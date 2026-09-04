Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
KI-Hype hin oder her: Schlussendlich ist es Ihre persönliche Performance, die die GmbH/UG präsentiert. Auch und gerade dann, wenn es darum geht, Fehler zu kommunizieren und in der Öffentlichkeit dafür eine gute Figur zu machen. Unsere Themen heute:
- Geschäftsführer-Standing – Fehler richtig kommunizieren: Verstöße gegen Gewerbe- oder Steuervorschriften oder Umweltpannen: Fast täglich geraten Unternehmen in die Schlagzeilen. Dann ist es Ihre Aufgabe als Geschäftsführer, dafür zu sorgen, dass die Firma möglichst schnell aus den Schlagzeilen verschwindet.
- Praktisch – Arbeitshilfen Gesellschafterversammlung: Viele Urteile (vgl. z. B. Seite 4) belegen, dass bei der Gesellschafterversammlung Vieles falsch gemacht werden kann und falsch gemacht wird. Das muss und darf nicht sein.
- Digitales/KI – Video-Clips selbst generieren: Gerade in den Sozialen Medien spielen „bewegte Bilder” eine herausragende Rolle im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Präsenz. Mit Tasy kann ihr Marketing-Team kreativ und preiswert testen.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten September 2026: Allen Unkenrufen zum Trotz: Die globalen Verwerfungen und Unsicherheiten zeigen weniger Wirkung als prognostiziert. Insbesondere die Entwicklung der Industrieproduktion ist beachtlich und dürfte sich auf die Gesamtwirtschaft positiv auswirken.
- GF-Unfallversicherung – Vorsicht mit dem Kleingedruckten: Geschäftsführer-Gehalt kassieren und gleichzeitig Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung beziehen? In Zweifel sollten Sie Ihre vertraglichen Ansprüche prüfen > Seite 4.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen