Kategorien
Volkelt-Briefe

GF-Know-How: Die wichtigsten GmbH/UG-Urteile aus 2025 (II)

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

wer von den Exper­ten des Welt­wirt­schafts­fo­rums Lösun­gen für Wachs­tum, Beschäf­ti­gung und Nach­hal­tig­keit erwar­tet hat, muss erst ein­mal wei­ter mit der Rea­li­tät leben. Im Klar­text: Die Her­aus­for­de­run­gen blei­ben. Auch für uns und auch heu­te wie­der mit eini­gen über­ra­schen­den The­men. Unse­re The­men heute:

  • GF-Know-How – Die wich­tigs­ten GmbH/UG-Urtei­le aus 2025 (II): Immer wie­der müs­sen sich Unter­neh­men gegen über­zo­ge­ne Steu­er­be­schei­de gericht­lich weh­ren. Die Finanz­ge­rich­te haben dazu auch in 2025 wie­der eini­ge rich­tungs­wei­sen­de Urtei­le ver­öf­fent­licht. Die wich­tigs­ten Ent­schei­dun­gen im Überblick.
  • Prak­tisch: Geschäfts­füh­rer-Gehalt – So machen Sie Alles rich­tig: Mit der aktu­el­len Recht­spre­chung des LG     Bochum (sie­he dazu unten) muss die Debat­te um gerech­te und ange­mes­se­ne Geschäfts­füh­rer-Gehäl­ter neu geführt werden.
  • Digitales/KI – Die nach­hal­tigs­te Ver­pa­ckung fin­den: Geht es nach der EU, sol­len ab 2030 nicht recy­cling­fä­hi­ge Ver­pa­ckun­gen ver­bo­ten wer­den. Für das Ham­bur­ger Start­Up One*Five ist das Anlass, eine KI zu ent­wi­ckeln, mit der Pro­dukt und Ver­pa­ckung nach­hal­tig opti­miert werden.
  • LG Bochum – Ent­gelt­trans­pa­renz­ge­setz gilt auch für Fremd-Geschäfts­füh­rer: Ein Urteil, das auf­hor­chen lässt. Jeden­falls in allen GmbH/UG, in denen die ein­zel­nen Res­sort-Geschäfts­füh­rer unter­schied­lich ver­gü­tet werden.
  • GmbH/Recht – Haf­tung des fak­ti­schen Gesellschafters/Geschäftsführers: Das OLG Bran­den­burg stellt klar: Mischt sich ein Gesell­schaf­ter in die ope­ra­ti­ven Geschäf­te ein, haf­tet er wie ein „fak­ti­scher” Geschäftsführer.

Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken

LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len