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Volkelt-Briefe

GF-Haftung: Risiken immer mit Rückstellungen absichern

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

in Chi­na wur­de eben erst ein Ever­g­ran­de-Top-Mana­ger zu lebens­lan­ger Haft ver­ur­teilt. Ver­ge­hen: Ver­schie­de­ne Wirt­schafts­de­lik­te. Das müs­sen Sie hier­zu­lan­de nicht befürch­ten. Aber: Ein gewis­ses Maß an Vor­sor­ge ist nie ver­kehrt. Unse­re The­men heute:

  • GF-Haf­tung – Risi­ken immer mit Rück­stel­lun­gen absi­chern: So ganz ohne Risi­ko kommt nie­mand im Geschäfts­le­ben wei­ter. Aber: Zur Absi­che­rung gehört, unge­plan­te Zusatz­las­ten vor­ab steu­er­lich zu erfas­sen. Rück­stel­lun­gen sind ein Muss.
  • Prak­tisch – Geschäfts­füh­rer Organisation/IT/Personal: In KI-Zei­ten muss der Geschäfts­füh­rer nicht gleich pro­gram­mie­ren kön­nen. Aber: Er muss die Reich­wei­te der KI sach­lich und stra­te­gisch beur­tei­len können.
  • Digitales/KI – Ein Por­tal für die Geschäfts­füh­rer-Suche: Ob Nach­fol­ge, Erwei­te­rung des Teams oder neue Her­aus­for­de­rung: Die Bera­ter von Cle­ver­Match haben sich auf die Ver­mitt­lung von Geschäfts­füh­rern spezialisiert.
  • Aus­nah­me – Aus­kunfts­ver­wei­ge­rung auf Ver­dacht: Ist ein Gesell­schaf­ter in meh­re­ren GmbH enga­giert, müs­sen die Geschäfts­füh­rer die Inter­es­sen der eige­nen GmbH/UG durch­set­zen. Not­falls auch mit einem Verbot.
  • Öffent­li­che Unter­neh­men – Vor­stän­de und Geschäfts­füh­rer ver­die­nen gut: Trotz Kri­sen wird gut ver­dient. Aber: Trotz Trans­pa­renz­ge­bot haben nur weni­ge Kom­mu­nen die Gehäl­ter ihrer Vor­stän­de und Geschäfts­füh­rer der öffent­li­chen Unter­neh­men offengelegt.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len