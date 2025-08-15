Kategorien
Volkelt-Briefe

Führungs-Qualitäten: Demut, Dankbarkeit und Empathie

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

in ange­spann­ten wirt­schaft­li­chen Zei­ten kom­men die sanf­ten Füh­rungs-Instru­men­te lei­der oft zu kurz. Und dass, obwohl sie in die­sen Zei­ten beson­ders wich­tig sind und zusätz­li­che Ener­gien frei­set­zen kön­nen. Unse­re The­men heute:

  • Füh­rungs-Qua­li­tä­ten – Demut, Dank­bar­keit und Empa­thie: Eine kur­ze aber inten­si­ve Erin­ne­rung an die Füh­rungs-Tools, die Mit­ar­bei­ter wert­schät­zen und den Mit­ar­bei­tern signa­li­sie­ren, wie der Chef „drauf” ist.
  • Prak­tisch – Geschäfts­füh­rung ohne Stress: Im Fuß­ball gilt schon lan­ge: Gut ist, wenn der Trai­ner jeden ein­zel­nen Spie­ler bes­ser macht. Das gilt auch für Unter­neh­men. So gese­hen ist der Geschäfts­füh­rer auch nur Trainer.
  • Digitales/KI – Abfall-Manage­ment: Nicht mehr Gebrauch­tes ver­ur­sacht in den meis­ten Unter­neh­men nur Kos­ten und Büro­kra­tie. Es geht aber mehr. Mit der neu­en Soft­ware des Ham­bur­ger Start­Up Resour­ci­fy ist das ganz ein­fach umzusetzen.
  • Geschäfts­füh­rer – Bes­ser geschützt mit Insol­venz­geld von den Gesell­schaf­tern: Erst wird das Geschäfts­füh­rer-Gehalt gekürzt. Dann wird saniert – ganz ohne Geschäfts­füh­rer-Gehalt. Dage­gen lässt es sich absichern.
  • Fami­li­en-GmbH – 4%-Wachstum sichert die Gewinn­aus­schüt­tun­gen: Unter­neh­men in der 2. Gene­ra­ti­on brau­chen zusätz­li­chen Gewinn, wenn alle Gesell­schaf­ter dar­an par­ti­zi­pie­ren wol­len. Das muss die GmbH erst ein­mal liefern.

Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken

LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len