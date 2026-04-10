Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
große Verunsicherung besteht nach wie vor über die aktualisierte EU-Richtlinie NIS2 zur Cyber-Sicherheit in Unternehmen. Wichtig: Das Gesetz verpflichtet ausdrücklich den Geschäftsführer des Unternehmens zur Umsetzung, Einhaltung und Kontrolle der Vorgaben. Unsere Themen heute:
- GF-Haftung nach NIS2 – Mehr als nur Organisationsverschulden: Kompliziert sind die Vorschriften im Hinblick auf die Reichweite: Welche Unternehmen sind betroffen? Was müssen Sie konkret tun? Hier eine Zusammenstellung der wichtigsten Fakten aus Compliance-Perspektive.
- Praktisch – Checkliste D&O: Aktuell im Zusammenhang mit NIS2: Der D&O‑Versicherungsschutz greift nur in vollem Umfang, wenn die Police regelmäßig an die aktuelle Rechtslage angepasst wird. Dazu gibt es eine hilfreiche Checkliste.
- Digitales/KI – Ausschreibungen gewinnen: Ausschreibungen können dankbaren Zusatz-Umsatz bringen. Und es muss gar nicht kompliziert sein. Das Münchner StartUp digpix hat dafür eine praktikable KI-Lösung entwickelt.
- Performance – Der Chef ist „nie” erreichbar – Verbesserungsvorschläge: Entweder ist der Chef nie erreichbar – dann ist er für die Mitarbeiter und Kunden „unsichtbar“. Oder, er ist immer erreichbar – mit der Folge, dass er sich um Alles und Jedes selbst kümmert. Hier einige Verbesserungsvorschläge.
- Verkauf der GmbH – Kein Verlustabzug für „Einbringungsgeborene Anteile”: Der Gewinn aus dem Verkauf der GmbH ist „steuerpflichtig”. Da ist nichts zu machen. Vorherige Verluste – so der BFH – spielen keine Rolle.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen