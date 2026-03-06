Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
dass die Finanzmärkte umgehend reagieren, war abzusehen. Wie lange der Nachhall wirkt, ist nicht absehbar. Aber: Dass die betroffenen Branchen in diesem Kontext ihre eigene Interessen wahrnehmen, ist auch Teil einer realistischen Betrachtung. Unsere Themen heute:
- GmbH/Finanzen – Sofort-Maßnahmen gegen anstehende Preissteigerungen: Anziehende Energiepreise wirken weltweit und betreffen alle Branchen. Jetzt gilt es, Risiken für die GmbH/UG zu erkennen und sich abzusichern – soweit das eben nur möglich ist.
- Praktisch – Der erfolgreiche Umgang mit externen Beratern: Manches geht nur mit externer Expertise (z. B. Nachhaltigkeit, Lieferketten, Digitalisierung). Wichtig: Die Zusammenarbeit muss vertraglich klipp und klar definiert sein.
- Digitales/KI – Silverjobs: Eine Job-Börse speziell für ältere Semester: Nicht neu, aber Dank KI noch effektiver: Das Berliner StartUp Silverjobs hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht und eine Job-Börse speziell für 50 + Mitarbeiter gemacht.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten März 2026: Die fast nicht mehr prognostizierbare konjunkturelle Zukunft muss einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Unternehmen müssen kurz‑, mittel- und wahrscheinlich sogar langfristig mit höchst unsicheren Rahmenbedingungen planen und leben.
- Geschäftsführer/privat – Statusfeststellungsverfahren soll einfacher werden: In Berlin denkt man über neue Kriterien für eine Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung nach. Eventuell mit positivem Effekt für GmbH/UG-Geschäftsführer.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen