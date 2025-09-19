Kategorien
Volkelt-Briefe

Gehaltsverzicht: So sichern Sie Ihren Anspruch auf Nachzahlung

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

laut Desta­tis ist die Zahl der bean­trag­ten Regel­in­sol­ven­zen in Deutsch­land im August um 19,2 % gegen­über dem Vor­jah­res­mo­nat gestie­gen. Das ist „Rekord”. Auch vie­le GmbH/UG sind bedroht. U. U. hilft ein Gehalts­ver­zicht der Geschäfts­füh­rung. Unse­re The­men heute:

  • Gehalts­ver­zicht – So sichern Sie Ihren Anspruch auf Nach­zah­lung: Läuft es schlecht in der GmbH/UG, soll­ten Sie Ihre Gehalt kür­zen – das erwar­ten auch die Finanz­be­hör­den so. Lau­fen die Geschäf­te wie­der an, kön­nen Sie den Aus­fall kom­pen­sie­ren. Mit einer finanz­amts-taug­li­chen Vereinbarung.
  • Prak­tisch – Aktu­el­le Infos zur D&O: Gut abge­si­chert ist das eine. Ent­schei­dend ist aber, dass Sie und die GmbH/UG die All­ge­mei­nen Ver­si­che­rungs­be­din­gun­gen (AVB) ein­hal­ten. Sonst ist der Ver­si­che­rungs­schutz weg.
  • Digitales/KI – Wor­te machen Leu­te: In den USA gang und gäbe – auch deut­sche Per­so­na­ler machen unter­des­sen immer häu­fi­ger zwie­späl­ti­ge Erfah­run­gen mit KI-erstell­ten Unter­la­gen für die Bewer­bung. Was tun? > Sei­te 3.
  • Bes­ser ver­kau­fen – Kauf­preis plus antei­li­gen Jah­res­ge­winn: Wenn Sie Ihren GmbH/UG-Anteil ver­kau­fen kön­nen Sie einen Auf­preis erzie­len, indem Sie sich den Anspruch auf den Gewinn des aus­ste­hen­den Geschäfts­jah­res sichern.
  • GmbH/Mitarbeiter – Bes­se­re Vor­sor­ge mit der Betriebs­ren­te: Von der Ampel auf den Weg gebracht, jetzt vor der Umset­zung: Betriebs­ren­ten wer­den auch für Mit­ar­bei­ter mit klei­ne­ren Ein­kom­men mög­lich – Arbeits­plät­ze kön­nen attrak­ti­ver gemacht werden.

Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken

LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len