GF-Know How: KI im Einsatz für die Geschäftsführung

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

KI und Gesell­schafts­recht: Es geht nicht nur um Tech­nik und Daten­schutz. Alle Gre­mi­en in der GmbH/UG müs­sen sich auf die neu­en Ver­hält­nis­se ein­stel­len, sich neu infor­mie­ren und ggf. die Ver­ant­wort­lich­kei­ten und Kom­pe­ten­zen neu regeln. Unse­re The­men heute:

  • GF-Know How –  KI im Ein­satz für die Geschäfts­füh­rung: In der GmbH haben die Gesell­schaf­ter ein umfas­sen­des Wei­sungs­recht gegen­über der Geschäfts­füh­rung. Auch in Sachen KI. Wie Sie die Schnitt­stel­len erken­nen und optimieren.
  • Prak­tisch – Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Noch immer tun sich vie­le Ent­schei­dungs­trä­ger schwer mit den neu­en Tech­ni­ken und den in die­sem Zusam­men­hang ste­hen­den neu­en Führungs-Aufgaben.
  • Digitales/KI – Schu­lun­gen im neu­en For­mat: Das Lon­do­ner Start­Up Syn­the­sia hat eine Soft­ware ent­wi­ckelt, mit der Schu­lungs-Vide­os nach Bedarf erstellt wer­den kön­nen. Beson­der­heit: Moderator/in ist ein Ava­tar, der mit dem Schu­lungs-Teil­neh­mer indi­vi­du­ell kommuniziert.
  • Kom­pakt – Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten Febru­ar 2026: Die Bemü­hun­gen der Bun­des­re­gie­rung um neue inter­na­tio­na­le Han­dels­part­ner zei­gen noch kei­ne Wir­kung. Aber ein Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung. Wie zu erwar­ten, zeigt die Rezes­si­on ers­te, aber deut­li­che Wir­kung auf den Arbeitsmarkt.
  • Kein Kurz­ar­bei­ter­geld bei Schein­ar­beits­ver­hält­nis: Sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­ti­ge GmbH/UG-Geschäfts­füh­rer haben Anspruch auf Kurz­ar­bei­ter­geld. Aber nur, wenn das „Arbeits­ver­hält­nis” auch tat­säch­lich besteht.

