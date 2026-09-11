Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
in China wurde eben erst ein Evergrande-Top-Manager zu lebenslanger Haft verurteilt. Vergehen: Verschiedene Wirtschaftsdelikte. Das müssen Sie hierzulande nicht befürchten. Aber: Ein gewisses Maß an Vorsorge ist nie verkehrt. Unsere Themen heute:
- GF-Haftung – Risiken immer mit Rückstellungen absichern: So ganz ohne Risiko kommt niemand im Geschäftsleben weiter. Aber: Zur Absicherung gehört, ungeplante Zusatzlasten vorab steuerlich zu erfassen. Rückstellungen sind ein Muss.
- Praktisch – Geschäftsführer Organisation/IT/Personal: In KI-Zeiten muss der Geschäftsführer nicht gleich programmieren können. Aber: Er muss die Reichweite der KI sachlich und strategisch beurteilen können.
- Digitales/KI – Ein Portal für die Geschäftsführer-Suche: Ob Nachfolge, Erweiterung des Teams oder neue Herausforderung: Die Berater von CleverMatch haben sich auf die Vermittlung von Geschäftsführern spezialisiert.
- Ausnahme – Auskunftsverweigerung auf Verdacht: Ist ein Gesellschafter in mehreren GmbH engagiert, müssen die Geschäftsführer die Interessen der eigenen GmbH/UG durchsetzen. Notfalls auch mit einem Verbot.
- Öffentliche Unternehmen – Vorstände und Geschäftsführer verdienen gut: Trotz Krisen wird gut verdient. Aber: Trotz Transparenzgebot haben nur wenige Kommunen die Gehälter ihrer Vorstände und Geschäftsführer der öffentlichen Unternehmen offengelegt.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen