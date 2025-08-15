Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
in angespannten wirtschaftlichen Zeiten kommen die sanften Führungs-Instrumente leider oft zu kurz. Und dass, obwohl sie in diesen Zeiten besonders wichtig sind und zusätzliche Energien freisetzen können. Unsere Themen heute:
- Führungs-Qualitäten – Demut, Dankbarkeit und Empathie: Eine kurze aber intensive Erinnerung an die Führungs-Tools, die Mitarbeiter wertschätzen und den Mitarbeitern signalisieren, wie der Chef „drauf” ist.
- Praktisch – Geschäftsführung ohne Stress: Im Fußball gilt schon lange: Gut ist, wenn der Trainer jeden einzelnen Spieler besser macht. Das gilt auch für Unternehmen. So gesehen ist der Geschäftsführer auch nur Trainer.
- Digitales/KI – Abfall-Management: Nicht mehr Gebrauchtes verursacht in den meisten Unternehmen nur Kosten und Bürokratie. Es geht aber mehr. Mit der neuen Software des Hamburger StartUp Resourcify ist das ganz einfach umzusetzen.
- Geschäftsführer – Besser geschützt mit Insolvenzgeld von den Gesellschaftern: Erst wird das Geschäftsführer-Gehalt gekürzt. Dann wird saniert – ganz ohne Geschäftsführer-Gehalt. Dagegen lässt es sich absichern.
- Familien-GmbH – 4%-Wachstum sichert die Gewinnausschüttungen: Unternehmen in der 2. Generation brauchen zusätzlichen Gewinn, wenn alle Gesellschafter daran partizipieren wollen. Das muss die GmbH erst einmal liefern.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen