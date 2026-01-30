Kategorien
Volkelt-Briefe

GF-Aufgabe: Die richtige KI-Strategie für die GmbH/UG

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Teil­zeit modi­fi­zie­ren, fle­xi­ble­re Arbeits­zeit-Gestal­tung: Ideen sind da. Aber es feh­len die Mehr­hei­ten, um Schwung in die Arbeits­welt zu brin­gen und die Leis­tungs­fä­hig­keit zu beflü­geln. Fri­schen Wind dür­fen deut­sche Unter­neh­men aber mit den offe­nen Türen in Indi­en und Süd­ame­ri­ka erwar­ten. Unse­re The­men heute:

  • GF-Auf­ga­be – Die rich­ti­ge KI-Stra­te­gie für die GmbH/UG: Auch klei­ne­re und mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men müs­sen sich mit­tel­fris­tig im natio­na­len Wett­be­werb an ihrer KI-Kom­pe­tenz mes­sen las­sen. Hier ein Über­blick über den Stand der IT-Lösun­gen in den ein­zel­nen Unternehmensbereichen.
  • Prak­tisch – Gesell­schaf­ter-Beschlüs­se rechts-sicher for­mu­liert: Es muss nicht gleich der Anwalt sein: Wir haben „rechts-sichere”-Formulierungen für eini­ge wich­ti­ge Sach­ver­hal­te in der GmbH/UG für Sie zusammengestellt.
  • Digitales/KI – KI-Kom­fort ohne Daten­ab­fluss: Es gibt sie: Inlän­di­sche IT-Unter­neh­men, die intel­li­gen­te Lösun­gen auf stand­ort­ge­bun­de­nen, leis­tungs­fä­hi­gen Ser­vern anbie­ten. Damit ist Daten­un­ab­hän­gig­keit und ‑sicher­heit jeder­zeit garantiert.
  • GmbH/Recht – Beschluss­fas­sung im Umlauf­ver­fah­ren: Es muss nicht immer eine offi­zi­el­le „Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung” sein. Schnel­le Beschluss­fas­sung geht auch im Umlauf­ver­fah­ren. Ein paar Vor­ga­ben soll­ten Sie dabei aller­dings beachten.
  • Gesellschafter/Gewinnanspruch – Sach- oder Bar-Aus­schüt­tung? Was tun, wenn die GmbH-Kas­se nicht belas­tet wer­den soll, die Gesell­schaf­ter aber eine Gewinn-Aus­schüt­tung sehen wol­len. JA – es gibt Alternativen.

