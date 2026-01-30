Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
Teilzeit modifizieren, flexiblere Arbeitszeit-Gestaltung: Ideen sind da. Aber es fehlen die Mehrheiten, um Schwung in die Arbeitswelt zu bringen und die Leistungsfähigkeit zu beflügeln. Frischen Wind dürfen deutsche Unternehmen aber mit den offenen Türen in Indien und Südamerika erwarten. Unsere Themen heute:
- GF-Aufgabe – Die richtige KI-Strategie für die GmbH/UG: Auch kleinere und mittelständische Unternehmen müssen sich mittelfristig im nationalen Wettbewerb an ihrer KI-Kompetenz messen lassen. Hier ein Überblick über den Stand der IT-Lösungen in den einzelnen Unternehmensbereichen.
- Praktisch – Gesellschafter-Beschlüsse rechts-sicher formuliert: Es muss nicht gleich der Anwalt sein: Wir haben „rechts-sichere”-Formulierungen für einige wichtige Sachverhalte in der GmbH/UG für Sie zusammengestellt.
- Digitales/KI – KI-Komfort ohne Datenabfluss: Es gibt sie: Inländische IT-Unternehmen, die intelligente Lösungen auf standortgebundenen, leistungsfähigen Servern anbieten. Damit ist Datenunabhängigkeit und ‑sicherheit jederzeit garantiert.
- GmbH/Recht – Beschlussfassung im Umlaufverfahren: Es muss nicht immer eine offizielle „Gesellschafterversammlung” sein. Schnelle Beschlussfassung geht auch im Umlaufverfahren. Ein paar Vorgaben sollten Sie dabei allerdings beachten.
- Gesellschafter/Gewinnanspruch – Sach- oder Bar-Ausschüttung? Was tun, wenn die GmbH-Kasse nicht belastet werden soll, die Gesellschafter aber eine Gewinn-Ausschüttung sehen wollen. JA – es gibt Alternativen.
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen