GmbH-Kri­se – Feh­ler beim Stra­te­gie-Wech­sel: Schlecht infor­mier­te Gesell­schaf­ter stel­len Fra­gen und ver­tun damit u. U. wert­vol­le Zeit. Als Geschäfts­füh­rer ver­ant­wor­ten Sie den erfolg­rei­chen Strategie-Wechsel.
  • Prak­tisch – Kon­flikt-Manage­ment in der GmbH/UG: Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten und Dis­kus­sio­nen sind Teil jeder Ziel­fin­dung. Zu Kon­flik­ten soll­te es aber nicht kom­men. Mit einem pro­fes­sio­nel­lem Konflikt-Management.
  • Digitales/KI – Nach­hal­tig­keit leicht gemacht: Das Köl­ner Start­Up Plan­ted hat eine KI-Lösung ent­wi­ckelt, mit der Sie das The­ma Nach­hal­tig­keit in mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men kom­plett abar­bei­ten kön­nen. Seit Ende Sep­tem­ber ist das Tool „online”.
  • Vor­ab­aus­schüt­tung – Wenn ein Gesell­schaf­ter Geld braucht: Die GmbH hat Spiel­raum für eine Finanz­hil­fe. Als Geschäfts­füh­rer sind Sie für die kor­rek­te Umset­zung einer „Vor­ab­aus­schüt­tung” zuständig.

