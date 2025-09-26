Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
mit Trump darf über „Führung” gestritten werden: Laut, dominant und autoritär oder überzeugend, motivierend und fördernd. Was macht den Erfolg: Schnelle Schlagzeilen oder präzises Arbeiten? Unsere Themen heute:
- „Führen” wie Trump – Die Macht der Sitzungsleitung: Wer die Kommunikation bestimmt, ist klar im Vorteil. Das gilt auch für die Sitzungsleitung in der GmbH/UG-Gesellschafterversammlung.
- Praktisch – Ablauf und Führung der Gesellschafterversammlung: Gesetzliche Vorschriften und Entscheidungen der Gerichte zur Gesellschafterversammlung sind der Rahmen für einen ordnungs– gemäßen Ablauf. Gewusst wie.
- Digitales/KI – (K)ein Ende der Models: Der Online-Händler OTTO will es wissen – 60% Marketing-Kosten einsparen – ohne Texter, ohne Fotograf, ohne Models – Alles mit dem KI-Tool aus einer Hand.
- Unternehmenskauf – Keine Alleingänge der Geschäftsführung: Nicht nur um eine persönliche Haftung auszuschließen – bei einem Zukauf sollten Sie alle Beteiligten frühzeitig mit ins Boot und damit in die Verantwortung nehmen.
- GmbH-Erbschaft – Gesellschafter müssen keine Grunderwerbsteuer zahlen: Dass die Finanzbehörden Gesetze zu ihren Gunsten interpretieren, ist bekannt. Jetzt hat das Finanzgericht Düsseldorf eine vermeintliche Lücke zugunsten der Erben eines GmbH-Anteils geschlossen (Seite 4).
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen