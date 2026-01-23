Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
wer von den Experten des Weltwirtschaftsforums Lösungen für Wachstum, Beschäftigung und Nachhaltigkeit erwartet hat, muss erst einmal weiter mit der Realität leben. Im Klartext: Die Herausforderungen bleiben. Auch für uns und auch heute wieder mit einigen überraschenden Themen. Unsere Themen heute:
- GF-Know-How – Die wichtigsten GmbH/UG-Urteile aus 2025 (II): Immer wieder müssen sich Unternehmen gegen überzogene Steuerbescheide gerichtlich wehren. Die Finanzgerichte haben dazu auch in 2025 wieder einige richtungsweisende Urteile veröffentlicht. Die wichtigsten Entscheidungen im Überblick.
- Praktisch: Geschäftsführer-Gehalt – So machen Sie Alles richtig: Mit der aktuellen Rechtsprechung des LG Bochum (siehe dazu unten) muss die Debatte um gerechte und angemessene Geschäftsführer-Gehälter neu geführt werden.
- Digitales/KI – Die nachhaltigste Verpackung finden: Geht es nach der EU, sollen ab 2030 nicht recyclingfähige Verpackungen verboten werden. Für das Hamburger StartUp One*Five ist das Anlass, eine KI zu entwickeln, mit der Produkt und Verpackung nachhaltig optimiert werden.
- LG Bochum – Entgelttransparenzgesetz gilt auch für Fremd-Geschäftsführer: Ein Urteil, das aufhorchen lässt. Jedenfalls in allen GmbH/UG, in denen die einzelnen Ressort-Geschäftsführer unterschiedlich vergütet werden.
- GmbH/Recht – Haftung des faktischen Gesellschafters/Geschäftsführers: Das OLG Brandenburg stellt klar: Mischt sich ein Gesellschafter in die operativen Geschäfte ein, haftet er wie ein „faktischer” Geschäftsführer.
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell" einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells" technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis.