Geschäfte auf eigene Rechnung: Was Gesellschafter dürfen – und was nicht!

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

einen Vor­teil haben „Nur”-Gesellschafter: Sie wis­sen, was in Ihrer GmbH läuft und in aller Regel auch, was in der Bran­che läuft. Gele­gen­heit, das ein oder ande­re Geschäft auch mal auf eige­ne Rech­nung zum machen. Die The­men der Woche: