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Volkelt-Briefe

Geschäftsführer-Standing: Fehler richtig kommunizieren

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

KI-Hype hin oder her: Schluss­end­lich ist es Ihre per­sön­li­che Per­for­mance, die die GmbH/UG prä­sen­tiert. Auch und gera­de dann, wenn es dar­um geht, Feh­ler zu kom­mu­ni­zie­ren und in der Öffent­lich­keit dafür eine gute Figur zu machen. Unse­re The­men heute:

  • Geschäfts­füh­rer-Stan­ding – Feh­ler rich­tig kom­mu­ni­zie­ren: Ver­stö­ße gegen Gewer­be- oder Steu­er­vor­schrif­ten oder Umwelt­pan­nen: Fast täg­lich gera­ten Unter­neh­men in die Schlag­zei­len. Dann ist es Ihre Auf­ga­be als Geschäfts­füh­rer, dafür zu sor­gen, dass die Fir­ma mög­lichst schnell aus den Schlag­zei­len verschwindet.
  • Prak­tisch – Arbeits­hil­fen Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung: Vie­le Urtei­le (vgl. z. B. Sei­te 4) bele­gen, dass bei der Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung Vie­les falsch gemacht wer­den kann und falsch gemacht wird. Das muss und darf nicht sein.
  • Digitales/KI – Video-Clips selbst gene­rie­ren: Gera­de in den Sozia­len Medi­en spie­len „beweg­te Bil­der” eine her­aus­ra­gen­de Rol­le im Wett­be­werb um Auf­merk­sam­keit und Prä­senz. Mit Tasy kann ihr Mar­ke­ting-Team krea­tiv und preis­wert testen.
  • Kom­pakt –  Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten Sep­tem­ber 2026: Allen Unken­ru­fen zum Trotz: Die glo­ba­len Ver­wer­fun­gen und Unsi­cher­hei­ten zei­gen weni­ger Wir­kung als pro­gnos­ti­ziert. Ins­be­son­de­re die Ent­wick­lung der Indus­trie­pro­duk­ti­on ist beacht­lich und dürf­te sich auf die Gesamt­wirt­schaft posi­tiv auswirken.
  • GF-Unfall­ver­si­che­rung – Vor­sicht mit dem Klein­ge­druck­ten: Geschäfts­füh­rer-Gehalt kas­sie­ren und gleich­zei­tig Leis­tun­gen aus der gesetz­li­chen Unfall­ver­si­che­rung bezie­hen? In Zwei­fel soll­ten Sie Ihre ver­trag­li­chen Ansprü­che prü­fen  > Sei­te 4.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len