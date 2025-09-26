Kategorien
Volkelt-Briefe

Führen” wie Trump: Die Macht der Sitzungsleitung

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

mit Trump darf über „Füh­rung” gestrit­ten wer­den: Laut, domi­nant und auto­ri­tär oder über­zeu­gend, moti­vie­rend und för­dernd. Was macht den Erfolg: Schnel­le Schlag­zei­len oder prä­zi­ses Arbei­ten? Unse­re The­men heute:

  • Füh­ren” wie Trump – Die Macht der Sit­zungs­lei­tung: Wer die Kom­mu­ni­ka­ti­on bestimmt, ist klar im Vor­teil. Das gilt auch für die Sit­zungs­lei­tung in der GmbH/UG-Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung.
  • Prak­tisch – Ablauf und Füh­rung der Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung: Gesetz­li­che Vor­schrif­ten und Ent­schei­dun­gen der Gerich­te zur Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung sind der Rah­men für einen ord­nungs–         gemä­ßen Ablauf. Gewusst wie.
  • Digitales/KI – (K)ein Ende der Models: Der Online-Händ­ler OTTO will es wis­sen – 60% Mar­ke­ting-Kos­ten ein­spa­ren – ohne Tex­ter, ohne Foto­graf, ohne Models – Alles mit dem KI-Tool aus einer Hand.
  • Unter­neh­mens­kauf – Kei­ne Allein­gän­ge der Geschäfts­füh­rung: Nicht nur um eine per­sön­li­che Haf­tung aus­zu­schlie­ßen – bei einem Zukauf soll­ten Sie alle Betei­lig­ten früh­zei­tig mit ins Boot und damit in die Ver­ant­wor­tung nehmen.
  • GmbH-Erb­schaft – Gesell­schaf­ter müs­sen kei­ne Grund­er­werb­steu­er zah­len: Dass die Finanz­be­hör­den Geset­ze zu ihren Guns­ten inter­pre­tie­ren, ist bekannt. Jetzt hat das Finanz­ge­richt Düs­sel­dorf eine ver­meint­li­che Lücke zuguns­ten der Erben eines GmbH-Anteils geschlos­sen (Sei­te 4).

