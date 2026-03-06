Kategorien
Volkelt-Briefe

GmbH/Finanzen: Sofort-Maßnahmen gegen anstehende Preissteigerungen

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

dass die Finanz­märk­te umge­hend reagie­ren, war abzu­se­hen. Wie lan­ge der Nach­hall wirkt, ist nicht abseh­bar. Aber: Dass die betrof­fe­nen Bran­chen in die­sem Kon­text ihre eige­ne Inter­es­sen wahr­neh­men, ist auch Teil einer rea­lis­ti­schen Betrach­tung. Unse­re The­men heute:

  • GmbH/Finanzen – Sofort-Maß­nah­men gegen anste­hen­de Preis­stei­ge­run­gen: Anzie­hen­de Ener­gie­prei­se wir­ken welt­weit und betref­fen alle Bran­chen. Jetzt gilt es, Risi­ken für die GmbH/UG zu erken­nen und sich abzu­si­chern –  soweit das eben nur mög­lich ist.
  • Prak­tisch – Der erfolg­rei­che Umgang mit exter­nen Bera­tern: Man­ches geht nur mit exter­ner Exper­ti­se (z. B. Nach­hal­tig­keit, Lie­fer­ket­ten, Digi­ta­li­sie­rung). Wich­tig: Die Zusam­men­ar­beit muss ver­trag­lich klipp und klar defi­niert sein.
  • Digitales/KI – Sil­ver­jobs: Eine Job-Bör­se spe­zi­ell für älte­re Semes­ter: Nicht neu, aber Dank KI noch effek­ti­ver: Das Ber­li­ner Start­Up Sil­ver­jobs hat dar­aus ein Geschäfts­mo­dell gemacht und eine Job-Bör­se spe­zi­ell für 50 + Mit­ar­bei­ter gemacht.
  • Kom­pakt – Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten März 2026: Die fast nicht mehr pro­gnos­ti­zier­ba­re kon­junk­tu­rel­le Zukunft muss einen wei­te­ren Dämp­fer hin­neh­men. Unter­neh­men müs­sen kurz‑, mit­tel- und wahr­schein­lich sogar lang­fris­tig mit höchst unsi­che­ren Rah­men­be­din­gun­gen pla­nen und leben.
  • Geschäftsführer/privat – Sta­tus­fest­stel­lungs­ver­fah­ren soll ein­fa­cher wer­den: In Ber­lin denkt man über neue Kri­te­ri­en für eine Pflicht­mit­glied­schaft in der gesetz­li­chen Ren­ten­ver­si­che­rung nach. Even­tu­ell mit posi­ti­vem Effekt für GmbH/UG-Geschäfts­füh­rer.

LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len