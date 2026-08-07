Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
frau/man kann immer besser werden. Was Sie als Geschäftsführer von Ihren Mitarbeitern erwarten (dürfen), kann ja auch für Sie Anlass sein, Auftritt und Performance regelmäßig zu „spiegeln” und gelegentlich etwas nachzubessern. Unsere Themen heute:
- Führungs-Performance – So punkten DAX-Vorstände: DAX-Vorstände müssen sich regelmäßig der Hauptversammlung und der Wirtschaftspresse stellen. Hier einige Anregungen, wie Sie Ihren Auftritt etwas professioneller und wirkungsvoller machen.
- Praktisch – So finden Sie den passenden Coach: Gut beraten sind Sie, wenn Sie vor dem Coaching prüfen, ob es passt. Hier die Kriterien dafür, wie Sie das „auf die Schnelle” herausfinden.
- Digitales/KI – Coaching for Fitness: Fitte Mitarbeiter stärken die Resilienz der GmbH/UG. Das Kölner StartUp Prevery hat mit EVE eine KI-Lösung einwickelt, mit der Sie sich und Ihre Mitarbeiter systematisch resilienter aufzustellen.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten August 2026: Einige Indikatoren signalisieren Entwarnung. Genaues Hinschauen offenbart, dass die strukturellen Probleme der deutschen Gesamtwirtschaft überwiegen und die Aussichten für den Herbst und die Jahresergebnisse bestimmen.
- GF/Steuer – Erträge aus Genussrechten sind Kapitaleinkünfte: Bezieht der Geschäftsführer neben seinem Gehalt zusätzlich Einkommen aus einer Beteiligungsoption (sog. Leaver-Klausel), darf das Finanzamt die Einkünfte nicht einfach zusammenrechnen.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen