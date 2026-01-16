Kategorien
Volkelt-Briefe

GF-Know-How: Die wichtigsten GmbH/UG-Urteile aus 2025 (I)

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

mit unse­rem GmbH-Brief hal­ten wie Sie „auf dem Lau­fen­den”. Weil sich die Rechts­la­gen ändern und Sie im Ernst­fall dafür in der Ver­ant­wor­tung ste­hen. Zum Bei­spiel in 2025: Wir haben die wich­tigs­ten Ände­run­gen und Neue­run­gen für Sie noch­mals zusam­men­ge­fasst. Unse­re The­men heute:

  • GF-Know-How – Die wich­tigs­ten GmbH/UG-Urtei­le aus 2025 (I): Als Geschäfts­füh­rer sind Sie ver­ant­wort­lich für die Com­pli­ance im Unter­neh­men. Sie müs­sen „Recht und Gesetz“ kor­rekt umset­zen und dazu die aktu­el­le Recht­spre­chung rund um das GmbH-Recht kennen.
  • Prak­tisch: Basis­wis­sen Com­pli­ance: Wenn Sie in einem Kon­flikt rund um die GmbH/UG die Rechts­la­ge oder Ihren Stand­punkt über­prü­fen wol­len, hilft oft schon ein Blick ins Gesetz.
  • Digitales/KI – Lösun­gen spe­zi­ell für das Hand­werk: Der Fach­kräf­te­man­gel und ein kom­ple­xes Leis­tungs­an­ge­bot: Für bei­de damit zusam­men­hän­gen­de betrieb­li­che Umset­zun­gen bie­tet das Münch­ner Start­Up Mer­cu­ra AI pas­sen­de Lösungen.
  • GmbH/Recht – Tei­lung eines GmbH/UG-Anteils: Gibt es bei der GmbH-Nach­fol­ge mehr Kin­der als GmbH-Antei­le und soll den­noch eine gerech­te Auf­tei­lung statt­fin­den, müs­sen Sie die GmbH-Antei­le auf­tei­len. Was Sie dazu beach­ten müssen.
  • GmbH/Steuer – Spon­so­ring als Betriebs­aus­ga­ben der GmbH/UG: Wird beim Spon­so­ring der Höchst­be­trag über­schrit­ten, ver­wei­gern die Finanz­be­hör­den die Aner­ken­nung als Gewinn min­dern­de Betriebs­aus­ga­be. Ab sofort gibt es eine Steu­er-spa­ren­de Gestaltungsmöglichkeit.

