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Volkelt-Briefe

GF-Haftung nach NIS2: Mehr als nur Organisationsverschulden

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

gro­ße Ver­un­si­che­rung besteht nach wie vor über die aktua­li­sier­te EU-Richt­li­nie NIS2 zur Cyber-Sicher­heit in Unter­neh­men. Wich­tig: Das Gesetz ver­pflich­tet aus­drück­lich den Geschäfts­füh­rer des Unter­neh­mens zur Umset­zung, Ein­hal­tung und Kon­trol­le der Vor­ga­ben. Unse­re The­men heute:

  • GF-Haf­tung nach NIS2 – Mehr als nur Orga­ni­sa­ti­ons­ver­schul­den: Kom­pli­ziert sind die Vor­schrif­ten im Hin­blick auf die Reich­wei­te: Wel­che Unter­neh­men sind betrof­fen? Was müs­sen Sie kon­kret tun? Hier eine Zusam­men­stel­lung der wich­tigs­ten Fak­ten aus Compliance-Perspektive.
  • Prak­tisch – Check­lis­te D&O: Aktu­ell im Zusam­men­hang mit NIS2: Der D&O‑Versicherungsschutz greift nur in vol­lem Umfang, wenn die Poli­ce regel­mä­ßig an die aktu­el­le Rechts­la­ge ange­passt wird. Dazu gibt es eine hilf­rei­che Checkliste.
  • Digitales/KI – Aus­schrei­bun­gen gewin­nen: Aus­schrei­bun­gen kön­nen dank­ba­ren Zusatz-Umsatz brin­gen. Und es muss gar nicht kom­pli­ziert sein. Das Münch­ner Start­Up dig­pix hat dafür eine prak­ti­ka­ble KI-Lösung entwickelt.
  • Per­for­mance – Der Chef ist „nie” erreich­bar – Ver­bes­se­rungs­vor­schlä­ge: Ent­we­der ist der Chef nie erreich­bar – dann ist er für die Mit­ar­bei­ter und Kun­den „unsicht­bar“. Oder, er ist immer erreich­bar – mit der Fol­ge, dass er sich um Alles und Jedes selbst küm­mert. Hier eini­ge Verbesserungsvorschläge.
  • Ver­kauf der GmbH – Kein Ver­lust­ab­zug für „Ein­brin­gungs­ge­bo­re­ne Antei­le”: Der Gewinn aus dem Ver­kauf der GmbH ist „steu­er­pflich­tig”. Da ist nichts zu machen. Vor­he­ri­ge Ver­lus­te – so der BFH – spie­len kei­ne Rolle.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len