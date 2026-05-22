Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
ob privat oder im Geschäft: Überall ist KI im Einsatz und es wird immer schwieriger, Realität und Fiktion auseinander zu halten. Und immer wieder tauchen neue Tools auf, die sich in die betriebliche IT einmischen – vollautomatisch und systematisch auf der Suche nach Schwachstellen und Fehlern. Unsere Themen heute:
- GmbH/IT – Schwachstellen systematisch beseitigen: Als Geschäftsführer sind Sie gut beraten, die KI-Cyper-Attacken-Problematik ebenso systematisch anzugehen. Hier in der Zusammenfassung eine Übersicht der Angriffsflächen in Ihrem Unternehmen.
- Praktisch – Doppelte Kontrolle: Niemand ist so gut über die Vor-Ort-Situation der Unternehmen informiert wie die regionale Presse. Ein gute Möglichkeit zur Doppelkontrolle bei der Bonitätsprüfung .
- Digitales/KI – Bonitätsprüfung leicht gemacht: Das Düsseldorfer StartUp Boniforce hat ein KI-Tool entwickelt, mit dessen Hilfe Data Analytics, Kontoprüfungen und Open-Banking-Zahlungen automatisch abgeglichen werden können.
- Beschlussfassung in der GmbH/UG – Es geht auch schneller: Ist im Gesellschaftsvertrag ein ausführlicher Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte vereinbart, beschleunigt eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren. Einige Besonderheiten sind dabei zu beachten.
- GmbH-Grundbesitz – Einspruch gegen Grundsteuerbescheide: Der BFH hält die Grundsteuer-Regelung in BW grundsätzlich für „verfassungsgemäß”. Dennoch: Die Gleichbehandlung von ungenutzten und verwerteten Grundstücken ist zumindest strittig. Was tun?
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen