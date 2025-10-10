Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
für nicht wenige GmbH/UG bedeutet die Dauerkrise: Das Geschäftsmodell muss auf den Prüfstand und ggf. komplett „neu aufgestellt” werden. Dazu müssen Sie die/alle Gesellschafter mit ins Boot nehmen. Unsere Themen heute:
- GmbH-Krise – Fehler beim Strategie-Wechsel: Schlecht informierte Gesellschafter stellen Fragen und vertun damit u. U. wertvolle Zeit. Als Geschäftsführer verantworten Sie den erfolgreichen Strategie-Wechsel.
- Praktisch – Konflikt-Management in der GmbH/UG: Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen sind Teil jeder Zielfindung. Zu Konflikten sollte es aber nicht kommen. Mit einem professionellem Konflikt-Management.
- Digitales/KI – Nachhaltigkeit leicht gemacht: Das Kölner StartUp Planted hat eine KI-Lösung entwickelt, mit der Sie das Thema Nachhaltigkeit in mittelständischen Unternehmen komplett abarbeiten können. Seit Ende September ist das Tool „online”.
- Vorabausschüttung – Wenn ein Gesellschafter Geld braucht: Die GmbH hat Spielraum für eine Finanzhilfe. Als Geschäftsführer sind Sie für die korrekte Umsetzung einer „Vorabausschüttung” zuständig.
