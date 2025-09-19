Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
laut Destatis ist die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland im August um 19,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das ist „Rekord”. Auch viele GmbH/UG sind bedroht. U. U. hilft ein Gehaltsverzicht der Geschäftsführung. Unsere Themen heute:
- Gehaltsverzicht – So sichern Sie Ihren Anspruch auf Nachzahlung: Läuft es schlecht in der GmbH/UG, sollten Sie Ihre Gehalt kürzen – das erwarten auch die Finanzbehörden so. Laufen die Geschäfte wieder an, können Sie den Ausfall kompensieren. Mit einer finanzamts-tauglichen Vereinbarung.
- Praktisch – Aktuelle Infos zur D&O: Gut abgesichert ist das eine. Entscheidend ist aber, dass Sie und die GmbH/UG die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) einhalten. Sonst ist der Versicherungsschutz weg.
- Digitales/KI – Worte machen Leute: In den USA gang und gäbe – auch deutsche Personaler machen unterdessen immer häufiger zwiespältige Erfahrungen mit KI-erstellten Unterlagen für die Bewerbung. Was tun? > Seite 3.
- Besser verkaufen – Kaufpreis plus anteiligen Jahresgewinn: Wenn Sie Ihren GmbH/UG-Anteil verkaufen können Sie einen Aufpreis erzielen, indem Sie sich den Anspruch auf den Gewinn des ausstehenden Geschäftsjahres sichern.
- GmbH/Mitarbeiter – Bessere Vorsorge mit der Betriebsrente: Von der Ampel auf den Weg gebracht, jetzt vor der Umsetzung: Betriebsrenten werden auch für Mitarbeiter mit kleineren Einkommen möglich – Arbeitsplätze können attraktiver gemacht werden.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen