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Volkelt-Briefe

Führungs-Performance: So punkten DAX-Vorstände

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

frau/man kann immer bes­ser wer­den. Was Sie als Geschäfts­füh­rer von Ihren Mit­ar­bei­tern erwar­ten (dür­fen), kann ja auch für Sie Anlass sein, Auf­tritt und Per­for­mance regel­mä­ßig zu „spie­geln” und gele­gent­lich etwas nach­zu­bes­sern. Unse­re The­men heute:

  • Füh­rungs-Per­for­mance – So punk­ten DAX-Vor­stän­de: DAX-Vor­stän­de müs­sen sich regel­mä­ßig der Haupt­ver­samm­lung und der Wirt­schafts­pres­se stel­len. Hier eini­ge Anre­gun­gen, wie Sie Ihren Auf­tritt etwas pro­fes­sio­nel­ler und wir­kungs­vol­ler machen.
  • Prak­tisch – So fin­den Sie den pas­sen­den Coach: Gut bera­ten sind Sie, wenn Sie vor dem Coa­ching prü­fen, ob es passt. Hier die Kri­te­ri­en dafür, wie Sie das „auf die Schnel­le” herausfinden.
  • Digitales/KI – Coa­ching for Fit­ness: Fit­te Mit­ar­bei­ter stär­ken die Resi­li­enz der GmbH/UG. Das Köl­ner Start­Up Pre­very hat mit EVE eine KI-Lösung ein­wi­ckelt, mit der Sie sich und Ihre Mit­ar­bei­ter sys­te­ma­tisch resi­li­en­ter aufzustellen.
  • Kom­pakt –  Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten August 2026: Eini­ge Indi­ka­to­ren signa­li­sie­ren Ent­war­nung. Genau­es Hin­schau­en offen­bart, dass die struk­tu­rel­len Pro­ble­me der deut­schen Gesamt­wirt­schaft über­wie­gen und die Aus­sich­ten für den Herbst und die Jah­res­er­geb­nis­se bestimmen.
  • GF/Steuer – Erträ­ge aus Genuss­rech­ten sind Kapi­tal­ein­künf­te: Bezieht der Geschäfts­füh­rer neben sei­nem Gehalt zusätz­lich Ein­kom­men aus einer Betei­li­gungs­op­ti­on (sog. Lea­ver-Klau­sel), darf das Finanz­amt die Ein­künf­te nicht ein­fach zusammenrechnen.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len