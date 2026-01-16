Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
mit unserem GmbH-Brief halten wie Sie „auf dem Laufenden”. Weil sich die Rechtslagen ändern und Sie im Ernstfall dafür in der Verantwortung stehen. Zum Beispiel in 2025: Wir haben die wichtigsten Änderungen und Neuerungen für Sie nochmals zusammengefasst. Unsere Themen heute:
- GF-Know-How – Die wichtigsten GmbH/UG-Urteile aus 2025 (I): Als Geschäftsführer sind Sie verantwortlich für die Compliance im Unternehmen. Sie müssen „Recht und Gesetz“ korrekt umsetzen und dazu die aktuelle Rechtsprechung rund um das GmbH-Recht kennen.
- Praktisch: Basiswissen Compliance: Wenn Sie in einem Konflikt rund um die GmbH/UG die Rechtslage oder Ihren Standpunkt überprüfen wollen, hilft oft schon ein Blick ins Gesetz.
- Digitales/KI – Lösungen speziell für das Handwerk: Der Fachkräftemangel und ein komplexes Leistungsangebot: Für beide damit zusammenhängende betriebliche Umsetzungen bietet das Münchner StartUp Mercura AI passende Lösungen.
- GmbH/Recht – Teilung eines GmbH/UG-Anteils: Gibt es bei der GmbH-Nachfolge mehr Kinder als GmbH-Anteile und soll dennoch eine gerechte Aufteilung stattfinden, müssen Sie die GmbH-Anteile aufteilen. Was Sie dazu beachten müssen.
- GmbH/Steuer – Sponsoring als Betriebsausgaben der GmbH/UG: Wird beim Sponsoring der Höchstbetrag überschritten, verweigern die Finanzbehörden die Anerkennung als Gewinn mindernde Betriebsausgabe. Ab sofort gibt es eine Steuer-sparende Gestaltungsmöglichkeit.
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen