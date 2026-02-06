Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
KI und Gesellschaftsrecht: Es geht nicht nur um Technik und Datenschutz. Alle Gremien in der GmbH/UG müssen sich auf die neuen Verhältnisse einstellen, sich neu informieren und ggf. die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen neu regeln. Unsere Themen heute:
- GF-Know How – KI im Einsatz für die Geschäftsführung: In der GmbH haben die Gesellschafter ein umfassendes Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung. Auch in Sachen KI. Wie Sie die Schnittstellen erkennen und optimieren.
- Praktisch – Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Noch immer tun sich viele Entscheidungsträger schwer mit den neuen Techniken und den in diesem Zusammenhang stehenden neuen Führungs-Aufgaben.
- Digitales/KI – Schulungen im neuen Format: Das Londoner StartUp Synthesia hat eine Software entwickelt, mit der Schulungs-Videos nach Bedarf erstellt werden können. Besonderheit: Moderator/in ist ein Avatar, der mit dem Schulungs-Teilnehmer individuell kommuniziert.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten Februar 2026: Die Bemühungen der Bundesregierung um neue internationale Handelspartner zeigen noch keine Wirkung. Aber ein Schritt in die richtige Richtung. Wie zu erwarten, zeigt die Rezession erste, aber deutliche Wirkung auf den Arbeitsmarkt.
- Kein Kurzarbeitergeld bei Scheinarbeitsverhältnis: Sozialversicherungspflichtige GmbH/UG-Geschäftsführer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Aber nur, wenn das „Arbeitsverhältnis” auch tatsächlich besteht.
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen